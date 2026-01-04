AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, acusó a Estados Unidos de secuestrar al mandatario Nicolás Maduro tras el ataque de este sábado. Además, rechazó cualquier afirmación de que se haya alterado el liderazgo del país latinoamericano.
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
Rodríguez afirmó que las acciones de Washington demuestran que "se cayeron máscaras" y que EE.UU. busca desmantelar la independencia de Venezuela. / Reuters
4 de enero de 2026

Hablándole a Venezuela y al mundo, a través de la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Estados Unidos de secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras los ataques aéreos nocturnos contra el país latinoamericano. En sus declaraciones, Rodríguez sostuvo que se trató de una "operación de cambio de régimen" destinada a despojar a la nación de su soberanía y de sus recursos naturales.

RelacionadoTRT Español - Con Maduro detenido en Nueva York, Trump dice que EE.UU. "dirigirá" Venezuela

En ese sentido, Rodríguez afirmó que las acciones de Washington demuestran que "se cayeron máscaras", argumentando que el verdadero objetivo de la operación estadounidense era desmantelar la independencia política de Venezuela y reimponer un régimen de estilo colonial.

Horas antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se había referido a Rodríguez, afirmando: "Ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande".

RelacionadoTRT Español - Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política

Sin embargo, Rodríguez pareció cuestionar esta afirmación, exigiendo la liberación de Maduro y prometiendo "defender" al país. "Ya habíamos advertido que se estaba produciendo una agresión bajo falsas excusas y pretextos", declaró. "Lo que se le está haciendo a Venezuela es bárbaro", insistió.

Además, señaló a Estados Unidos de utilizar un “bloqueo y un asedio militar” como herramientas de dominación. También aseguró que, a pesar de lo que calificó como su retiro forzado a manos de tropas estadounidenses, Maduro seguía siendo el único líder legítimo de Venezuela.

Por eso, la vicepresidenta exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quien, según ella, también había sido secuestrada. "El pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y la primera dama", declaró.

Ataque “realmente vergonzoso”

RECOMENDADOS

La alocución de Rodríguez llegó en medio de una creciente tensión tras el ataque ocurrido durante la madrugada del sábado, que catalogó de ataque ideológico "realmente vergonzoso" contra Venezuela.

"Los gobiernos del mundo están simplemente conmocionados de que Venezuela sea víctima y blanco de un ataque de esta naturaleza, que sin duda tiene connotaciones sionistas", añadió.

La vicepresidenta pronunció su discurso acompañada de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Esta muestra de unidad pareció tener como objetivo reforzar la afirmación del gobierno de que el poder sigue firmemente en manos de Maduro.

RelacionadoTRT Español - Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela

Rodríguez instó a los venezolanos a mantener la calma y la unidad, llamando a la ciudadanía a defender la soberanía nacional contra lo que describió como un "imperio imperialista".

Las declaraciones televisadas se produjeron tras un mensaje de audio anterior en el que Rodríguez exigió que Washington proporcionara de inmediato una "prueba de vida" para el presidente y la primera dama detenidos.

A lo largo de su discurso, Rodríguez se refirió repetidamente a Maduro como el "único presidente" de Venezuela, subrayando que ella y el gobierno continúan reconociéndolo como el líder legítimo del país a pesar de los acontecimientos del sábado. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato