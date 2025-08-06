En medio de la presión diplomática que Estados Unidos ha desplegado para terminar la guerra en Ucrania, el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió este miércoles con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú. El encuentro se da justo cuando sólo quedan dos días para que se venza el ultimátum que Washington le dio al Kremlin para lograr un acuerdo de paz con Kiev, si no quiere enfrentar sanciones adicionales.

El encuentro entre Putin y Witkoff fue anunciado por el Kremlin en un comunicado, aunque no se proporcionaron detalles inmediatos sobre las conversaciones. Más tarde, se publicó un video en el que se ve al presidente ruso y al enviado especial estadounidense dándose la mano.

Witkoff llegó a Moscú la mañana de este miércoles en su quinta visita a Rusia desde principios de año. En sus dos últimos viajes en abril también se reunió con Putin. Al aterrizar en esta ocasión, lo recibió el enviado presidencial ruso para inversiones y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev.

Antes de la llegada de Witkoff, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, había señalado que no se descartaba una reunión presencial de Putin con el enviado de Trump.

Relacionado TRT Global - Trump le da ultimátum a Rusia para terminar en 10 días la guerra en Ucrania, mientras ataques siguen

Las sanciones de EE.UU.

La reunión en Moscú se desarrolló bajo el telón de la amenaza de Trump con imponer nuevas sanciones contundentes a Rusia, incluidos aranceles del 100% y medidas secundarias contra sus socios comerciales, si no se logra un progreso tangible hacia la resolución de la guerra con Ucrania. Moscú, por su parte, ha desestimado estas presiones y asegurado que protege “sus intereses” durante la resolución del conflicto.

El martes, Trump hizo mención a la visita de Witkoff ante los medios. "Tenemos una reunión con Rusia mañana. Veremos qué pasa", señaló generando expectativa. Cuando se le preguntó sobre los aranceles, respondió: "Nunca mencioné un porcentaje, pero haremos bastante en ese sentido. Veremos qué ocurre en un periodo relativamente corto de tiempo". Además, aseguró que el país tomará esa decisión tras la reunión de Witkoff.

Sus declaraciones se dieron luego de que la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmara más temprano ese mismo martes que Witkoff viajaría a Rusia “esta semana”.

Bruce afirmó que Trump “no está contento” con Putin, ni con Rusia, “pero sigue comprometido con soluciones diplomáticas” para poner fin a la guerra en Ucrania.