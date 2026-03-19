La infraestructura energética de Oriente Medio ahora está bajo fuego. Con el ataque de Israel al yacimiento de gas South Pars en Irán, y la respuesta de Teherán con misiles a la planta de gas Ras Laffan en Qatar, uno de los mayores complejos de exportación de gas del mundo, el conflicto en la región vive una peligrosa escalada.
En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que Israel no volverá a conducir un ataque similar pero que “hará estallar masivamente la totalidad del yacimiento de gas South Pars con una magnitud de fuerza y poder que Irán nunca ha visto ni presenciado” si Teherán lo repite.
La declaración llega en medio de controversias sobre si Trump estaba o no al tanto del ataque contra Irán. Mientras algunos informes indicaban que conocía y apoyaba la operación, el propio mandatario aseguró posteriormente que no.
En un extenso mensaje en su red Truth Social, Trump describió el ataque israelí contra South Pars como una reacción motivada por la ira, y se desmarcó de su aliado al asegurar que “Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular”, añadiendo que Qatar tampoco tenía conocimiento ni participación.
Sin embargo, esa versión contrasta con lo publicado antes de las declaraciones del presidente el miércoles por el diario The Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses asegurando que Trump no solo conocía de antemano la operación, sino que la había respaldado como “un mensaje a Teherán” por haber bloqueado el estrecho de Ormuz.
Según estos funcionarios, la Casa Blanca considera que Irán “ya ha recibido el mensaje”, y ahora el presidente está “en contra de ataques contra la infraestructura energética de Irán”. Aun así, advierten que Washington podría reconsiderar esa postura en función de las futuras acciones de Teherán.
Así, en la publicación, Trump matizó que no desea autorizar un nivel de destrucción de tal magnitud por sus implicaciones a largo plazo para Irán, aunque dejó claro que “no dudará en hacerlo” si la infraestructura energética de Qatar vuelve a ser atacada.
En esa línea, el mandatario afirmó que “no habrá más ataques” por parte de Israel contra South Pars, siempre que Teherán no escale la situación atacando a Qatar. De hacerlo, advirtió, Estados Unidos “hará estallar masivamente la totalidad del yacimiento de gas South Pars”, incluso sin la participación de Israel, en una operación de una magnitud “que Irán nunca ha visto”.
Ataque iraní a Ras Laffan
Tras el reciente ataque de Israel contra South Pars en Irán, la tensión se trasladó a Qatar: misiles lanzados por Teherán alcanzaron la ciudad industrial de Ras Laffan Industrial City, un centro neurálgico de la producción de gas natural licuado situado a 80 kilómetros al norte de la capital, Doha, y sede de varias empresas internacionales.
Qatar Energy, la compañía petrolera estatal del país, informó tras el ataque el miércoles que los ataques provocaron “daños extensos” y desataron incendios en la zona industrial. “Los equipos de emergencia se desplegaron de inmediato para contener las llamas”, indicó en un comunicado el segundo mayor exportador mundial de gas licuado.
Previamente, el Ministerio del Interior había señalado de uno de los incendios tras el ataque y confirmó que no se registraron víctimas y que todo el personal fue localizado.
El jueves, el Ministerio de Exteriores de Qatar declaró que los equipos de defensa civil ya han extinguido todos los incendios, e informó que las operaciones de contención y seguridad continúan en el lugar, y que se ha desplegado un equipo de desactivación de explosivos en la zona.
El día anterior, el ministerio describió el ataque iraní como una “amenaza directa” a su seguridad nacional. En un comunicado, agregó que Irán insiste en atacar a Qatar y sus países vecinos con un enfoque “irresponsable”.
Como medida diplomática inmediata, Doha declaró “persona non grata” a varios funcionarios iraníes, incluidos agregados militares y de seguridad, y les instó a abandonar el país en un plazo de 24 horas. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores explicó que la decisión había sido tomada “a la luz de los repetidos ataques y la brutal agresión iraní" contra la soberanía y la seguridad de Qatar, "en una flagrante violación de los principios del derecho internacional".
Teherán había emitido previamente el miércoles una advertencia de evacuación para varias instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, incluida la refinería de Ras Laffan, indicando que serían objetivo de ataques “en las próximas horas”, según medios estatales iraníes. Tras la amenaza iraní de ataques a infraestructura energética en el Golfo, las instalaciones de gas licuado de Ras Laffan comenzaron a evacuarse, según reportaron los medios citando a una fuente conocedora del asunto.
“Una flagrante violación del derecho internacional”
Las críticas al ataque de Irán contra Qatar se extendieron rápidamente por la región. Por su parte, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) calificó la acción como una “flagrante violación del derecho internacional” el miércoles.
En líneas similares, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, subrayó en un comunicado el mismo día que los ataques constituyen una grave escalada y violación de los principios del derecho internacional, y reafirmó la plena solidaridad del país con Qatar, según reportó la agencia de noticias Qatar News Agency. Añadió que Doha tiene su apoyo absoluto a todas las medidas que adopte para salvaguardar y proteger su seguridad y la de sus ciudadanos y residentes.
La misma agencia también reportó que un comunicado del Ministerio de Exteriores de Kuwait subrayó el rechazo absoluto del país a la participación de Irán en actos hostiles que han incrementado la escalada y aumentado las tensiones, socavando la seguridad y estabilidad de la región.
Además, el medio News of Bahrain reportó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahréin condenó y denunció el ataque en un comunicado oficial, donde lo describió como parte de un patrón continuo de acciones hostiles contra instalaciones civiles, económicas y petroleras en toda la región. Asimismo, advirtió sobre la peligrosa escalada que este tipo de actos representan, constituyendo una amenaza para la seguridad y estabilidad regionales.
Cabe destacar asimismo que Qatar no solo condenó el ataque iraní a Ras Laffan, sino que previamente también había condenado el ataque de Israel sobre la planta South Pars. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, lo describió en X como una “medida peligrosa e irresponsable en medio de la actual escalada militar en la región”.
“Atacar la infraestructura energética constituye una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente”, añadió.
Estados Unidos e Israel han mantenido una ofensiva conjunta contra Irán desde el 28 de febrero, que ha dejado alrededor de 1.300 muertos hasta ahora, incluido el líder Supremo Alí Jamenei.
Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando víctimas y daños a infraestructuras, además de alterar los mercados globales y la aviación.