El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que planea visitar Venezuela, citando lo que describió como fuertes lazos entre ambos países y una creciente cooperación en el sector petrolero.

“Voy a visitar Venezuela. No hemos decidido (cuándo)”, declaró a periodistas en la Casa Blanca.

Trump elogió las relaciones con la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez, afirmando que Washington y Caracas están “trabajando muy de cerca”, especialmente en materia energética.

“Tenemos una muy buena relación”, dijo, y añadió que importantes compañías petroleras estadounidenses operan en el país y que la asociación está generando ingresos significativos.

“La relación que tenemos ahora mismo con Venezuela es, diría yo, un diez”.

Consultado sobre si Estados Unidos reconoce a la administración de Rodríguez como el gobierno oficial de Venezuela, Trump respondió: “Hemos hecho eso. Estamos tratando con ellos”.

Aseguró que la producción de petróleo está aumentando y que Estados Unidos está refinando crudo venezolano, describiendo la relación como “fuerte”.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó esta semana el país sudamericano para evaluar su industria petrolera y mantener conversaciones con el gobierno encargado centradas en una reforma masiva del sector energético para revitalizar la economía y reintegrar sus reservas de crudo al mercado global.

La visita de alto perfil de Wright a Venezuela se produce tras un giro político el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una redada en Caracas y los trasladaron a Nueva York, donde permanecen detenidos en un centro federal.