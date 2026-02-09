El Departamento de Transporte de Estados Unidos, a través de su Administración Marítima, emitió el lunes un aviso en el que advierte a los buques comerciales con bandera estadounidense que eviten las aguas territoriales iraníes en la región del Golfo.

“Se recomienda que los buques comerciales con bandera de EE.UU. que transiten por estas aguas se mantengan lo más alejados posible del mar territorial de Irán, sin comprometer la seguridad de la navegación”, señala el aviso, que estará vigente hasta el 8 de agosto.

La guía recomienda que los buques que se dirigen hacia el este en el Estrecho de Ormuz “transiten cerca del mar territorial de Omán” para minimizar los riesgos.

“Los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán han estado durante mucho tiempo en riesgo de ser interceptados, interrogados, abordados, detenidos o incautados por fuerzas iraníes”, indicó la Administración Marítima.

Si son interceptados por fuerzas iraníes, los buques deben facilitar su nombre y Estado de bandera, al tiempo que afirman que navegan conforme al derecho internacional, señala la guía.