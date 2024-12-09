AMÉRICA LATINA
4 min de lectura
La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo tras años de negociaciones
El tratado pretende eliminar la mayoría de los impuestos a las importaciones entre la UE y el Mercosur para crear una vasta zona de libre comercio con un PIB combinado de 21,3 billones de dólares.
00:00
La UE y Mercosur firman un histórico acuerdo tras años de negociaciones
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, posan en la Cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre de 2024. / Reuters
9 de diciembre de 2024

La Unión Europea y cuatro países sudamericanos han sellado un controvertido acuerdo comercial que, aunque promete ser transformador, enfrenta una fuerte oposición de Francia y numerosos agricultores europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pacto el viernes en Uruguay, durante una cumbre del bloque Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina y Paraguay.

"Este es un acuerdo beneficioso para ambas partes", afirmó Von der Leyen, calificándolo como un "hito histórico" tras casi un cuarto de siglo de negociaciones. El tratado contempla la creación de una vasta zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de personas.

Sin embargo, su implementación aún depende de la aprobación de al menos 15 de los 27 estados miembros de la UE, que deben representar el 65 % de la población del bloque, así como del visto bueno del Parlamento Europeo.

Von der Leyen destacó la relevancia del acuerdo en un contexto global adverso: "Construimos puentes comerciales en un momento en el que soplan vientos fuertes hacia el aislamiento y la fragmentación".

No obstante, la reacción no tardó en llegar. El grupo de agricultores europeos COPA-COGECA reiteró su oposición y convocó una protesta en Bruselas el próximo lunes.

En un comunicado, la organización pidió a los países de la UE y al Parlamento Europeo que "desafíen firmemente los términos de este acuerdo".

Francia, sacudida por sucesivas protestas de agricultores que temen que el acuerdo genere una competencia desleal, ha tratado de consolidar una minoría de bloqueo dentro de la UE, y ha encontrado aliados en Polonia.

Además, fuentes del gobierno italiano afirman que Roma cree que "no se dan las condiciones" para respaldar el acuerdo. Los Países Bajos y Austria también han expresado sus reservas.

"Hoy no es el final de la historia... Esto sólo compromete a la Comisión, no a los Estados miembros (de la UE)", declaró a la agencia AFP la ministra francesa de Comercio, Sophie Primas.

En contraste, Alemania, ansiosa por abrir oportunidades comerciales en medio del pesimismo para su sector manufacturero, se había pronunciado firmemente a favor del acuerdo UE-Mercosur, al igual que España.

RECOMENDADOS

El canciller alemán Olaf Scholz describió el acuerdo en X como "un obstáculo importante superado". Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo calificó como "un acuerdo histórico" que establecerá "un puente económico sin precedentes entre Europa y América Latina".

Mensaje a los agricultores de la UE

Las bases de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se establecieron en 2019, pero nunca se ratificaron debido a preocupaciones sobre el impacto de la agricultura brasileña en el cambio climático, entre otros temas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció estas inquietudes y afirmó: “El acuerdo UE-Mercosur refleja nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París (sobre la lucha contra el cambio climático) y con la lucha contra la deforestación”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había declarado antes de la cumbre su intención de cerrar el acuerdo antes de finales de diciembre, celebró la conclusión de las negociaciones. Lula destacó que los países participantes habían "invertido un enorme capital político y diplomático" para llegar a este punto y señaló que el texto final "es muy diferente al anunciado en 2019".

Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron a AFP que el acuerdo incluía cambios en capítulos como los de contratos gubernamentales, servicios, propiedad intelectual y medio ambiente.

Von der Leyen también dirigió un mensaje a los agricultores europeos: “Los hemos escuchado, hemos atendido sus preocupaciones y estamos actuando en consecuencia. Este acuerdo incluye sólidas salvaguardas para proteger sus medios de vida”.

El acuerdo, una vez ratificado, permitiría a la UE exportar automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos más fácilmente a Sudamérica.

A cambio, el gigante agrícola Brasil y sus vecinos podrían vender carne, azúcar, arroz, miel, soja y otros productos a Europa con menos restricciones.

Una vez ratificado, el pacto permitiría a la UE exportar automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos más fácilmente a Sudamérica. A cambio, Brasil y sus vecinos podrían vender carne, azúcar, arroz, miel, soja y otros productos agrícolas a Europa con menos restricciones.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato