A principios de esta semana, Siria anunció la firma de un acuerdo entre el presidente Ahmed Al-Sharaa y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por el YPG, la rama siria del grupo terrorista PKK. El acuerdo tiene como objetivo ampliar la autoridad de Damasco sobre las instituciones civiles y militares en el noreste de Siria, donde el YPG mantiene influencia.

Los expertos dicen que este desarrollo es significativo, ya que aborda el problema del terrorismo y ayuda al gobierno que derrocó al régimen de Bashar al-Assad a reforzar su control sobre el territorio de un país que quedó evastado por la guerra.

Türkiye considera que todo esfuerzo destinado a limpiar Siria del terrorismo es un paso en la dirección correcta, afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, añadiendo que los principales beneficiarios de la implementación completa del acuerdo serán los ciudadanos sirios.

La integración de las FDS al estado sirio podría reducir potencialmente los conflictos internos y permitir que los nuevos líderes sirios se concentren más en los grupos extremistas, señala Benjamin Fève, analista senior de Karam Shaar Advisory, una consultora especializada en Siria.

"Una mayor estabilidad también restringiría el espacio operativo para los grupos terroristas, lo que sería un beneficio claro para la seguridad regional", expresó Fève a TRT World.

"Regionalmente, una Siria más estable podría ayudar a aliviar las tensiones con países vecinos como Türkiye e Iraq, particularmente si las FDS se integran en el gobierno nacional y se expulsan los elementos terroristas del PKK de Siria", agregó.

Actualmente, las FDS, lideradas por el YPG, controlan alrededor de un tercio del territorio sirio, incluidos campos clave de petróleo y gas.

Inicialmente, las FDS se negaron a formar parte del recién formado Ministerio de Defensa sirio, que reunió a varios grupos armados después de la caída del régimen de Assad.

Las FDS no tuvieron más remedio que ceder

El acuerdo llega en un momento en que Abdullah Ocalan, el cabecilla encarcelado del grupo terrorista PKK, pidió la disolución de todas las facciones afiliadas a su grupo, asegurando que la campaña de terror que el grupo lleva a cabo desde hace décadas debe terminar.

Los recientes acontecimientos regionales, principalmente en Siria e Iraq, han debilitado aún más la posición del grupo terrorista PKK/YPG.

Invocando su derecho a la legítima defensa bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU, Türkiye ha llevado a cabo sucesivas operaciones militares, Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Primavera de la Paz, en los últimos años para neutralizar a los terroristas en el norte de Siria.

Estas operaciones han eliminado al menos a 17.000 terroristas del PKK/YPG y han asegurado la frontera sureste de Türkiye.

A través de estas operaciones, Türkiye ha "destruido el cinturón de terror" que se pretendía establecer en el norte de Siria, asegur ó Erdogan.

Para cuando se anunció la disolución del PKK, Türkiye ya había logrado avances significativos en la eliminación de elementos del PKK dentro de sus propias fronteras, en parte gracias al rápido avance de su industria de defensa .

Estos esfuerzos demolieron en gran medida la capacidad operativa del PKK y debilitaron su influencia en Siria e Iraq.

Más allá de las humillaciones militares, el YPG también sufrió una creciente presión política. Tanto Ankara como Damasco dejaron claro que rechazar la integración en la estructura militar nacional de Siria tendría serias repercusiones.

La determinación de Türkiye de desarmar y disolver al PKK y al YPG no ha cambiado, incluso cuando el gobierno sirio formalizó el acuerdo con las FDS.

En febrero, Omer Celik, el portavoz del gobernante Partido AK de Türkiye, reiteró que todos los grupos vinculados al PKK, incluidos aquellos fuera de Türkiye, deben cumplir con el llamado a la disolución.

"Independientemente de si se llaman PKK, YPG o PYD, todas las extensiones de la organización terrorista deben disolverse", declaró Celik, refiriéndose a los elementos en Iraq y Siria.

Dado que el PKK tiene como objetivo a Türkiye, Iraq y Siria, los funcionarios turcos han enfatizado durante mucho tiempo la necesidad de una agenda común para luchar contra el grupo terrorista.

La posición de Türkiye ha sido correspondida por el gobierno sirio, ya que Al-Sharaa afirmó que su país está comprometido con "construir una asociación estratégica con Türkiye para enfrentar las amenazas de seguridad en la región".