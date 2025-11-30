TÜRKİYE
KIZILELMA, primer caza no tripulado en disparar un misil aire-aire contra un objetivo a reacción
El Bayraktar KIZILELMA alcanzó una aeronave de propulsión a chorro con un misil GOKDOGAN en una prueba histórica frente a la costa de Sinop.
Los sensores avanzados del KIZILELMA le permiten detectar aviones enemigos desde largas distancias sin ser visto. / AA
30 de noviembre de 2025

El primer caza no tripulado de Türkiye, el Bayraktar KIZILELMA, hizo historia al convertirse en el primer UAV del mundo en disparar con éxito un misil aire-aire de alcance más allá del horizonte contra un avión objetivo propulsado por reacción durante una prueba realizada frente a la costa de Sinop, en el norte de Türkiye.

Según un comunicado publicado el domingo por la empresa de defensa turca Baykar, el KIZILELMA lanzó el misil aire-aire GOKDOGAN, desarrollado localmente, impactando en el objetivo de alta velocidad con precisión milimétrica.

El misil fue disparado desde debajo del ala del caza no tripulado tras detectar y seguir al objetivo mediante el radar AESA MURAD de ASELSAN.

Esta fue la primera vez en la historia de la aviación turca que una aeronave nacional disparó un misil aire-aire de fabricación propia, guiado por un radar nacional, contra un objetivo aéreo.

El exitoso impacto consolidó a KIZILELMA como la primera y única plataforma no tripulada del mundo con capacidad verificada de combate aire-aire.

La prueba también contó con cinco aviones de combate F-16 de la Base Aérea de Merzifon, que volaron en formación junto al KIZILELMA en una operación conjunta tripulada-no tripulada, mostrando los conceptos de combate aéreo del futuro.

Un UAV Bayraktar AKINCI acompañó la misión y registró el evento desde el aire.

El bajo perfil de radar de KIZILELMA y sus sensores avanzados le permiten detectar aeronaves enemigas a larga distancia sin ser detectado.

La plataforma integra tecnologías de vanguardia como el radar AESA MURAD y el sistema de puntería TOYGUN, y puede desplegar una amplia gama de municiones de producción nacional.

En pruebas anteriores, KIZILELMA ya había logrado impactos directos con las municiones TOLUN y TEBER-82.

El reciente disparo aire-aire demuestra su capacidad operativa tanto en misiones aire-tierra como aire-aire, ampliando aún más su papel en la estrategia de defensa de Türkiye.

Baykar, que ha financiado de forma independiente todos sus proyectos de UAV desde 2003, se ha convertido en un líder mundial en exportación de drones.

La empresa generó 1.8 mil millones de dólares en ingresos por exportaciones en 2023 y repitió la cifra en 2024, con el 90% de sus ingresos totales provenientes de ventas al exterior.

Baykar ha firmado acuerdos de exportación para su UAV Bayraktar TB2 con 36 países y para el Bayraktar AKINCI con 16 países.

Según datos oficiales, la compañía ha sido el principal exportador de defensa y aeroespacial de Türkiye durante los últimos cuatro años.

FUENTE:TRT World
