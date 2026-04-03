Los libaneses afrontan una realidad devastadora: los ataques de Israel durante el último mes han provocado desplazamientos masivos que ya afectan a más de un millón de personas. Bajo el fuego israelí, la situación humanitaria en el país “se agrava día a día”, según denuncian desde la ONU, y uno de cada cinco libaneses ha tenido que abandonar su hogar para buscar un lugar más seguro.

El portavoz de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Babar Baloch, declaró a la agencia de noticias Anadolu el jueves: “Hemos visto durante el último mes que las órdenes de evacuación israelíes, seguidas de los bombardeos, han puesto a la gente en movimiento. En este momento, dentro de Líbano hay más de un millón de personas desplazadas debido al conflicto en escalada en la región y en el propio país”.

Subrayó que una de cada cinco personas dentro de Líbano “está actualmente desplazada y muchas de ellas están desesperadas y traumatizadas”, y añadió que el desplazamiento se produce en todo el país, con más de 130.000 personas refugiadas en más de 600 centros colectivos.

“El conflicto se intensifica y escala, y no se detiene. Sigue afectando al pueblo libanés y a los refugiados sirios que viven en Líbano, pero también obliga a las personas a abandonar el país en busca de seguridad en otro lugar”, agregó. Las familias duermen en refugios con muy poco espacio y, con frecuencia, sin condiciones interiores adecuadas, señaló.

La directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, también expresó a la agencia de noticias AFP el jueves su preocupación por la posibilidad de un desplazamiento masivo prolongado en Líbano.

“Creo que esas perspectivas son muy alarmantes, porque si uno observa el nivel de destrucción que está ocurriendo ahora mismo y... la destrucción adicional que ha sido amenazada”, indicó.

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“Hay zonas del sur que están siendo completamente arrasadas... Incluso si la guerra termina mañana, esa destrucción permanece y será necesaria una reconstrucción”, señaló, destacando que dicha reconstrucción requiere financiación, recursos y paz. “A menos que empecemos a ver que esas condiciones se materializan, eso significa que las personas estarán desplazadas ahora durante quién sabe cuánto tiempo”, añadió.