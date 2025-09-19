En una medida sin precedentes, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha activado una disposición de su Acuerdo de Defensa Conjunta, estableciendo que un ataque contra un Estado miembro será considerado un ataque contra todos.

Impulsada por el reciente ataque israelí en Doha, dirigido supuestamente a negociadores palestinos que trabajaban en un acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel, la decisión de activar el mecanismo representa una muestra de unidad única entre el bloque de seis miembros, compuesto por Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), todos países ricos en recursos naturales energéticos.

El mecanismo del CCG es similar al Artículo 5 de la carta de la OTAN , que en las últimas semanas ha acaparado titulares tras detectarse drones rusos en los cielos de los Estados miembros de la alianza.

A pesar de que es una clara expresión de desafío frente a la agresión no provocada de Israel, expertos señalan que la activación del pacto de defensa del CCG es solo un gesto simbólico.

“No es más que una expresión de solidaridad cuando hay una agresión contra uno de los Estados del CCG”, explicó a TRT World la analista Noha Aboueldahab, académica senior del Consejo de Oriente Medio sobre Asuntos Internacionales, un instituto independiente y sin fines de lucro con base en Qatar.

El Acuerdo de Defensa Conjunta del CCG fue acordado hace tiempo, aunque no es usual que se invoque, y estipula que los Estados miembros coordinarán sus fuerzas militares y compartirán recursos frente a una agresión externa.

Aboueldahab indica que cualquier acción tangible más allá del respaldo retórico requeriría pasos adicionales, dado que las acciones de Israel constituyen un desafío directo a la seguridad del Golfo.

El gobierno qatarí sostiene que los negociadores de Hamás se encuentran en Doha de manera “oficial y transparente” y con respaldo internacional. “Cualquier acción concreta que vaya más allá de estas declaraciones debería emprenderse como un paso adicional a este acuerdo”, añade la experta.

Por su parte, Mehran Kamrava, profesor en la Universidad de Georgetown en Qatar, destacó en diálogo con TRT World que la declaración del CCG es una “importante demostración simbólica de unidad”.

Sin embargo, según afirma, el verdadero problema es que pueda llegar a aplicarse de manera efectiva: “Si Israel ataca de nuevo, el CCG no puede iniciar, y no lo hará, una acción militar en su contra”, dijo Kamrava, señalando la profunda integración de asesores y técnicos militares estadounidenses en las fuerzas del Golfo.

La presencia de fuerzas estadounidenses, explica, limita la capacidad del CCG de actuar de manera independiente, lo que convierte la activación del pacto en algo más simbólico que operativo.

Según Hamdullah Baycar, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Técnica del Mar Negro en Türkiye, la promesa de defensa conjunta tiene un peso simbólico que “podría servir como elemento disuasorio”.

“La oposición pública a la agresión israelí probablemente unirá a las poblaciones del CCG. Sin embargo, las divisiones históricas entre los Estados miembros y las diferentes prioridades políticas de sus líderes sugieren que es más una promesa más retórica que operativa”, dijo a TRT World.

Baycar apunta, como evidencia de la limitación de este compromiso, a la desigual representación de los Estados miembros en la reciente cumbre del CCG en Doha: mientras Qatar, Arabia Saudí y Kuwait enviaron a sus máximas autoridades, EAU, Bahréin y Omán enviaron delegados de menor nivel, lo que refleja cierta reticencia a asumir plenamente una acción militar colectiva, explica.