Hablándole a Venezuela y al mundo, a través de la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Estados Unidos de secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras los ataques aéreos nocturnos contra el país latinoamericano. En sus declaraciones, Rodríguez sostuvo que se trató de una "operación de cambio de régimen" destinada a despojar a la nación de su soberanía y de sus recursos naturales.

Relacionado TRT Español - Con Maduro detenido en Nueva York, Trump dice que EE.UU. "dirigirá" Venezuela

En ese sentido, Rodríguez afirmó que las acciones de Washington demuestran que "se cayeron máscaras", argumentando que el verdadero objetivo de la operación estadounidense era desmantelar la independencia política de Venezuela y reimponer un régimen de estilo colonial.

Horas antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se había referido a Rodríguez, afirmando : "Ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande".

Relacionado TRT Español - Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política

Sin embargo, Rodríguez pareció cuestionar esta afirmación, exigiendo la liberación de Maduro y prometiendo "defender" al país . "Ya habíamos advertido que se estaba produciendo una agresión bajo falsas excusas y pretextos", declaró. "Lo que se le está haciendo a Venezuela es bárbaro", insistió.

Además, señaló a Estados Unidos de utilizar un “bloqueo y un asedio militar” como herramientas de dominación. También aseguró que, a pesar de lo que calificó como su retiro forzado a manos de tropas estadounidenses, Maduro seguía siendo el único líder legítimo de Venezuela.

Por eso, la vicepresidenta exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quien, según ella, también había sido secuestrada. "El pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y la primera dama", declaró.