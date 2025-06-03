Las exportaciones de Türkiye lograron en mayo un máximo histórico, alcanzando un volumen de 24.800 millones de dólares, anunció el ministro de Comercio, Omer Bolat este lunes. La cifra representa un incremento del 2,7% respecto al año pasado.

“Nuestras exportaciones siguen creciendo pese a la débil demanda global y la feroz competencia internacional”, destacó Bolat durante una rueda de prensa en Estambul.

En comparación al mes anterior, las exportaciones experimentaron un repunte del 19,4%, al haber registrado 20.800 millones de dólares en abril.

Además, las importaciones tuvieron un aumento interanual del 2,1%, situándose en 31.300 millones de dólares durante mayo.

Estos resultados llevaron a que la balanza de comercio exterior de Türkiye cerrara mayo con un déficit de 6.500 millones de dólares, un 0,1% más que en mayo de 2024, pero con una caída significativa del 46% respecto a abril.