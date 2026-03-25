El caso del doctor palestino Hussam Abu Safiya, el emblemático director de un hospital en el norte de Gaza brutalmente asaltado por las fuerzas de ocupación israelíes e injustamente detenido, continúa generando preocupación internacional y nuevos llamados a su liberación, en un contexto en el que se multiplican las denuncias sobre su situación, su estado de salud y las condiciones de su detención.
En un nuevo pronunciamiento este martes, dos expertos de la ONU volvieron a alzar la voz para exigir su liberación y alertar sobre su estado. "Hemos recibido informes de que el Dr. Hussam Abu Safiya ha sido sometido a torturas y otros tratos crueles y degradantes, y que su estado de salud sigue siendo crítico".
Se trata de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud física y mental, Tialeng Mofokeng, y el relator especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, quienes firmaron una declaración en la que afirmaron que su detención es "flagrantemente arbitraria" e incompatible con las normas internacionales, incluidas las Reglas Mandela, que garantizan el acceso a la atención médica para las personas privadas de libertad.
"Se le ha negado sistemáticamente un examen médico y un tratamiento cruciales", afirmaron, subrayando que su vida y su bienestar se encuentran "gravemente en peligro".
Los expertos también recalcaron que los Estados tienen la obligación de proteger a los trabajadores sanitarios y de garantizar los derechos de las personas detenidas, incluyendo la prohibición absoluta de la tortura y el acceso efectivo a la atención médica.
Asimismo, destacaron la violencia continuada contra el personal sanitario y las instalaciones médicas en Gaza, señalando que estos hechos se mantienen pese al alto el fuego, lo que refleja, a su juicio, un incumplimiento grave de las obligaciones de protección.
"Israel debe liberar al Dr. Abu Safiya y a todos los trabajadores sanitarios, y garantizar que tengan acceso a la atención médica adecuada", declararon, instando a la comunidad internacional a intervenir de manera urgente.
¿Quién es el doctor Hussam Abu Safiya?
El doctor Hussam Abu Safiya, pediatra y director del Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza, se convirtió en una figura central del sistema sanitario durante el brutal genocidio israelí, que devastó amplias zonas del enclave y destruyó infraestructuras civiles esenciales y dejó hecho cenizas el sistema de salud.
Su historia, está marcada por el heroísmo y la resistencia. El 26 de octubre de 2024, su hijo Ibrahim fue asesinado durante un ataque al hospital en el que se encontraba. A pesar de ello, Abu Safiya permaneció y continuó atendiendo a civiles heridos en condiciones extremas, bajo bombardeos constantes y con recursos colapsados.
Un mes después, resultó herido en otro ataque, pero se negó a evacuar el hospital y siguió ejerciendo su labor médica. Finalmente, el 27 de diciembre de 2024, las fuerzas israelíes irrumpieron de nuevo en el hospital, lo detuvieron a punta de pistola y dejaron las instalaciones fuera de servicio tras su destrucción. Imágenes difundidas tras el asalto muestran al doctor con su bata blanca caminando entre los escombros hacia tanques israelíes antes de su arresto, una escena que se ha convertido en uno de los símbolos del impacto del ataque sobre el personal sanitario.
Desde entonces, permanece detenido bajo la denominada “ley de combatientes ilegales” de Israel, un mecanismo que permite la detención indefinida sin juicio y basada en pruebas secretas, ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Su equipo legal denuncia que no ha sido presentado ante un juez desde marzo y que ha sufrido condiciones de detención duras, incluyendo maltrato físico, confinamiento en solitario prolongado y falta de atención médica.
Informes de la organización Physicians for Human Rights señalan que, durante una visita reciente de uno de sus abogados en la prisión de Ofer, en Cisjordania ocupada, se documentó un grave deterioro de su estado físico. Abu Safiya habría perdido cerca de 25 kilogramos, padece sarna sin tratamiento y presenta un empeoramiento general de su salud, agravado por antecedentes de enfermedades cardíacas y presión arterial alta.
Las denuncias también incluyen escasez de alimentos, falta de ropa limpia, agresiones por parte de los guardias y la ausencia de información clara sobre los cargos en su contra.