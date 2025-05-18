Jerusalén Este ocupado — Antes del genocidio israelí en la asediada Gaza, la Nakba de 1948, limpieza étnica de Palestina por parte de milicias sionistas, marcaba el capítulo más oscuro de violencia y desplazamiento masivo que el pueblo palestino había sufrido. Hasta ahora.

Hoy, a casi dos años del inicio de la devastadora ofensiva de Israel en Gaza, paralela a una agresión militar sostenida en la Cisjordania ocupada, esa historia ha sido superada.

La magnitud del asesinato, la destrucción y la represión sistemática que lleva a cabo Israel ha roto todos los precedentes, sumiendo a los palestinos en una nueva fase de ocupación aún más devastadora e incomparable.

El sufrimiento que hoy atraviesan los palestinos no tiene comparación ni siquiera con la Nakba.

En los últimos 19 meses, Israel ha convertido Gaza —una vez un enclave costero vibrante de dos millones de habitantes— en el mayor campo de concentración y exterminio del mundo. En un infierno en la tierra.

Ya no hay palabras que alcancen para describir los horrores que han vivido los sobrevivientes de este genocidio: fosas comunes, cuerpos mutilados de niños sin cabeza ni extremidades, los gritos de hombres, mujeres y niños consumidos por las llamas, el hambre deliberada, la aniquilación de familias enteras, la destrucción de hogares, escuelas y hospitales.

Cada rastro de vida está siendo borrado.

Esto no es “daño colateral”. Es una campaña de exterminio calculada y organizada. Es asesinato y destrucción a escala industrial, llevado a cabo con la complicidad de los gobiernos más poderosos del mundo y empresas que lucran con la sangre palestina.

Desde Estados Unidos y el Reino Unido hasta Francia, Alemania y Canadá, los gobiernos occidentales han armado y respaldado esta ofensiva.

Empresas de defensa como Raytheon y Lockheed Martin, gigantes financieros, y compañías globales de tecnología y medios de comunicación comparten la responsabilidad. Cientos, si no miles, de empresarios y empleados reciben su salario gracias al derramamiento de sangre palestina.

Israel está anexando Cisjordania

En la Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación israelíes y colonos judíos ilegales matan, hieren y arrestan a palestinos diariamente con total impunidad. Desde hace más de un año y medio, más de tres millones de palestinos viven bajo un confinamiento de facto.

Ciudades y aldeas están cercadas por cierres militares, puestos de control y asentamientos ilegales, cada una convertida en su propia prisión.