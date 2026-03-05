Los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables durante las guerras, y deben ser protegidos. Este es el importante recordatorio que lanzó el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU el miércoles, en referencia al ataque aéreo contra una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur de Irán, que dejó al menos 168 muertos y decenas de heridos.
“El comité está consternado por los informes de ataques contra infraestructuras civiles, incluidas escuelas y hospitales, que han herido y traumatizado a niños y han segado muchas vidas jóvenes”, declaró el organismo.
“Esto es un recordatorio de que los niños se encuentran entre los más vulnerables en los conflictos armados y nunca deben ser tratados como daños colaterales”.
Irán ha culpado a Israel y a los Estados Unidos del ataque contra la escuela en la ciudad iraní de Minab el pasado sábado. Según los medios estatales, Irán celebró el martes funerales por al menos 165 personas fallecidas en el ataque, entre las que se encontraban varias estudiantes. La televisión estatal transmitió imágenes que mostraban una gran multitud de dolientes en la ciudad, llorando ante lo que parecían ser cuerpos envueltos en mortajas blancas.
Los 18 expertos independientes del comité de la ONU tienen el mandato de supervisar cómo los países aplican la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 1990. Todos los estados miembros de las Naciones Unidas son parte de ella, a excepción de Estados Unidos.
La convención exige a los países que salvaguarden los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo de todo niño, y que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los niños sean respetados en los conflictos armados.
“Los niños deben ser protegidos de los efectos directos e indirectos de las hostilidades”, afirmó el comité.
Hizo un llamado a un alto el fuego inmediato y sostenido por todas las partes en el conflicto en Oriente Medio “para que los niños ya no estén expuestos a muertes, mutilaciones, desplazamientos, daños psicológicos u otras violaciones de sus derechos”.
También instó a las partes en conflicto a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a los niños, incluida la garantía de que las escuelas y los hospitales no sean atacados y de que los trabajadores humanitarios puedan llegar con seguridad a los niños que lo necesitan.
Las opiniones del comité no son vinculantes, pero tienen un peso significativo en términos de reputación.
La Casa Blanca niega la participación de EE.UU. en el ataque
Mientras, la Casa Blanca intentó negar la participación estadounidense en el ataque.. Durante la rueda de prensa del miércoles, cuando se le preguntó sobre la implicación de Washington en los ocurrido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: “El Departamento de Defensa está investigando este asunto, y les diré con mucha firmeza que los Estados Unidos de América no atacan a civiles”.
Fue la primera rueda de prensa de Leavitt desde que EE.UU. e Israel atacaron Irán el pasado sábado, en la que afirmó que Washington tiene como objetivo al “régimen iraní deshonesto”. Además, acusó a Teherán de hacer propaganda efectiva, añadió que “desafortunadamente, muchas personas en esta sala han caído en esa propaganda”.
Cuando se le preguntó si tenía alguna evidencia de que no fue un ataque estadounidense o si existe alguna evaluación sobre el papel de Israel en el ataque a la escuela, Leavitt respondió: “Nuevamente, el Departamento de Guerra está investigando actualmente este asunto. Pero reitero que el Departamento de Guerra y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no atacan a civiles, al contrario del régimen iraní, que mata y ejecuta a su propia gente”.
“Por lo tanto, les advierto que no señalen con el dedo a los Estados Unidos de América en lo que respecta al ataque a civiles, porque eso no es algo que estas fuerzas armadas hagan”.
Tras los ataques a la escuela, Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, denunció la masacre como “deliberada” y afirmó que EE.UU. e Israel bombardearon la escuela en parte para involucrar a las fuerzas iraníes de la región en labores de rescate. “Llamar al ataque contra la escuela de niñas simplemente un “crimen de guerra' no refleja la absoluta maldad y depravación de semejante crimen”, declaró.
Control “total” del espacio aéreo iraní
Leavitt, por su parte, defendió los objetivos estadounidenses en los ataques conjuntos israelí-estadounidenses contra Irán en medio de las críticas de que Washington no ha logrado aportar pruebas de la amenaza inminente que Teherán representaba directamente para EE.UU., y de que estaba librando “la guerra de Israel”.
“La decisión de lanzar esta operación se basa en el efecto acumulado de diversas amenazas directas que Irán ha planteado a los Estados Unidos de América”, declaró Leavitt. “Nuevamente, este es un régimen terrorista deshonesto que ha estado amenazando a los Estados Unidos, a nuestros aliados y a nuestro pueblo durante 47 años, y el pueblo estadounidense es lo suficientemente inteligente como para saberlo”, afirmó Leavitt.
Con respecto a los informes del campo de batalla, dijo que “bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, el régimen terrorista iraní deshonesto está siendo absolutamente aplastado”. Además, añadió: “las fuerzas estadounidenses han atacado más de 2.000 objetivos, destruyendo cientos de misiles balísticos, lanzaderas y drones”.
Afirmó que EE.UU. espera tener “dominio completo y total sobre el espacio aéreo iraní” en las próximas horas.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a primera hora del día que EE.UU. e Israel “tendrán control completo de los cielos iraníes, un espacio aéreo sin oposición”.