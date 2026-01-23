TÜRKİYE
Ministro turco Fidan destaca que Junta de Paz para Gaza es una oportunidad de estabilidad duradera
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, afirmó que la Junta de Paz puede ayudar a atender las necesidades humanitarias en Gaza y sentar las bases para una estabilidad inclusiva y duradera.
"Creemos que, trabajando mano a mano con el pueblo de Gaza, la Junta de Paz desempeñará un papel fundamental" para el enclave, dijo Fidan. / AA
hace 4 horas

Tras participar en la ceremonia donde se firmó la carta fundacional de la Junta de Paz para Gaza en Davos este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que esta iniciativa ofrece una "oportunidad histórica" ​​para establecer una paz duradera en la región, y abordar el prolongado sufrimiento de los palestinos.

A través de un mensaje en redes sociales, Fidan afirmó que la Junta de Paz –de la que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, es miembro fundador– puede ayudar a atender las necesidades humanitarias de Gaza y a sentar las bases para una estabilidad inclusiva y duradera.

El ministro también explicó que asistió a la ceremonia de firma en representación del presidente Erdogan. "Creemos que, trabajando mano a mano con el pueblo de Gaza, la Junta de Paz desempeñará un papel fundamental en la construcción del futuro del enclave, ayudando a la región a recuperarse y permitiendo que la paz se arraigue", escribió.

Fidan también reafirmó la postura de Türkiye de que es posible un futuro en el que se escuchen las voces del pueblo de Gaza, se protejan sus derechos y puedan vivir en paz.

Además, en declaraciones a la prensa posteriores, el ministro explicó que la Junta de Paz “es una plataforma donde muchos países se reúnen y buscan genuinamente armonizar sus diferentes puntos de vista. Esta armonización no es fácil: requiere serias negociaciones diplomáticas y superar obstáculos”. “Ahora, estamos presenciando cómo el conflicto sobre el terreno se traslada a la mesa de negociaciones”, sostuvo.  

En esa línea, añadió que hay muchos pasos que deben tomarse a través de esta iniciativa y confirmó que la primera reunión ya se celebró. Según dijo, se abordaron las medidas necesarias para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

“También hemos planteado las acciones iniciales que debe implementar el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que ya ha comenzado a trabajar. A medida que se implementen medidas concretas, creo que la Junta de Paz adquirirá mayor valor, tanto en términos de ayuda humanitaria como de otros asuntos”, completó.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció la formación de la Junta de Paz así como la aprobación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, otro de los cuatro órganos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.

La iniciativa forma parte del plan de 20 puntos que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adoptó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2803 el pasado noviembre.

FUENTE:TRT Español y agencias
