Ser mujer en Gaza significa no solo tener enfrentar cada día el hambre, la inseguridad y la falta de servicios –como todos los palestinos en el enclave– sino también arriesgar la vida en embarazos sin atención médica, luchar contra la impotencia de no tener cómo alimentar a tus niños y morir varias veces de dolor ante los cuerpos inermes de tus hijos asesinados.

La crisis humanitaria causada por los constantes ataques del ejército israelí y el bloqueo a la ayuda impuesto por Tel Aviv afecta de forma desproporcionada a cerca de un millón de mujeres y niñas en el enclave asediado. Mientras tanto, los bombardeos no dan tregua, y la entrada limitada de ayuda resulta insuficiente para frenar la hambruna que amenaza a toda la población.

Según ONU Mujeres, las mujeres y niñas de Gaza “se enfrentan a la imposible elección entre morir de hambre en sus refugios o aventurarse a salir en busca de comida y agua con el riesgo extremo de ser asesinadas”. “Sus hijas e hijos están muriendo de hambre ante sus ojos. Esto es horrible, inconcebible e inaceptable. Es inhumano”, denunció Sima Bahous, directora ejecutiva de la entidad.

Además del deterioro físico, hay un impacto psicológico profundo. Organizaciones de mujeres en Gaza, citadas en informes de la ONU, han documentado cómo se ven obligadas a hervir restos de comida desechada para alimentar a sus hijas e hijos. Muchas son atacadas por el ejército israelí mientras salen en busca de alimentos o agua. Otras, en medio del colapso económico, han asumido la tarea de sostener a familias enteras sin recursos ni apoyo institucional.

Las embarazadas están entre las más vulnerables. De acuerdo con ONU Mujeres, el 50% enfrenta embarazos de alto riesgo, agravados por la desnutrición y la falta de atención médica. Dan a luz en condiciones precarias, sin acceso a agua potable, medicinas ni asistencia profesional.

Además, más de 540.000 mujeres y niñas en edad reproductiva no tienen acceso a productos de higiene menstrual. Muchas deben recurrir a trapos o esponjas, lo que las expone a infecciones y afecta su salud y dignidad.

El alcance de la violencia es tal que, según datos publicados por la ONU, al 9 de julio de 2025, las mujeres y niñas representan el 67% de los palestinos asesinados en Gaza.

Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, va más allá en su diagnóstico. “Lo que está ocurriendo con las mujeres y niñas palestinas no es un daño colateral”, afirmó el 17 de julio tras publicar un reporte sobre la situación en Gaza. “Es la destrucción intencionada de sus vidas y cuerpos por el hecho de ser palestinas y ser mujeres”.

Alsalem advirtió que la escala y la naturaleza de los crímenes cometidos contra ellas “son tan extremas que los marcos legales y penales existentes ya no pueden describirlos ni captarlos adecuadamente”. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que Israel las está matando deliberadamente con el objetivo de destruirlas a ellas y a la continuidad del pueblo palestino.

“La dimensión psicológica también es una forma de destrucción”, agregó. “Hay más de una manera de someter a un pueblo al genocidio. Destruirlo parcial o totalmente desde lo psicológico es una de ellas”.

La relatora destacó el trauma que viven especialmente las madres: “Ver a sus hijos morir lentamente de hambre, ser mutilados, enterrados vivos... es morir muchas veces en un solo día”.

En medio de este escenario, los llamados de la ONU insisten en que cualquier asistencia humanitaria debe considerar con urgencia las necesidades específicas de las mujeres y niñas de Gaza.

Con o sin pausas humanitarias, los palestinos siguen murieron de hambre

Más allá de la situación particularmente vulnerable de las mujeres, la hambruna masiva, declarada por la Organización Mundial de la Salud, afecta a casi los dos millones de habitantes de Gaza.

Aunque Israel anunció una pausa humanitaria tras la presión internacional, la hambruna no puede revertirse con la limitada cantidad de alimentos que ingresan.

Este miércoles, “112 camiones de ayuda ingresaron a Gaza, la mayoría saqueados y robados debido al caos de seguridad sistemático y deliberadamente perpetuado por la ocupación (israelí), como parte de una política de ingeniería del caos y el hambre destinada a obstaculizar la distribución de ayuda y privar a la población civil de asistencia”, indicó la Oficina de Prensa de Gaza. Funcionarios palestinos aseguran que se necesitan al menos 600 camiones diarios para cubrir las necesidades de la población.