Tras participar en la ceremonia donde se firmó la carta fundacional de la Junta de Paz para Gaza en Davos este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que esta iniciativa ofrece una "oportunidad histórica" ​​para establecer una paz duradera en la región, y abordar el prolongado sufrimiento de los palestinos.

A través de un mensaje en redes sociales, Fidan afirmó que la Junta de Paz –de la que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, es miembro fundador– puede ayudar a atender las necesidades humanitarias de Gaza y a sentar las bases para una estabilidad inclusiva y duradera.

El ministro también explicó que asistió a la ceremonia de firma en representación del presidente Erdogan. "Creemos que, trabajando mano a mano con el pueblo de Gaza, la Junta de Paz desempeñará un papel fundamental en la construcción del futuro del enclave, ayudando a la región a recuperarse y permitiendo que la paz se arraigue", escribió.

Fidan también reafirmó la postura de Türkiye de que es posible un futuro en el que se escuchen las voces del pueblo de Gaza, se protejan sus derechos y puedan vivir en paz.

Además, en declaraciones a la prensa posteriores, el ministro explicó que la Junta de Paz “es una plataforma donde muchos países se reúnen y buscan genuinamente armonizar sus diferentes puntos de vista. Esta armonización no es fácil: requiere serias negociaciones diplomáticas y superar obstáculos”. “Ahora, estamos presenciando cómo el conflicto sobre el terreno se traslada a la mesa de negociaciones”, sostuvo.