Los efectos de la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el sábado, se multiplican dentro de Oriente Medio, en especial en el Golfo, donde las represalias de Teherán se sienten cerca de bases estadounidenses. Mientras avanza el tercer día del conflicto, Washington y Tel Aviv renovaron sus ataques, mientras la Media Luna Roja iraní elevó la cifra de víctimas: desde el sábado, los bombardeos han matado a 555 personas.

En un comunicado citado por Fars News Agency, indicó que los ataques alcanzaron 131 zonas residenciales en todo Irán. El organismo confirmó la cifra de fallecidos, pero no brindó datos sobre heridos. El último balance, difundido el sábado, hablaba de 201 muertos y 747 heridos.

Por otra parte, un ataque estuvo dirigido este domingo contra el hospital Gandhi. Y al menos nueve hospitales han sido “gravemente dañados” en Irán, según el medio semioficial Mehr News Agency, que citó a un legislador. “Al atacar hospitales, se han violado las leyes internacionales”, afirmó este lunes Mohammed Beigi, miembro del parlamento iraní.

Ataques en Líbano

Este lunes, Tel Aviv abrió un nuevo frente al anunciar una ofensiva contra Hezbollah en Líbano. La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes del grupo libanés contra Israel, en represalia por los ataques contra Irán. Desde entonces, Israel ha lanzado una ola de bombardeos que mataron al menos a 31 personas.

El Ejército israelí afirmó que está llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y en Líbano, y advirtió a Hezbollah que “pagará un alto precio” por haber abierto fuego contra Israel.

“Incluso en este momento, cientos de aviones de la Fuerza Aérea están atacando de manera simultánea en Líbano e Irán”, dijo el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, durante una conferencia televisada este lunes.

Por otra parte, el Ejército israelí señaló que no hay motivos para lanzar una invasión terrestre en Líbano de forma inminente, tras un ataque nocturno de Hezbollah que llevó a Israel a responder con bombardeos aéreos.

“No hay nada sobre el terreno que justifique entrar en una invasión terrestre de manera inminente”, dijo el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, al ser consultado por periodistas sobre un posible despliegue de tropas en Líbano. “En el corto plazo, de manera inmediata, la respuesta es no”, agregó.

Sin indicios de daños nucleares, según OIEA

El organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), afirmó este lunes que no se detectaron niveles anormales de radiación en países vecinos a Irán tras los recientes ataques, aunque advirtió que la situación sigue siendo altamente preocupante.

El director general, Rafael Mariano Grossi, dijo durante una sesión especial del organismo que los niveles de radiación en los países limítrofes con Irán “se mantienen dentro de los valores normales”.

“No hay indicios de que ninguna instalación nuclear, incluida la central nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo de combustible nuclear, haya sido dañada o alcanzada”, afirmó Grossi.

Agregó que el Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA opera con un equipo dedicado para monitorear la situación, aunque advirtió que la comunicación con las autoridades regulatorias nucleares iraníes aún no ha sido restablecida.

Grossi alertó que la presencia de centrales nucleares y reactores de investigación en la región aumenta los riesgos de seguridad en medio de la escalada militar. “Pedimos la máxima moderación en todas las operaciones militares”, señaló, y reiteró que “los ataques armados contra instalaciones nucleares nunca deberían ocurrir”.

Explosiones en infraestructura petrolera en Arabia Saudí

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva contra Irán que mató a varios altos dirigentes iraníes, entre ellos el líder Supremo, Alí Jamenei.

Teherán respondió con una serie de ataques con drones y misiles contra Israel, y bases estadounidenses en el Golfo. Hasta ahora, los ataques iraníes han alcanzado Bahréin, Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Aclaró que sus únicos objetivos a atacar son posiciones e infraestructura estadounidense o israelí en los países del Golfo.

Este lunes, con los mercados globales ya sacudidos y los precios del petróleo en alza, se reportó una explosión la refinería de Ras Tanura, operada por Saudi Aramco, provocando un incendio.