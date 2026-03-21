“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”: con esas palabras, el presidente Gustavo Petro cuestionó un reporte del diario The New York Times acerca de que en Nueva York, Estados Unidos, se desarrollan pesquisas federales en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje en la red social X, en el que citó el informe de un medio nacional sobre la publicación del diario estadounidense, el mandatario desestimó las acusaciones como infundadas. De hecho, Petro citó su carrera política como una lucha de toda la vida contra las maquinarias con las que ahora se le acusa de asociarse.

“Dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos”, sostuvo Petro en su mensaje.

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Además, la embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado , posteriormente citado por Petro, en el que señala que “ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones a las que hace referencia dicho reporte. Las insinuaciones allí contenidas carecen de fundamento jurídico y fáctico”.

A lo que añadió que “a lo largo de su vida pública, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, al que se vio obligado tras denunciar actos ilícitos”.

Y entonces señaló que la trayectoria del hoy mandatario “se ha caracterizado por una acción sostenida, visible y firme contra la ilegalidad, incluida la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico, lo que refleja un compromiso constante con la justicia”. Para concluir: “Su trayectoria se sustenta en hechos comprobables, no en versiones especulativas”.