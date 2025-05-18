Jerusalén Este ocupado — Antes del genocidio israelí en la asediada Gaza, la Nakba de 1948, limpieza étnica de Palestina por parte de milicias sionistas, marcaba el capítulo más oscuro de violencia y desplazamiento masivo que el pueblo palestino había sufrido. Hasta ahora.
Hoy, a casi dos años del inicio de la devastadora ofensiva de Israel en Gaza, paralela a una agresión militar sostenida en la Cisjordania ocupada, esa historia ha sido superada.
La magnitud del asesinato, la destrucción y la represión sistemática que lleva a cabo Israel ha roto todos los precedentes, sumiendo a los palestinos en una nueva fase de ocupación aún más devastadora e incomparable.
El sufrimiento que hoy atraviesan los palestinos no tiene comparación ni siquiera con la Nakba.
En los últimos 19 meses, Israel ha convertido Gaza —una vez un enclave costero vibrante de dos millones de habitantes— en el mayor campo de concentración y exterminio del mundo. En un infierno en la tierra.
Ya no hay palabras que alcancen para describir los horrores que han vivido los sobrevivientes de este genocidio: fosas comunes, cuerpos mutilados de niños sin cabeza ni extremidades, los gritos de hombres, mujeres y niños consumidos por las llamas, el hambre deliberada, la aniquilación de familias enteras, la destrucción de hogares, escuelas y hospitales.
Cada rastro de vida está siendo borrado.
Esto no es “daño colateral”. Es una campaña de exterminio calculada y organizada. Es asesinato y destrucción a escala industrial, llevado a cabo con la complicidad de los gobiernos más poderosos del mundo y empresas que lucran con la sangre palestina.
Desde Estados Unidos y el Reino Unido hasta Francia, Alemania y Canadá, los gobiernos occidentales han armado y respaldado esta ofensiva.
Empresas de defensa como Raytheon y Lockheed Martin, gigantes financieros, y compañías globales de tecnología y medios de comunicación comparten la responsabilidad. Cientos, si no miles, de empresarios y empleados reciben su salario gracias al derramamiento de sangre palestina.
Israel está anexando Cisjordania
En la Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación israelíes y colonos judíos ilegales matan, hieren y arrestan a palestinos diariamente con total impunidad. Desde hace más de un año y medio, más de tres millones de palestinos viven bajo un confinamiento de facto.
Ciudades y aldeas están cercadas por cierres militares, puestos de control y asentamientos ilegales, cada una convertida en su propia prisión.
Israel ha aprovechado la ofensiva en Gaza para intensificar su anexión ilegal de la Cisjordania ocupada. Décadas de complicidad internacional han permitido este momento: la expulsión forzosa de decenas de comunidades palestinas, el robo sin precedentes de tierras palestinas, la expansión de asentamientos y puestos coloniales ilegales, y la demolición de hogares palestinos a niveles récord.
El robo de tierras ya no requiere órdenes militares oficiales. Basta con que un colono israelí armado instale una tienda de campaña en una colina para apropiarse de grandes extensiones.
Esto ocurre no solo en el Área C —el 60% de Cisjordania bajo control militar y de colonos—, sino cada vez más en el Área B, que en teoría está bajo la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo. Los palestinos hoy están confinados a solo el 18% de Cisjordania ocupada, conocida como Área A. Esto ya no es solo una ocupación: es una anexión en tiempo real.
Entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024, Israel se apropió de un récord de 24.193 dunams (alrededor de 24,2 kilómetros cuadrados) de tierras en Cisjordania, el equivalente a 18.300 campos de fútbol, y las declaró como tierras estatales.
En ese mismo período, aprobó la construcción de más de 30.000 nuevos apartamentos ilegales para colonos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este. Paralelamente, se construyeron al menos 49 nuevos puestos de colonos, en comparación con un promedio anual de ocho en la última década. Muchos de estos se erigieron sobre las tierras de aldeas palestinas expulsadas por la fuerza, con al menos 47 comunidades totalmente vaciadas en el Área C desde el 7 de octubre de 2023.
Mientras el pueblo palestino conmemora el 77º aniversario de la Nakba, el ejército israelí está demoliendo más de 100 edificios residenciales en los campos de refugiados de Nur Shams y Tulkarem, establecidos tras 1948.
Más de 40.000 palestinos de Yenín y Tulkarem siguen desplazados mientras sus campos son reducidos a escombros. Inhabitables. Cientos de soldados fuertemente armados, vehículos blindados y excavadoras militares ocupan los centros urbanos y los campos, aterrorizando a la población y paralizando la vida cotidiana. En febrero, el ejército israelí anunció que permanecerá en estas zonas durante el próximo año, desplegando tanques en la ciudad de Yenín por primera vez en 23 años.
Debe entenderse que lo que hoy sufren millones de palestinos en la asediada Gaza, Jerusalén Este ocupada y Cisjordania ocupada no tiene precedentes.
Si la Nakba marcó el inicio del despojo, este momento representa su expresión más extrema.
Mientras un tercio de toda la población palestina entre el río y el mar es aniquilada, desplazada y hambrienta en Gaza, Palestina —en su forma histórica y presente— está siendo borrada.
Y mientras el mundo se vuelve insensible a las imágenes de palestinos asesinados de las formas más horribles —particularmente en Gaza—, los palestinos saben muy bien que, sobre el terreno, están solos enfrentando uno de los proyectos coloniales de asentamiento más violentos y duraderos de la historia moderna. Tal como lo han hecho desde hace casi un siglo.