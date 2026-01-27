El mar Negro es un vecindario disputado con dinámicas de cambio constante, realidades complejas e intereses en conflicto.

La posición que tiene para la conexión global –al vincular norte con sur y este con oeste– además del papel que desempeña como ruta comercial vital para petróleo y gas son razones importantes para su creciente relevancia.

Por lo tanto, se ha convertido en un centro de actores internacionales y un caldero de complejidades geopolíticas, con varios conflictos salpicando su panorama contemporáneo.

Debido a sus implicaciones de gran alcance, ha llegado a "desempeñar un papel estratégico para la seguridad global, el comercio internacional, la energía y la seguridad alimentaria", como lo expresa un reciente documento de la Unión Europea.

La guerra de Rusia en Ucrania que empezó en 2022 —desencadenando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial— ha disparado las preocupaciones de seguridad en el viejo continente y en toda la región más amplia del mar Negro.

La presencia reforzada de tropas de la OTAN cerca del mar Negro, en respuesta a amenazas percibidas y como demostración de solidaridad, también ha contribuido a un enfrentamiento regional más amplio.

En otras palabras, las sucesivas ofensivas rusas en Ucrania no solo han afectado las dinámicas políticas y de seguridad, sino que también han infligido inestabilidad dentro de la región.

Más recientemente, sin embargo, la cambiante posición de EE.UU. bajo el nuevo gobierno del presidente Donald Trump ha obligado a los países regionales y a los miembros de la Unión Europea a reevaluar su seguridad en conexión con la amenaza rusa percibida en la zona del mar Negro.

Aunque la nueva Estrategia del Mar Negro de la UE, anunciada el 28 de mayo de 2025, enfatiza una vez más su interés en la región, desde entonces ha sido criticada por lo que se señala como una falta de compromiso, al igual que la anterior política de Sinergia del Mar Negro de marzo de 2010. También se ha indicado que carece de una orientación clara sobre los objetivos finales, así como de opciones políticas apropiadas.

¿Por qué Türkiye es importante?

Si bien los países con territorio en el mar Negro que son miembros de la UE –Bulgaria y Rumania, en específico– se han posicionado para beneficiarse de lo que la nueva política pueda ofrecer, Türkiye, miembro de la OTAN pero no de la UE, que cuenta con una larga costa en esta cuenca, se ha visto frustrada por el hecho de que Bruselas no consultara con los países regionales antes de anunciar su nueva política, debilitando ya la posibilidad de éxito.

Türkiye, desde el fin de la Guerra Fría, ha preferido un enfoque de “soluciones regionales para problemas regionales ”, y se ha opuesto consistentemente a la intervención militar externa, para evitar desestabilizar aún más esta zona.

La creación de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro en 1992, el establecimiento del Grupo de Trabajo de Cooperación Naval del Mar Negro en 1998, y el despliegue de la Operación Armonía del Mar Negro en 2004 han apuntado todos al mismo objetivo: mejorar la colaboración entre los países del mar Negro, contribuir a la estabilidad de la región y a involucrar a los Estados costeros en discusiones para fomentar el entendimiento mutuo, asociaciones comerciales y enfoques colaborativos ante desafíos compartidos.

Sin embargo, la prolongada guerra de Ucrania ha desafiado estos esfuerzos, obligando a Türkiye a reevaluar su posición en la región más amplia del mar Negro.

Aunque Ankara se enfrentó a una posición difícil entre sus socios regionales, así como entre Rusia y Occidente, las políticas que siguió —entre ellas, apoyar a Ucrania con sistemas de armas y condenar a Rusia mientras se mantenía al margen de las sanciones occidentales contra Moscú— ahora le permiten actuar como mediador entre las partes en guerra y aumentar su influencia regional.

Los diversos intentos del Gobierno de Trump por obtener un alto el fuego entre Rusia y Ucrania refuerzan esta posición.

Con el presidente Trump destrozando las pautas de la cooperación transatlántica y exigiendo que Europa pague por sus propias necesidades de seguridad, el viejo continente se ha visto obligado a buscar mecanismos de seguridad alternativos en el nuevo orden mundial.

Las discusiones en curso sobre proporcionar garantías de seguridad creíbles a Ucrania de después de la guerra y sobre sostener la seguridad europea en ausencia de EE.UU. han cristalizado la necesidad de ser inclusivos con todos los países europeos, yendo más allá de la UE.

Y es justo aquí donde Türkiye tiene mucho que ofrecer.