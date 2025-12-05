Desde España hasta Izmir: la historia del cortijo azul que ha resistido el paso del tiempo
TÜRKİYE
3 min de lectura
Desde España hasta Izmir: la historia del cortijo azul que ha resistido el paso del tiempoEl cortijo, una edificación que refleja la cultura y la vida de los judíos sefardíes llegados desde España, sigue en pie en la ciudad turca de Izmir y también en Manisa, convirtiéndose en un punto de interés cultural e histórico.
Este tipo de edificio, que se ha preservado intacto hasta hoy, se encuentra en la ciudad turca de Izmir y es conocida como “el cortijo azul”. / Anadolu Agency
Zehra YılmazZehra Yılmaz
5 de diciembre de 2025

Los cortijos —que en ladino significa “patios”— son edificaciones donde se forjó la vida comunitaria y la arquitectura característica de los judíos sefardíes que llegaron a Anatolia tras su salida de España. Una de las pocas viviendas de este tipo que se ha preservado intacta hasta hoy se encuentra en la ciudad turca de Izmir y es conocida como “el cortijo azul”. Con su cocina y baños compartidos —rasgos propios de esta arquitectura tradicional— y las habitaciones dispuestas alrededor del patio, cada una ocupada por una familia, el cortijo azul acogió durante años a inmigrantes de esta comunidad.

Pero, ¿cómo llegó este tipo de construcción, común en España, a una ciudad de Türkiye? La respuesta está en la comunidad judía que vivía en Cataluña, en el noreste de España, entre los siglos XII y XV. Eran muy activos en la vida económica y social, contaban con acceso a la educación, tenían una posición económica sólida y su población crecía de forma constante.

No obstante, después de que los cristianos pusieran fin al dominio musulmán en Andalucía, en el siglo XIV, los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, su vida cambió. Los reyes obligaron por decreto a los judíos a vivir como cristianos. 

Además, se crearon los tribunales de la Inquisición para castigar a quienes desafiaran las creencias de la Iglesia Católica, tanto en España como en otras zonas de Europa. El objetivo central de estas medidas era forzar la conversión de judíos y musulmanes al cristianismo.

La falta de libertad religiosa, sumada a la represión política, el encarcelamiento, la tortura y la muerte, obligó a muchos a emigrar.

La vida tras la expulsión de España

Los judíos que abandonaron España y se establecieron en otros países se conocen como “sefardíes”. Muchos de ellos buscaron refugio en el entonces Imperio Otomano, principalmente en Tesalónica, Estambul e Izmir. En esta última, vivían en las áreas de Ágora, Tilkilik y Basmane.

RECOMENDADOS

Los edificios que entonces habitaban se conocían como “kurtaju” (cortijo) o casas judías. El escritor Orhan Beşiktaş, conocido por sus investigaciones sobre la historia de Izmir, afirmó que este tipo de construcción es una estructura única de la ciudad. Suelen ser edificios de dos pisos a los que se accede por una única puerta principal.

Al visitar los cortijos, todavía es evidente cómo el diseño arquitectónico refleja su propósito original. El patio central sigue siendo el corazón del edificio, rodeado de habitaciones modestas con fachadas simples. Los restos de materiales de construcción antiguos, como cimientos de piedra o vigas de madera propias de las casas urbanas otomanas tardías, dan cuenta de las adaptaciones realizadas a lo largo de las generaciones, mientras se mantenía la estructura de vida comunitaria de los sefardíes.

Patrimonio de Izmir

Aunque las comunidades originales se dispersaron hace mucho tiempo, el cortijo aún conserva una clara evidencia material de la presencia de los judíos provenientes de la región.

Ciertos elementos del diseño —como las habitaciones orientadas hacia el interior, las escaleras estrechas y las cocinas comunitarias situadas en los bordes del patio— han permanecido prácticamente intactos. Estas características coinciden con las descripciones presentes en registros otomanos tardíos y en fuentes urbanas del período republicano temprano de Izmir.

Hoy en día, algunos de estos patios siguen en pie en zonas como Basmane, en Izmir, y en el distrito de Akhisar, en Manisa. Muchos han sido convertidos en hoteles, preservando la tradición y llevando elementos del diverso modo de vida del pasado a la experiencia de hospitalidad actual.

FUENTE:TRT Espanol
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato