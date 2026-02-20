Con la llegada del mes bendito de Ramadán, millones de musulmanes en todo el mundo ajustan sus hábitos alimentarios, reconsiderando qué y cómo comen para mantenerse con energía durante las largas horas de ayuno.

En este contexto, especialistas en nutrición recomiendan un enfoque equilibrado tanto en el suhoor —la última comida antes del amanecer— como en el iftar, la comida con la que se rompe el ayuno. Priorizar alimentos integrales, una buena hidratación y porciones adecuadas puede marcar la diferencia en la salud, la productividad y el bienestar durante todo el mes.

Nazima Qureshi, dietista y coautora de The Healthy Ramadan Guide, explicó a la Agencia Anadolu que, si bien el ayuno puede ser un desafío –especialmente debido a la diversidad de tradiciones alimentarias culturales–, existen estrategias que pueden ayudar a mantener la energía y la productividad durante el mes.

“Romper el ayuno es un momento de encuentro y comunidad. Así que sigue incorporando tu comida tradicional, pero sé consciente de lo que estás poniendo en tu plato”, señaló.

Café y alimentos procesados

Qureshi también advirtió que los cambios de los últimos años en los hábitos cotidianos están influyendo cada vez más en la forma en que se vive el ayuno. Según explicó, los estilos de vida modernos, incluido el mayor consumo de café y la dependencia de los alimentos ultraprocesados, están afectando las experiencias del ayuno.

“La cafeína es un gran interrogante cuando se trata del Ramadán”, afirmó, al señalar que el café puede consumirse en el suhoor si la comida previa al amanecer es lo suficientemente tarde, pero debe evitarse por la noche debido a su impacto negativo en la calidad del sueño.

Asimismo, subrayó que los alimentos procesados, son altos en calorías pero bajos en nutrientes, lo que puede dejar a las personas sintiéndose cansadas durante el día a pesar de comer en grandes cantidades.

“Terminas aumentando significativamente tus calorías, pero no la nutrición. Eso es lo que provoca una menor energía durante el ayuno”, explicó la autora radicada en Canadá.