Hablándole a Venezuela y al mundo, a través de la televisión estatal, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Estados Unidos de secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras los ataques aéreos nocturnos contra el país latinoamericano. En sus declaraciones, Rodríguez sostuvo que se trató de una "operación de cambio de régimen" destinada a despojar a la nación de su soberanía y de sus recursos naturales.
En ese sentido, Rodríguez afirmó que las acciones de Washington demuestran que "se cayeron máscaras", argumentando que el verdadero objetivo de la operación estadounidense era desmantelar la independencia política de Venezuela y reimponer un régimen de estilo colonial.
Horas antes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se había referido a Rodríguez, afirmando: "Ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande".
Sin embargo, Rodríguez pareció cuestionar esta afirmación, exigiendo la liberación de Maduro y prometiendo "defender" al país. "Ya habíamos advertido que se estaba produciendo una agresión bajo falsas excusas y pretextos", declaró. "Lo que se le está haciendo a Venezuela es bárbaro", insistió.
Además, señaló a Estados Unidos de utilizar un “bloqueo y un asedio militar” como herramientas de dominación. También aseguró que, a pesar de lo que calificó como su retiro forzado a manos de tropas estadounidenses, Maduro seguía siendo el único líder legítimo de Venezuela.
Por eso, la vicepresidenta exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quien, según ella, también había sido secuestrada. "El pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal e ilegítimo del presidente y la primera dama", declaró.
Ataque “realmente vergonzoso”
La alocución de Rodríguez llegó en medio de una creciente tensión tras el ataque ocurrido durante la madrugada del sábado, que catalogó de ataque ideológico "realmente vergonzoso" contra Venezuela.
"Los gobiernos del mundo están simplemente conmocionados de que Venezuela sea víctima y blanco de un ataque de esta naturaleza, que sin duda tiene connotaciones sionistas", añadió.
La vicepresidenta pronunció su discurso acompañada de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello; y los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.
Esta muestra de unidad pareció tener como objetivo reforzar la afirmación del gobierno de que el poder sigue firmemente en manos de Maduro.
Rodríguez instó a los venezolanos a mantener la calma y la unidad, llamando a la ciudadanía a defender la soberanía nacional contra lo que describió como un "imperio imperialista".
Las declaraciones televisadas se produjeron tras un mensaje de audio anterior en el que Rodríguez exigió que Washington proporcionara de inmediato una "prueba de vida" para el presidente y la primera dama detenidos.
A lo largo de su discurso, Rodríguez se refirió repetidamente a Maduro como el "único presidente" de Venezuela, subrayando que ella y el gobierno continúan reconociéndolo como el líder legítimo del país a pesar de los acontecimientos del sábado.