La infraestructura energética de Oriente Medio ahora está bajo fuego. Con el ataque de Israel al yacimiento de gas South Pars en Irán, y la respuesta de Teherán con misiles a la planta de gas Ras Laffan en Qatar, uno de los mayores complejos de exportación de gas del mundo, el conflicto en la región vive una peligrosa escalada.

En este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles que Israel no volverá a conducir un ataque similar pero que “hará estallar masivamente la totalidad del yacimiento de gas South Pars con una magnitud de fuerza y poder que Irán nunca ha visto ni presenciado” si Teherán lo repite.

La declaración llega en medio de controversias sobre si Trump estaba o no al tanto del ataque contra Irán. Mientras algunos informes indicaban que conocía y apoyaba la operación, el propio mandatario aseguró posteriormente que no.

En un extenso mensaje en su red Truth Social, Trump describió el ataque israelí contra South Pars como una reacción motivada por la ira, y se desmarcó de su aliado al asegurar que “Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular”, añadiendo que Qatar tampoco tenía conocimiento ni participación.

Sin embargo, esa versión contrasta con lo publicado antes de las declaraciones del presidente el miércoles por el diario The Wall Street Journal , que citó a funcionarios estadounidenses asegurando que Trump no solo conocía de antemano la operación, sino que la había respaldado como “un mensaje a Teherán” por haber bloqueado el estrecho de Ormuz.

Según estos funcionarios, la Casa Blanca considera que Irán “ya ha recibido el mensaje”, y ahora el presidente está “en contra de ataques contra la infraestructura energética de Irán”. Aun así, advierten que Washington podría reconsiderar esa postura en función de las futuras acciones de Teherán.

Así, en la publicación, Trump matizó que no desea autorizar un nivel de destrucción de tal magnitud por sus implicaciones a largo plazo para Irán, aunque dejó claro que “no dudará en hacerlo” si la infraestructura energética de Qatar vuelve a ser atacada.

En esa línea, el mandatario afirmó que “no habrá más ataques” por parte de Israel contra South Pars, siempre que Teherán no escale la situación atacando a Qatar. De hacerlo, advirtió, Estados Unidos “hará estallar masivamente la totalidad del yacimiento de gas South Pars”, incluso sin la participación de Israel, en una operación de una magnitud “que Irán nunca ha visto”.

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Ataque iraní a Ras Laffan

Tras el reciente ataque de Israel contra South Pars en Irán, la tensión se trasladó a Qatar: misiles lanzados por Teherán alcanzaron la ciudad industrial de Ras Laffan Industrial City, un centro neurálgico de la producción de gas natural licuado situado a 80 kilómetros al norte de la capital, Doha, y sede de varias empresas internacionales.

Qatar Energy, la compañía petrolera estatal del país, informó tras el ataque el miércoles que los ataques provocaron “daños extensos” y desataron incendios en la zona industrial. “Los equipos de emergencia se desplegaron de inmediato para contener las llamas”, indicó en un comunicado el segundo mayor exportador mundial de gas licuado.

Previamente, el Ministerio del Interior había señalado de uno de los incendios tras el ataque y confirmó que no se registraron víctimas y que todo el personal fue localizado.

El jueves, el Ministerio de Exteriores de Qatar declaró que los equipos de defensa civil ya han extinguido todos los incendios, e informó que las operaciones de contención y seguridad continúan en el lugar, y que se ha desplegado un equipo de desactivación de explosivos en la zona.