Egipto está entrenando a cientos de agentes de policía palestinos con el objetivo de integrarlos en una fuerza de seguridad para Gaza en la etapa posterior a la ofensiva israelí, según confirmó a la agencia de noticias AFP un funcionario palestino.

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, anunció ya en agosto, durante conversaciones con el primer ministro palestino Mohammad Mustafa, un plan para capacitar a 5.000 agentes para Gaza.

Un primer grupo de más de 500 agentes recibió entrenamiento en El Cairo en marzo y, desde septiembre, se han reanudado cursos de dos meses para preparar a cientos más, señaló el funcionario palestino, que habló bajo condición de anonimato. Añadió que todos los miembros de la fuerza serán de Gaza y estarán remunerados por la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.

“Estoy muy contento con el entrenamiento. Queremos un fin permanente a la ofensiva y la agresión, y estamos ansiosos por servir a nuestro país y a nuestros ciudadanos”, afirmó un policía palestino de 26 años, quien expresó su esperanza de que la fuerza sea “independiente, leal solo a Palestina y no sujeta a alianzas u objetivos externos”.

“Recibimos un entrenamiento operativo sobresaliente, con equipos modernos para la vigilancia fronteriza”, señaló un teniente palestino que también pidió el anonimato por razones de seguridad, al igual que todos los entrevistados por AFP.

‘Proteger el sueño’

El entrenamiento también destacó el papel de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como “representante legítimo del pueblo palestino” y subrayó la importancia de “proteger el sueño” de un Estado palestino plenamente soberano e independiente.

Un alto cargo de seguridad de la Autoridad Palestina confirmó que el presidente Mahmud Abbas instruyó al ministro del Interior, Ziad Hab al-Reeh, a coordinar con Egipto el proceso de formación.

A finales del año pasado, durante conversaciones auspiciadas por Egipto, los principales movimientos palestinos, incluidos Hamás y Fatah, acordaron crear una fuerza de unos 10.000 policías. Según el acuerdo, la fuerza estaría supervisada por un comité de tecnócratas aprobado por los movimientos palestinos. Un alto funcionario de Hamás confirmó a AFP que su movimiento apoyó “los detalles relacionados con la seguridad y la gestión de Gaza” acordados en las negociaciones.

El tema también fue incluido en el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, que condujo al frágil alto el fuego en Gaza del mes pasado, respaldado posteriormente por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.