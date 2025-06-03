TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye alcanza máximo histórico en sus exportaciones mensuales: 24.800 millones de dólares en mayo
La cifra récord que logró Türkiye en sus exportaciones mensuales fue anunciada por el ministro de Comercio. Así, el déficit comercial exterior del país se redujo un 46% mensual en mayo, hasta los 6.500 millones de dólares.
Türkiye alcanza máximo histórico en sus exportaciones mensuales: 24.800 millones de dólares en mayo
Las importaciones de Türkiye también aumentaron un 2.1 % interanual, alcanzando los 31.3 mil millones de dólares en mayo. / AA
3 de junio de 2025

Las exportaciones de Türkiye lograron en mayo un máximo histórico, alcanzando un volumen de 24.800 millones de dólares, anunció el ministro de Comercio, Omer Bolat este lunes. La cifra representa un incremento del 2,7% respecto al año pasado. 

“Nuestras exportaciones siguen creciendo pese a la débil demanda global y la feroz competencia internacional”, destacó Bolat durante una rueda de prensa en Estambul.

En comparación al mes anterior, las exportaciones experimentaron un repunte del 19,4%, al haber registrado 20.800 millones de dólares en abril.

Además, las importaciones tuvieron un aumento interanual del 2,1%, situándose en 31.300 millones de dólares durante mayo. 

Estos resultados llevaron a que la balanza de comercio exterior de Türkiye cerrara mayo con un déficit de 6.500 millones de dólares, un 0,1% más que en mayo de 2024, pero con una caída significativa del 46% respecto a abril.

RECOMENDADOS

En los primeros cinco meses de 2025, Türkiye exportó bienes por valor de 110.900 millones de dólares, un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Las importaciones, por su parte, sumaron 152.000 millones, lo que representa un alza del 5,7%.

En términos anuales, las exportaciones también marcaron un récord, alcanzando los 265.500 millones de dólares en los últimos 12 meses, con un crecimiento del 1,9%. El total de las importaciones llegó a 352.200 millones, un 1,4% más que en el periodo anterior.

En mayo, la mayor parte de las exportaciones turcas se dirigieron a Alemania, con una participación del 8,3%, seguida del Reino Unido con el 6,2%, Estados Unidos con el 6% e Italia con una participación del 5%.


FUENTE:TRT World
Explora
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.
Explosiones sacuden Venezuela en plena madrugada: Gobierno de Maduro denuncia "agresión" de EE.UU.
El genocidio continúa en Gaza, mientras Israel bombardea y asesina a una niña pese al alto el fuego
Venezuela está “lista” para un acuerdo con EE.UU. destinado a combatir el narcotráfico, dice Maduro
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
EE.UU. reporta cinco muertos más en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico
Zohran Mamdani jura su cargo sobre el Corán, un hecho inédito para un alcalde de Nueva York
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz