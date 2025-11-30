El primer caza no tripulado de Türkiye, el Bayraktar KIZILELMA, hizo historia al convertirse en el primer UAV del mundo en disparar con éxito un misil aire-aire de alcance más allá del horizonte contra un avión objetivo propulsado por reacción durante una prueba realizada frente a la costa de Sinop, en el norte de Türkiye.

Según un comunicado publicado el domingo por la empresa de defensa turca Baykar, el KIZILELMA lanzó el misil aire-aire GOKDOGAN, desarrollado localmente, impactando en el objetivo de alta velocidad con precisión milimétrica.

El misil fue disparado desde debajo del ala del caza no tripulado tras detectar y seguir al objetivo mediante el radar AESA MURAD de ASELSAN.

Esta fue la primera vez en la historia de la aviación turca que una aeronave nacional disparó un misil aire-aire de fabricación propia, guiado por un radar nacional, contra un objetivo aéreo.

El exitoso impacto consolidó a KIZILELMA como la primera y única plataforma no tripulada del mundo con capacidad verificada de combate aire-aire.

La prueba también contó con cinco aviones de combate F-16 de la Base Aérea de Merzifon, que volaron en formación junto al KIZILELMA en una operación conjunta tripulada-no tripulada, mostrando los conceptos de combate aéreo del futuro.

Un UAV Bayraktar AKINCI acompañó la misión y registró el evento desde el aire.