Los libaneses afrontan una realidad devastadora: los ataques de Israel durante el último mes han provocado desplazamientos masivos que ya afectan a más de un millón de personas. Bajo el fuego israelí, la situación humanitaria en el país “se agrava día a día”, según denuncian desde la ONU, y uno de cada cinco libaneses ha tenido que abandonar su hogar para buscar un lugar más seguro.
El portavoz de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Babar Baloch, declaró a la agencia de noticias Anadolu el jueves: “Hemos visto durante el último mes que las órdenes de evacuación israelíes, seguidas de los bombardeos, han puesto a la gente en movimiento. En este momento, dentro de Líbano hay más de un millón de personas desplazadas debido al conflicto en escalada en la región y en el propio país”.
Subrayó que una de cada cinco personas dentro de Líbano “está actualmente desplazada y muchas de ellas están desesperadas y traumatizadas”, y añadió que el desplazamiento se produce en todo el país, con más de 130.000 personas refugiadas en más de 600 centros colectivos.
“El conflicto se intensifica y escala, y no se detiene. Sigue afectando al pueblo libanés y a los refugiados sirios que viven en Líbano, pero también obliga a las personas a abandonar el país en busca de seguridad en otro lugar”, agregó. Las familias duermen en refugios con muy poco espacio y, con frecuencia, sin condiciones interiores adecuadas, señaló.
La directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, también expresó a la agencia de noticias AFP el jueves su preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo prolongado en Líbano.
“Creo que esas perspectivas son muy alarmantes, porque si uno observa el nivel de destrucción que está ocurriendo ahora mismo y... la destrucción adicional que ha sido amenazada”, indicó.
“Hay zonas del sur que están siendo completamente arrasadas... Incluso si la guerra termina mañana, esa destrucción permanece y será necesaria una reconstrucción”, señaló, destacando que dicha reconstrucción requiere financiación, recursos y paz. “A menos que empecemos a ver que esas condiciones se materializan, eso significa que las personas estarán desplazadas ahora durante quién sabe cuánto tiempo”, añadió.
Más de 200.000 personas desplazadas a Siria
Por otra parte, desde ACNUR señalaron que, solo en el último mes, más de 200.000 personas cruzaron desde Líbano hacia Siria. De estas, alrededor de 180.000 eran refugiados sirios que vivían previamente en Líbano, mientras que más de 20.000 eran ciudadanos libaneses.
“Si se calcula el promedio del último mes, hemos tenido alrededor de 7.000 personas, libanesas y sirias, llegando a Siria cada día durante un mes. Es una situación muy difícil para la población civil”, afirmó Baloch, señalando que los trabajadores humanitarios también operan en condiciones peligrosas.
“Estas personas desplazadas dentro de Líbano no dejan de moverse de un lugar a otro. Y esta no es la primera vez que una situación como esta afecta a libaneses y sirios dentro de Líbano”, indicó.
Reporte: Israel emite órdenes de desplazamiento “selectivas”
Según un reporte de The New York Times, Israel emitió orientaciones generales de evacuación para una amplia franja del sur del Líbano, instando públicamente a todos los civiles a trasladarse hacia el norte.
Sin embargo, detrás de escena, los funcionarios israelíes han transmitido un mensaje más selectivo, según el medio. En llamadas privadas a líderes locales del sur del Líbano, oficiales militares israelíes aseguraron a varias comunidades cristianas y drusas que podían permanecer en la zona de evacuación. Al mismo tiempo, los instaron a expulsar a los libaneses de las comunidades musulmanas chiitas vecinas, mientras los bombardeos israelíes devastaban sus poblados. Las comunidades chiitas representan la mayoría del sur de Líbano, según el diario.
Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre a gran escala después de que Hezbollah disparara contra Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, luego de que EE.UU. e Israel iniciaran su ofensiva contra Teherán, que mató a su entonces líder Supremo Alí Jamenei.