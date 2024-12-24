Georgia, un pequeño país ubicado al sur de Rusia, tuvo sus elecciones parlamentarias hace unas semanas, en las que se enfrentaron el partido gobernante que favorece relaciones más cercanas con Rusia, y los partidos pro-occidentales.

El partido gobernante Sueño Georgiano obtuvo un cuarto mandato con el 54% de los votos, mientras que cuatro partidos de oposición pro-Occidente obtuvieron en conjunto menos del 40%. Los partidos opositores y la presidenta Salome Zourabichvili han cuestionado los resultados, señalando un fraude electoral.

Washington y Bruselas han acusado a Rusia de interferir en las elecciones de Georgia, un señalamiento que el Kremlin niega. De hecho, Moscú acusó a Occidente de intentar “influir en el resultado de la votación”. Mientras que Rusia sostuvo que las acusaciones no “tienen ningún fundamento", el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus aliados en la Unión Europea, manifestaron estar “profundamente alarmados.”

¿Pero por qué la elección en Georgia ha llamado tanto la atención de Rusia y Occidente?

“Rusia trata esta área de los países postsoviéticos como parte de su patio trasero y está haciendo todo posible para aumentar su influencia en el Cáucaso del sur”, explica Valery Chechelashvili, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia y exembajador en Rusia y Ucrania. Chechelashvili señala que Georgia, Armenia y Azerbaiyán –tres países que antes eran repúblicas de la Unión Soviética– son focos de atención para la influencia estratégica de Moscú en la región.

“¿Por qué Georgia es importante para Rusia en este momento específico? Porque es un componente crítico del Corredor de Transporte y Comunicaciones Este-Oeste”, dijo Chechelashvili en una conversación con TRT World. El corredor podría “eventualmente llevar los ricos recursos naturales de Asia central a los mercados europeos a través de proyectos futuros por Transcaspia y el Cáucaso Sur”.

Aunque Georgia es un pequeño país con un PIB de solo 30.000 millones de dólares, su ubicación geográfica y geopolítica es esencial para Rusia e Irán, dos aliados regionales. Sobre todo ahora ya que ambos enfrentan fuertes sanciones occidentales, dice Chechelashvili, miembro del consejo ejecutivo del Georgian Strategic Analysis Center.

Corredor energético del Cáucaso Sur

Este corredor está diseñado para disminuir la dependencia occidental del gas ruso, lo que potencialmente puede representar reveses políticos y económicos significativos para el Kremlin si llega a realizarse por completo.

Importantes proyectos de infraestructura como el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el gasoducto Bakú-Tiflis-Erzurum ya conectan el mar Caspio con el Mediterráneo a través de Azerbaiyán, Georgia y Türkiye, lo que mejora la independencia energética de la región.

Los inversionistas principales de estos proyectos de infraestructura de gas y oleoductos son grandes corporaciones internacionales como BP, Standard Oil y otras, dice Chechelashvili. También agrega que “EE.UU. y la UE ya han invertido miles de millones de dólares en la estabilidad macroeconómica y el futuro político de Georgia”.

El ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars, que une la red del Cáucaso Sur a través de Türkiye con el sistema ferroviario europeo, ha atraído una atención considerable tanto en Occidente como en Rusia, continúa Chechelashvili.

Georgia es esencialmente un estado de tránsito para todos estos proyectos de infraestructura. Justamente, su ubicación geográfica sobre la intersección de Europa y Asia lo convierte en una figura crucial para el comercio y los asuntos regionales, dice Konul de Moor, analista consultor sobre el Cáucaso Sur del International Crisis Group.