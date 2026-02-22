El ejército israelí llevó a cabo bombardeos aéreos y disparos de artillería en diversas partes de Gaza la madrugada del domingo, a pesar de que un acuerdo de alto el fuego sigue en vigor.

Aviones de guerra israelíes atacaron zonas orientales de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, según informaron testigos a Anadolu.

Vehículos militares israelíes también abrieron fuego contra áreas orientales de Jan Yunis, en el sur, mientras que fuerzas navales dispararon hacia la costa de la ciudad, de acuerdo con los testigos.

En Ciudad de Gaza, cazas israelíes realizaron bombardeos sobre zonas orientales, acompañados de esporádicos disparos de artillería en los mismos lugares, señalaron los testigos.

Previamente, el sábado, varios ataques israelíes ocurridos fuera del área militar israelí dejaron un saldo de dos palestinos muertos y cinco heridos.

Un anciano palestino murió cuando un dron israelí lanzó una bomba sobre la localidad de Jabalia, en el norte de Gaza, informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.