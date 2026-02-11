“Vinieron unos veinte colonos”, relata Tawfeeq Ali desde una cama de hospital en Ramala, con la cabeza aún envuelta en vendas tras un ataque que le dejó el cráneo fracturado.

Según cuenta en una entrevista con TRT World, “nos rodearon a mi primo y a mí en nuestra tierra, en Al Khalla. Nos retuvieron casi una hora y me golpearon la cabeza con palos”.

Ali, de 35 años y vecino de la aldea de Rummon, al este de Ramala, asegura que la agresión ocurrió en su propia parcela agrícola, donde trabaja con su tractor para sostener a su familia. Durante el ataque, recuerda, los agresores repetían una frase una y otra vez: “Esta tierra pertenece a Israel”.

Ante eso, responde, “les dijimos: ‘Nunca la vendimos. Nadie se la dio. No pueden simplemente tomarla por la fuerza’”.

Sin embargo, hasta ahora nadie ha rendido cuentas.

“No hay justicia real. Incluso cuando alguien resulta gravemente herido o muere, abogados extremistas consiguen que el agresor salga libre en cuestión de horas”, añade.

Su historia está lejos de ser única. En toda Cisjordania ocupada, los palestinos están viendo arder sus casas, sus coches y sus tierras. Y, además, ocurre con una frecuencia cada vez mayor.

Estos ataques son perpetrados por colonos israelíes ilegales, en ocasiones bajo la protección del Ejército israelí. No obstante, en las últimas semanas se ha producido un cambio significativo.

La semana pasada, el Shin Bet israelí modificó los criterios con los que clasifica este tipo de agresiones. De acuerdo con la radiodifusora pública Kan, solo los incidentes que muestren una “intención clara de matar” serán considerados terrorismo. En cambio, todo lo demás, casas incendiadas, coches calcinados, tierras vandalizadas, pasa a etiquetarse como “incidentes graves”.

El impacto ya es visible

Solo este mes, los colonos llevaron a cabo más de diez ataques incendiarios. De ellos, únicamente tres fueron clasificados como terrorismo. El resto quedó registrado como incidentes. Es más, algunos casos de enero fueron rebajados después de que los investigadores concluyeran que no había pruebas de intención de matar, incluso cuando las viviendas estaban en llamas.

Para familias como la de Ali, sin embargo, un ataque de colonos destruye el sustento con independencia de la intención.

Cuando queman un coche, ir al trabajo se vuelve imposible; llegar al hospital, una odisea. Del mismo modo, cuando incendian los campos, desaparecen los ingresos. Así, los niños ven arder las casas de sus vecinos y aprenden pronto que nadie vendrá a protegerlos.

En aldeas alrededor de Nablus, Ramala y Hebrón, los habitantes aseguran entender el mensaje con claridad: Israel, una vez más, rebautiza la violencia, la suaviza y sigue adelante.

En ese contexto, cuando Abdelhadi Ali Hussein Ubayyat, de Fasayil, en el Valle del Jordán central, escuchó la nueva clasificación, quedó atónito.

“Han dejado de llamar a esto terrorismo y ahora dicen que son solo ‘incidentes’. ¿Qué significa eso? ¿Que los colonos pueden hacer lo que quieran? ¿Que es legal?”, se pregunta.

A su juicio, las consecuencias son previsibles. “Claro que los ataques aumentarán. Si no es terrorismo, entonces está permitido. No hay ley, no hay disuasión, no hay rendición de cuentas. Esto solo hace nuestra vida más difícil”, afirma a TRT World.

“Te impiden vivir, trabajar, existir. ¿Qué mayor ataque que ese hay?”

Este giro se produce, además, en un momento en que la violencia de colonos alcanza niveles récord en los territorios ocupados.

Según la Comisión de Resistencia a la Colonización y el Muro, los colonos ilegales llevaron a cabo alrededor de 4.723 ataques solo en 2025, matando a 14 palestinos y forzando el desplazamiento de 13 comunidades beduinas, afectando a más de 1.000 personas.

Cifras oficiales palestinas muestran que para finales de 2024, casi 770.000 colonos ilegales vivían en Cisjordania ocupada, distribuidos en más de 180 asentamientos y 256 puestos avanzados.

Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos han matado al menos a 1.111 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, y han herido a más de 11.500, según cifras palestinas.

Dos estándares, una realidad

En este sentido, la nueva clasificación también pone de relieve un doble rasero arraigado en los territorios ocupados. Actos similares reciben un trato radicalmente distinto según quién los cometa.

Los palestinos son acusados rutinariamente bajo leyes antiterroristas por defender su propiedad, mientras que los colonos que queman casas y destruyen tierras están protegidos por el Shin Bet.

Como si fuera poco, el domingo el Gabinete de Seguridad de Israel oficializó ese desequilibrio de otra manera.