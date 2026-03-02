Los efectos de la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el sábado, se multiplican dentro de Oriente Medio, en especial en el Golfo, donde las represalias de Teherán se sienten cerca de bases estadounidenses. Mientras avanza el tercer día del conflicto, Washington y Tel Aviv renovaron sus ataques, mientras la Media Luna Roja iraní elevó la cifra de víctimas: desde el sábado, los bombardeos han matado a 555 personas.
En un comunicado citado por Fars News Agency, indicó que los ataques alcanzaron 131 zonas residenciales en todo Irán. El organismo confirmó la cifra de fallecidos, pero no brindó datos sobre heridos. El último balance, difundido el sábado, hablaba de 201 muertos y 747 heridos.
Por otra parte, un ataque estuvo dirigido este domingo contra el hospital Gandhi. Y al menos nueve hospitales han sido “gravemente dañados” en Irán, según el medio semioficial Mehr News Agency, que citó a un legislador. “Al atacar hospitales, se han violado las leyes internacionales”, afirmó este lunes Mohammed Beigi, miembro del parlamento iraní.
Ataques en Líbano
Este lunes, Tel Aviv abrió un nuevo frente al anunciar una ofensiva contra Hezbollah en Líbano. La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes del grupo libanés contra Israel, en represalia por los ataques contra Irán. Desde entonces, Israel ha lanzado una ola de bombardeos que mataron al menos a 31 personas.
El Ejército israelí afirmó que está llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y en Líbano, y advirtió a Hezbollah que “pagará un alto precio” por haber abierto fuego contra Israel.
“Incluso en este momento, cientos de aviones de la Fuerza Aérea están atacando de manera simultánea en Líbano e Irán”, dijo el portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, durante una conferencia televisada este lunes.
Por otra parte, el Ejército israelí señaló que no hay motivos para lanzar una invasión terrestre en Líbano de forma inminente, tras un ataque nocturno de Hezbollah que llevó a Israel a responder con bombardeos aéreos.
“No hay nada sobre el terreno que justifique entrar en una invasión terrestre de manera inminente”, dijo el portavoz militar, el teniente coronel Nadav Shoshani, al ser consultado por periodistas sobre un posible despliegue de tropas en Líbano. “En el corto plazo, de manera inmediata, la respuesta es no”, agregó.
Sin indicios de daños nucleares, según OIEA
El organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), afirmó este lunes que no se detectaron niveles anormales de radiación en países vecinos a Irán tras los recientes ataques, aunque advirtió que la situación sigue siendo altamente preocupante.
El director general, Rafael Mariano Grossi, dijo durante una sesión especial del organismo que los niveles de radiación en los países limítrofes con Irán “se mantienen dentro de los valores normales”.
“No hay indicios de que ninguna instalación nuclear, incluida la central nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo de combustible nuclear, haya sido dañada o alcanzada”, afirmó Grossi.
Agregó que el Centro de Incidentes y Emergencias del OIEA opera con un equipo dedicado para monitorear la situación, aunque advirtió que la comunicación con las autoridades regulatorias nucleares iraníes aún no ha sido restablecida.
Grossi alertó que la presencia de centrales nucleares y reactores de investigación en la región aumenta los riesgos de seguridad en medio de la escalada militar. “Pedimos la máxima moderación en todas las operaciones militares”, señaló, y reiteró que “los ataques armados contra instalaciones nucleares nunca deberían ocurrir”.
Explosiones en infraestructura petrolera en Arabia Saudí
Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva contra Irán que mató a varios altos dirigentes iraníes, entre ellos el líder Supremo, Alí Jamenei.
Teherán respondió con una serie de ataques con drones y misiles contra Israel, y bases estadounidenses en el Golfo. Hasta ahora, los ataques iraníes han alcanzado Bahréin, Iraq, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Aclaró que sus únicos objetivos a atacar son posiciones e infraestructura estadounidense o israelí en los países del Golfo.
Este lunes, con los mercados globales ya sacudidos y los precios del petróleo en alza, se reportó una explosión la refinería de Ras Tanura, operada por Saudi Aramco, provocando un incendio.
Según reportes, ocurrió por ataque de drones iraníes. No obstante, el viceministro de Relaciones Exteriores de Teherán, Majid Takht-Revanchi, negó que Teherán esté detrás de las explosiones, en declaraciones a CNN.
