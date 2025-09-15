El impulso firme de Israel para remodelar la geografía y la política de Jerusalén y de los territorios palestinos no es ni espontáneo ni en defensa propia. Es el resultado de una estrategia a largo plazo destinada a borrar cualquier posibilidad de soberanía palestina, reivindicada recientemente por algunos actores de la comunidad internacional, e imponer una narrativa controlada exclusivamente por Israel.

De Jerusalén a Gaza, cada acción destructiva de Israel sirve para consolidar poder, desplazar a los palestinos y desestabilizar la región. Sin una intervención internacional significativa, las consecuencias se sentirán mucho más allá de la Tierra Santa.

El giro se hizo evidente en 2017, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió décadas de consenso internacional al reconocer a toda Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la embajada estadounidense.

Este acto unilateral, presentado como parte del llamado “Acuerdo del Siglo”, otorgó a Israel luz verde para acelerar sus planes en Jerusalén.

Los asentamientos de colonos se expandieron, las demoliciones de hogares palestinos se multiplicaron y el acceso a los lugares sagrados se restringió aún más. Para los palestinos, la declaración de Trump no solo socavó la solución de dos Estados, sino que prácticamente la destruyó.

Israel interpretó la bendición de Washington como una licencia para consolidar su soberanía sobre Jerusalén a expensas de la presencia y los derechos palestinos.

Pero el movimiento de Trump solo aceleró un proceso que ya estaba en marcha. Israel introdujo medidas diseñadas para fragmentar la sociedad palestina en Jerusalén y para afirmar un control exclusivo sobre sus lugares sagrados.

En 2015, las restricciones de acceso a la mezquita de Al-Aqsa y las incursiones de colonos provocaron la Intifada de Al-Quds, que dejó miles de heridos, detenidos o muertos. Dos años más tarde, la instalación de puertas electrónicas en los accesos de Al-Aqsa desencadenó protestas masivas, forzando a Israel a un retroceso humillante.

Sin embargo, la trayectoria general nunca cambió: las demoliciones aumentaron, las expulsiones continuaron y los grupos de colonos asaltaron Al-Aqsa con cada vez con mayor frecuencia, a menudo bajo la protección directa de las fuerzas de seguridad israelíes.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto a figuras de ultraderecha como Itamar Ben-Gvir, realizó visitas de alto perfil a Silwan, un barrio palestino en Jerusalén Este ocupada, y a Al-Aqsa, enviando un mensaje claro: Jerusalén se reconstruirá bajo los términos de Israel, sin importar el derecho internacional ni siglos de custodia religiosa.

E1 y la Cisjordania ocupada

Esta estrategia se ha extendido desde entonces a la Cisjordania ocupada, revelando sus verdaderas intenciones. En agosto de 2025, Israel reactivó el plan largamente dormido del asentamiento E1, autorizando la construcción de unas 3.500 viviendas al este de Jerusalén.

A primera vista, podría parecer una simple expansión del amplio proyecto expansionista de Israel, pero sus implicaciones son mucho más graves. La nueva construcción crearía un corredor que uniría Jerusalén con Ma’ale Adumim, uno de los mayores asentamientos ilegales del país, al mismo tiempo que partiría Cisjordania en dos.

Al cortar Jerusalén Este ocupada del resto del territorio y separar las comunidades del norte y sur de Cisjordania ocupada, el proyecto E1 haría prácticamente imposible el establecimiento de un Estado palestino cuyo territorio esté unificado.

Y los funcionarios israelíes no han ocultado sus intenciones. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró sin rodeos que la aprobación de la construcción en E1 “entierra la idea de un Estado palestino”.

Tal franqueza confirma lo que los palestinos saben desde hace tiempo: los asentamientos ilegales no buscan resolver la escasez de vivienda ni la seguridad; son instrumentos de anexión. A través de E1 y proyectos similares, Israel formaliza lo que llama “soberanía de facto”, ampliando su control sobre territorios ocupados en violación de la Cuarta Convención de Ginebra y de repetidas resoluciones de la ONU.

Si E1 representa la estrategia israelí para fragmentar la Cisjordania ocupada, Gaza muestra la otra cara de la moneda: dominación militar directa y desplazamiento forzado.