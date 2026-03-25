El caso del doctor palestino Hussam Abu Safiya, el emblemático director de un hospital en el norte de Gaza brutalmente asaltado por las fuerzas de ocupación israelíes e injustamente detenido, continúa generando preocupación internacional y nuevos llamados a su liberación, en un contexto en el que se multiplican las denuncias sobre su situación, su estado de salud y las condiciones de su detención.

En un nuevo pronunciamiento este martes, dos expertos de la ONU volvieron a alzar la voz para exigir su liberación y alertar sobre su estado. "Hemos recibido informes de que el Dr. Hussam Abu Safiya ha sido sometido a torturas y otros tratos crueles y degradantes, y que su estado de salud sigue siendo crítico".

Se trata de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud física y mental, Tialeng Mofokeng, y el relator especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, quienes firmaron una declaración en la que afirmaron que su detención es "flagrantemente arbitraria" e incompatible con las normas internacionales, incluidas las Reglas Mandela, que garantizan el acceso a la atención médica para las personas privadas de libertad.

"Se le ha negado sistemáticamente un examen médico y un tratamiento cruciales", afirmaron, subrayando que su vida y su bienestar se encuentran "gravemente en peligro".

Los expertos también recalcaron que los Estados tienen la obligación de proteger a los trabajadores sanitarios y de garantizar los derechos de las personas detenidas, incluyendo la prohibición absoluta de la tortura y el acceso efectivo a la atención médica.

Asimismo, destacaron la violencia continuada contra el personal sanitario y las instalaciones médicas en Gaza, señalando que estos hechos se mantienen pese al alto el fuego, lo que refleja, a su juicio, un incumplimiento grave de las obligaciones de protección.

"Israel debe liberar al Dr. Abu Safiya y a todos los trabajadores sanitarios, y garantizar que tengan acceso a la atención médica adecuada", declararon, instando a la comunidad internacional a intervenir de manera urgente.