"No somos responsables por eso (la explosión), ya estuvimos en contacto con las autoridades saudíes. Hablamos de esto. Irán no es responsable. No es el objetivo de las fuerzas iraníes", indicó Takht-Revanchi.
Poco antes, la agencia saudí oficial SPA, citando a un portavoz del Ministerio de Defensa, indicó: “Dos drones que intentaban atacar la refinería de Ras Tanura esta mañana fueron interceptados y destruidos”. “Se produjo un incendio limitado por la caída de escombros durante la interceptación, sin víctimas civiles”, añadió.
Ras Tanura, cerca de la ciudad de Dammam, en el este saudí, es una de las mayores refinerías del mundo, con capacidad para procesar más de 500.000 barriles diarios. La planta fue cerrada de forma temporal como medida de precaución, según la televisión estatal.
El crudo Brent subió 10%, hasta cerca de 80 dólares por barril, mientras los mercados bursátiles internacionales reaccionaron de forma negativa ante el temor a interrupciones prolongadas del suministro. Analistas advierten que los precios podrían escalar aún más si persisten las tensiones.
Ataques en Qatar
Durante la tarde, Qatar informó que dos drones lanzados desde Irán atacaron instalaciones energéticas sin causar víctimas. En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Defensa indicó que un dron impactó contra un tanque de agua en una central eléctrica en Mesaieed, ciudad industrial al sur de Doha. El segundo apuntó a una instalación energética en Ras Laffan, operada por QatarEnergy.
En declaraciones separadas, Qatar advirtió que Irán “debe pagar un precio” por los ataques. En una entrevista con CNN, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majid al-Ansari, afirmó que las agresiones fueron “flagrantes”.
“Un ataque como este no puede quedar sin respuesta”, dijo, y agregó que los ataques iraníes “no pueden quedar sin respuesta”. Según el ministerio qatarí, los ataques interceptados apuntaron contra infraestructura civil, incluido el aeropuerto internacional, además de instalaciones comerciales. Qatar afirmó haber enfrentado más de 100 misiles y decenas de drones desde el sábado.
Tensión en los cielos de Kuwait
En paralelo, en Kuwait, las defensas aéreas kuwaitíes derribaron por error aviones de combate estadounidenses, aunque sin víctimas. Una base estadounidense y una central eléctrica también fueron atacadas, en lo que se considera la mayor escalada vivida por el país en décadas.
La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad y pidió a la población mantenerse alejada. “Existe una amenaza continua de ataques con misiles y drones sobre Kuwait. No acudan a la embajada”, señaló el comunicado. Añadió: “El personal de la embajada se encuentra refugiado en el lugar”.
Por otra parte, el Comando Central de Estados Unidos informó que tres cazas F-15E fueron derribados por error por las defensas kuwaitíes. “Durante combates activos que incluyeron ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los cazas de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error”, indicó el comando. Los seis tripulantes lograron eyectarse y están a salvo.
En el norte del país, fragmentos impactaron una central eléctrica, causando un incendio limitado. Además, restos cayeron en la refinería de Mina Al Ahmadi, una de las mayores del país, donde dos trabajadores resultaron heridos, sin afectar la producción.
Espacio aéreo en Golfo continúa afectado
En este contexto, un amplio corredor del espacio aéreo sobre Oriente Medio permanece cerrado desde el sábado, mientras los países vecinos de Irán mantienen fuertes restricciones a los vuelos dentro y fuera de la región. La medida afecta a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Israel, Bahréin e Iraq, cuyos cielos permanecieron casi vacíos durante la mañana del lunes.
La situación ha provocado caos en la aviación regional y más allá, con decenas de aviones obligados a permanecer en tierra en una de las zonas con mayor tráfico aéreo del mundo, clave para las conexiones entre Europa, Asia y África.
Aerolíneas de todo el mundo se han visto forzadas a cancelar o desviar vuelos que atraviesan varias ciudades de la región, una decisión que afecta a miles de pasajeros y genera demoras en rutas internacionales de larga distancia.
En este contexto, Emirates y Etihad suspendieron todos los vuelos hacia y desde sus bases hasta el lunes por la tarde, hora local. A su vez, Qatar Airways canceló todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Hamad, tras el cierre total del espacio aéreo qatarí.