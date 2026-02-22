GENOCIDIO EN GAZA
Israel ataca múltiples zonas de Gaza pese al alto el fuego y deja varios muertos y heridos
Testigos dijeron que aviones y fuerzas navales israelíes atacaron zonas orientales y costeras de Gaza, a pesar del alto el fuego que se alcanzó en octubre y que debía poner fin a la ofensiva genocida en el enclave.
El Ministerio de Salud de Gaza afirmó que cientos de personas murieron o resultaron heridas en presuntas violaciones de la tregua. Foto de archivo. / Reuters
hace 13 horas

El ejército israelí llevó a cabo bombardeos aéreos y disparos de artillería en diversas partes de Gaza la madrugada del domingo, a pesar de que un acuerdo de alto el fuego sigue en vigor.

Aviones de guerra israelíes atacaron zonas orientales de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, según informaron testigos a Anadolu.

Vehículos militares israelíes también abrieron fuego contra áreas orientales de Jan Yunis, en el sur, mientras que fuerzas navales dispararon hacia la costa de la ciudad, de acuerdo con los testigos.

En Ciudad de Gaza, cazas israelíes realizaron bombardeos sobre zonas orientales, acompañados de esporádicos disparos de artillería en los mismos lugares, señalaron los testigos.

Previamente, el sábado, varios ataques israelíes ocurridos fuera del área militar israelí dejaron un saldo de dos palestinos muertos y cinco heridos.

Un anciano palestino murió cuando un dron israelí lanzó una bomba sobre la localidad de Jabalia, en el norte de Gaza, informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu.

Poco antes, un palestino de 46 años murió en un ataque israelí dirigido contra la zona de Qizan al-Najjar, al sur de Jan Yunis, en el sur de Gaza, añadieron las mismas fuentes.

Fuentes médicas también informaron que una mujer palestina de 23 años recibió un disparo en el cuello por fuego de un dron israelí en el barrio de Shejaiya, al este de Ciudad de Gaza.

Antes, tres palestinos resultaron heridos por disparos israelíes al este de la calle Omar Al-Mukhtar, en Shejaiya, uno de ellos en estado grave, según fuentes médicas.

En el norte de Gaza, otro palestino resultó herido en el pecho y la mano por disparos israelíes en Jabalia al-Balad, añadieron las fuentes.

Un alto el fuego respaldado por Estados Unidos está en vigor en Gaza desde el 10 de octubre, y debía fin a la ofensiva israelí de dos años que ha causado la muerte de más de 72.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha dejado más de 171.000 heridos desde octubre de 2023.

Sin embargo, las fuerzas israelíes han cometido cientos de violaciones mediante bombardeos y disparos, causando la muerte de 612 palestinos e hiriendo a otros 1.640, según el Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:TRT World
