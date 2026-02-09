ORIENTE MEDIO
EE.UU. advierte a sus buques que eviten aguas iraníes
La Administración Marítima emite un aviso de seis meses por riesgos de abordajes ilegales y recomienda navegar cerca de Omán en el Estrecho de Ormuz.
En esta ilustración se ve un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán detrás de una miniatura impresa en 3D del presidente Donald Trump. / Reuters
hace 11 horas

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, a través de su Administración Marítima, emitió el lunes un aviso en el que advierte a los buques comerciales con bandera estadounidense que eviten las aguas territoriales iraníes en la región del Golfo.

“Se recomienda que los buques comerciales con bandera de EE.UU. que transiten por estas aguas se mantengan lo más alejados posible del mar territorial de Irán, sin comprometer la seguridad de la navegación”, señala el aviso, que estará vigente hasta el 8 de agosto.

La guía recomienda que los buques que se dirigen hacia el este en el Estrecho de Ormuz “transiten cerca del mar territorial de Omán” para minimizar los riesgos.

“Los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán han estado durante mucho tiempo en riesgo de ser interceptados, interrogados, abordados, detenidos o incautados por fuerzas iraníes”, indicó la Administración Marítima.

Si son interceptados por fuerzas iraníes, los buques deben facilitar su nombre y Estado de bandera, al tiempo que afirman que navegan conforme al derecho internacional, señala la guía.

Los capitanes deben rechazar el permiso de abordaje si es seguro hacerlo, invocando el cumplimiento de la Convención del Derecho del Mar, aunque las tripulaciones no deben oponer resistencia por la fuerza si el abordaje se produce, añade el aviso.

La Administración Marítima recomendó que los buques mantengan encendidos los transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS), ya que “algunas incautaciones de buques por fuerzas iraníes se atribuyeron a que las embarcaciones no transmitían por AIS”.

El aviso llega en un momento en que Washington incrementa de forma significativa su presencia militar en la región en medio del aumento de las tensiones con Teherán.

FUENTE:TRT World
