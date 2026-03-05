Los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables durante las guerras, y deben ser protegidos. Este es el importante recordatorio que lanzó el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU el miércoles, en referencia al ataque aéreo contra una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur de Irán, que dejó al menos 168 muertos y decenas de heridos.

“El comité está consternado por los informes de ataques contra infraestructuras civiles, incluidas escuelas y hospitales, que han herido y traumatizado a niños y han segado muchas vidas jóvenes”, declaró el organismo.

“Esto es un recordatorio de que los niños se encuentran entre los más vulnerables en los conflictos armados y nunca deben ser tratados como daños colaterales”.

Irán ha culpado a Israel y a los Estados Unidos del ataque contra la escuela en la ciudad iraní de Minab el pasado sábado. Según los medios estatales, Irán celebró el martes funerales por al menos 165 personas fallecidas en el ataque, entre las que se encontraban varias estudiantes. La televisión estatal transmitió imágenes que mostraban una gran multitud de dolientes en la ciudad, llorando ante lo que parecían ser cuerpos envueltos en mortajas blancas.

Los 18 expertos independientes del comité de la ONU tienen el mandato de supervisar cómo los países aplican la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 1990. Todos los estados miembros de las Naciones Unidas son parte de ella, a excepción de Estados Unidos.

La convención exige a los países que salvaguarden los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo de todo niño, y que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los niños sean respetados en los conflictos armados.

“Los niños deben ser protegidos de los efectos directos e indirectos de las hostilidades”, afirmó el comité.

Hizo un llamado a un alto el fuego inmediato y sostenido por todas las partes en el conflicto en Oriente Medio “para que los niños ya no estén expuestos a muertes, mutilaciones, desplazamientos, daños psicológicos u otras violaciones de sus derechos”.

También instó a las partes en conflicto a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños, incluida la garantía de que las escuelas y los hospitales no sean atacados y de que los trabajadores humanitarios puedan llegar con seguridad a los niños que lo necesitan.

Las opiniones del comité no son vinculantes, pero tienen un peso significativo en términos de reputación.

La Casa Blanca niega la participación de EE.UU. en el ataque

Mientras, la Casa Blanca intentó negar la participación estadounidense en el ataque.. Durante la rueda de prensa del miércoles, cuando se le preguntó sobre la implicación de Washington en los ocurrido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: “El Departamento de Defensa está investigando este asunto, y les diré con mucha firmeza que los Estados Unidos de América no atacan a civiles”.