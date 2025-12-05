Los cortijos —que en ladino significa “patios”— son edificaciones donde se forjó la vida comunitaria y la arquitectura característica de los judíos sefardíes que llegaron a Anatolia tras su salida de España. Una de las pocas viviendas de este tipo que se ha preservado intacta hasta hoy se encuentra en la ciudad turca de Izmir y es conocida como “el cortijo azul”. Con su cocina y baños compartidos —rasgos propios de esta arquitectura tradicional— y las habitaciones dispuestas alrededor del patio, cada una ocupada por una familia, el cortijo azul acogió durante años a inmigrantes de esta comunidad.

Pero, ¿cómo llegó este tipo de construcción, común en España, a una ciudad de Türkiye? La respuesta está en la comunidad judía que vivía en Cataluña, en el noreste de España, entre los siglos XII y XV. Eran muy activos en la vida económica y social, contaban con acceso a la educación, tenían una posición económica sólida y su población crecía de forma constante.

No obstante, después de que los cristianos pusieran fin al dominio musulmán en Andalucía, en el siglo XIV, los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, su vida cambió. Los reyes obligaron por decreto a los judíos a vivir como cristianos.

Además, se crearon los tribunales de la Inquisición para castigar a quienes desafiaran las creencias de la Iglesia Católica, tanto en España como en otras zonas de Europa. El objetivo central de estas medidas era forzar la conversión de judíos y musulmanes al cristianismo.

La falta de libertad religiosa, sumada a la represión política, el encarcelamiento, la tortura y la muerte, obligó a muchos a emigrar.

La vida tras la expulsión de España

Los judíos que abandonaron España y se establecieron en otros países se conocen como “sefardíes”. Muchos de ellos buscaron refugio en el entonces Imperio Otomano, principalmente en Tesalónica, Estambul e Izmir. En esta última, vivían en las áreas de Ágora, Tilkilik y Basmane.