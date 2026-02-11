“Vinieron unos veinte colonos”, relata Tawfeeq Ali desde una cama de hospital en Ramala, con la cabeza aún envuelta en vendas tras un ataque que le dejó el cráneo fracturado.
Según cuenta en una entrevista con TRT World, “nos rodearon a mi primo y a mí en nuestra tierra, en Al Khalla. Nos retuvieron casi una hora y me golpearon la cabeza con palos”.
Ali, de 35 años y vecino de la aldea de Rummon, al este de Ramala, asegura que la agresión ocurrió en su propia parcela agrícola, donde trabaja con su tractor para sostener a su familia. Durante el ataque, recuerda, los agresores repetían una frase una y otra vez: “Esta tierra pertenece a Israel”.
Ante eso, responde, “les dijimos: ‘Nunca la vendimos. Nadie se la dio. No pueden simplemente tomarla por la fuerza’”.
Sin embargo, hasta ahora nadie ha rendido cuentas.
“No hay justicia real. Incluso cuando alguien resulta gravemente herido o muere, abogados extremistas consiguen que el agresor salga libre en cuestión de horas”, añade.
Su historia está lejos de ser única. En toda Cisjordania ocupada, los palestinos están viendo arder sus casas, sus coches y sus tierras. Y, además, ocurre con una frecuencia cada vez mayor.
Estos ataques son perpetrados por colonos israelíes ilegales, en ocasiones bajo la protección del Ejército israelí. No obstante, en las últimas semanas se ha producido un cambio significativo.
La semana pasada, el Shin Bet israelí modificó los criterios con los que clasifica este tipo de agresiones. De acuerdo con la radiodifusora pública Kan, solo los incidentes que muestren una “intención clara de matar” serán considerados terrorismo. En cambio, todo lo demás, casas incendiadas, coches calcinados, tierras vandalizadas, pasa a etiquetarse como “incidentes graves”.
El impacto ya es visible
Solo este mes, los colonos llevaron a cabo más de diez ataques incendiarios. De ellos, únicamente tres fueron clasificados como terrorismo. El resto quedó registrado como incidentes. Es más, algunos casos de enero fueron rebajados después de que los investigadores concluyeran que no había pruebas de intención de matar, incluso cuando las viviendas estaban en llamas.
Para familias como la de Ali, sin embargo, un ataque de colonos destruye el sustento con independencia de la intención.
Cuando queman un coche, ir al trabajo se vuelve imposible; llegar al hospital, una odisea. Del mismo modo, cuando incendian los campos, desaparecen los ingresos. Así, los niños ven arder las casas de sus vecinos y aprenden pronto que nadie vendrá a protegerlos.
En aldeas alrededor de Nablus, Ramala y Hebrón, los habitantes aseguran entender el mensaje con claridad: Israel, una vez más, rebautiza la violencia, la suaviza y sigue adelante.
En ese contexto, cuando Abdelhadi Ali Hussein Ubayyat, de Fasayil, en el Valle del Jordán central, escuchó la nueva clasificación, quedó atónito.
“Han dejado de llamar a esto terrorismo y ahora dicen que son solo ‘incidentes’. ¿Qué significa eso? ¿Que los colonos pueden hacer lo que quieran? ¿Que es legal?”, se pregunta.
A su juicio, las consecuencias son previsibles. “Claro que los ataques aumentarán. Si no es terrorismo, entonces está permitido. No hay ley, no hay disuasión, no hay rendición de cuentas. Esto solo hace nuestra vida más difícil”, afirma a TRT World.
“Te impiden vivir, trabajar, existir. ¿Qué mayor ataque que ese hay?”
Este giro se produce, además, en un momento en que la violencia de colonos alcanza niveles récord en los territorios ocupados.
Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro, los colonos ilegales llevaron a cabo alrededor de 4.723 ataques solo en 2025, matando a 14 palestinos y forzando el desplazamiento de 13 comunidades beduinas, afectando a más de 1.000 personas.
Cifras oficiales palestinas muestran que para finales de 2024, casi 770.000 colonos ilegales vivían en Cisjordania ocupada, distribuidos en más de 180 asentamientos y 256 puestos avanzados.
Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos han matado al menos a 1.111 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, y han herido a más de 11.500, según cifras palestinas.
Dos estándares, una realidad
En este sentido, la nueva clasificación también pone de relieve un doble rasero arraigado en los territorios ocupados. Actos similares reciben un trato radicalmente distinto según quién los cometa.
Los palestinos son acusados rutinariamente bajo leyes antiterroristas por defender su propiedad, mientras que los colonos que queman casas y destruyen tierras están protegidos por el Shin Bet.
Como si fuera poco, el domingo el Gabinete de Seguridad de Israel oficializó ese desequilibrio de otra manera.
En concreto, aprobó medidas que reconfiguran el control sobre la Cisjordania ocupada, entre ellas la eliminación de restricciones a la venta de tierras palestinas a judíos, la apertura de registros de propiedad y la transferencia de la autoridad sobre permisos de construcción en un bloque de asentamientos en Hebrón desde el municipio palestino a manos israelíes.
Al mismo tiempo, las medidas amplían la aplicación de la ley israelí en las Áreas A y B, zonas que, según los Acuerdos de Oslo, deberían estar bajo autoridad civil palestina.
En la práctica, Israel puede ahora demoler viviendas palestinas y confiscar propiedades en esas áreas alegando construcciones sin licencia o infracciones medioambientales, dentro de un sistema donde obtener permisos es prácticamente imposible para los palestinos.
Para Ali, todas estas decisiones forman parte de un mismo proyecto.
“Alrededor de Rummon hay tres o cuatro puestos avanzados que rodean la zona. La tierra está clasificada como Área B y C, y los colonos atacan coches, bloquean caminos, roban ganado y aterrorizan a la gente. No dejan nada intacto”, afirma.
Además, insiste, “los colonos atacan con intención de matar. Lo dicen abiertamente: ‘Quiero matarte’. Llamar a esto incidentes individuales es mentira. Están completamente respaldados por el Ejército, la policía y la inteligencia”.
En la misma línea, Laith Barakat, residente palestino de la aldea de Burqa, al este de Ramala, coincide.
“Es claramente una política estatal sistemática. El Ejército de ocupación y los colonos son dos caras de la misma moneda”, señala a TRT World.
A su entender, “es evidente que intentan quitar responsabilidad al Estado ante la opinión pública mundial presentando la violencia de los colonos como actos individuales, aunque nunca se les procesa realmente”.
Los precedentes, de hecho, refuerzan esa percepción.
“Hace tres años, un aldeano fue asesinado por un guardia de un asentamiento. Documentamos todo. Fue liberado al cabo de uno o dos días. Y ya está. Los colonos que nos atacaron nunca han rendido cuentas de ninguna forma”, explica.
Por eso, concluye, “dividen los casos en pequeños fragmentos para que nadie sea responsable. La violencia continuará. Pero nosotros nos quedaremos aquí, insh’Alah”.
Retórica engañosa
Por su parte, las autoridades israelíes insisten que los casos de extremismo de colonos siguen siendo investigados y que se persigue a los sospechosos.
Según esa versión, se ha creado una unidad policial especial para combatir el extremismo judío y se han anunciado arrestos en varios casos de incendios. Asimismo, el presidente Isaac Herzog ha condenado previamente tales ataques como “impactantes y graves”.
Más recientemente, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, reconoció un aumento de los ataques de colonos ilegales contra palestinos en la Cisjordania ocupada e instó a las agencias de seguridad a “no permanecer indiferentes” ante los “crímenes nacionalistas”. Sin embargo, la brecha entre la retórica y la realidad sigue siendo amplia.
Hace apenas una semana, colonos israelíes ilegales prendieron fuego viviendas de la comunidad beduina palestina de Mikhmas, en la Cisjordania ocupada.
A su vez, la Media Luna Roja Palestina informó de que trasladaron a un hombre de 28 años al hospital tras recibir un disparo en el muslo por fuego israelí cerca del campo de refugiados de Yenín.
En otro ataque, una mujer palestina y su hija resultaron heridas después de que colonos ilegales las agredieran entre las localidades de Osarin y Beita, al sur de Nablus.
Según Ubayyat, no obstante, la violencia no siempre adopta formas espectaculares. Con frecuencia se manifiesta en el acoso cotidiano y la presión constante, que pasan desapercibidos y quedan impunes.
“Arrojan basura cerca de nuestras casas. Trae moscas y suciedad. Entran en nuestros patios solo para asustarnos. Llevan sus vacas a nuestra tierra y las dejan comerse todo. Nuestras verduras, nuestra cebada, lo que cultivemos. Luego nos dicen: ‘Esta tierra es nuestra’”, relata.
En definitiva, para los palestinos la amenaza se compone de una intimidación incesante y asfixiante diseñada para forzarlos a abandonar su tierra. Estos actos diarios de coerción moldean cada aspecto de la vida. Y ahora, con la nueva clasificación, gran parte de esa violencia ni siquiera se describe como terrorismo.
A juicio de muchos, ese cambio implica menos rendición de cuentas y, en consecuencia, más ataques. Con el tiempo, la violencia rutinaria termina por convertirse en vida cotidiana.
En palabras de Ameer Daoud, director general de Publicación y Documentación en la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro, las afirmaciones israelíes de que la violencia de colonos será investigada adecuadamente resultan profundamente engañosas.
“Todos estos debates sobre supuestas regulaciones no son más que intentos de manipular a la opinión pública mundial, cada vez más consciente de que el gobierno de ocupación patrocina, financia, facilita y proporciona un entorno legal protector al terrorismo de colonos”, afirma a TRT World
“Recientemente hubo declaraciones del primer ministro y del ministro de Defensa sobre ‘frenar a grupos descontrolados’, pero nada cambió. Al contrario, el terrorismo de colonos se intensificó, aumentaron las asignaciones y el apoyo financiero, y las acciones de los colonos empezaron a recibir cobertura legal, autorizaciones retroactivas y reconocimiento formal”.
“Estamos firmemente convencidos de que es el propio gobierno de ocupación quien ampara el terrorismo de colonos, y que todos estos debates filtrados no son más que herramientas para engañar a la opinión pública internacional”, concluye Daoud.