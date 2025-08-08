Luz verde y respaldo para reocupar la Ciudad de Gaza: eso fue lo que logró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una extensa reunión con el Gabinete de Seguridad, del que forman parte varios de sus ministros más extremistas.

Tras la reunión, que empezó el jueves y duró aproximadamente 10 horas según reportes, la Oficina del Primer Ministro anunció en la mañana de este viernes que el plan de Netanyahu había sido aprobado por el gabinete. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza”, informó la oficina en un mensaje publicado en la red social X.

Además, el Gabinete de Seguridad, aprobó cinco condiciones principales para terminar la brutal ofensiva de Tel Aviv sobre Gaza: desmantelar el grupo de resistencia palestino Hamás, asegurar el regreso de todos los rehenes –tanto vivos como muertos–, desmilitarizar Gaza, garantizar el control de seguridad israelí sobre la zona y establecer un gobierno civil no liderado por Hamás ni por la Autoridad Palestina.

Según el medio israelí Ynet, el comunicado de Netanyahu evitó usar el término "ocupación", optando en su lugar por "toma de control" para eludir posibles consecuencias legales con respecto a la población civil.

La reunión de este jueves fue una de las más delicadas desde que Tel Aviv lanzó la brutal ofensiva sobre Gaza el 7 de octubre de 2023. Netanyahu enfrenta una creciente presión, tanto a nivel nacional como internacional, para lograr un acuerdo que permita la liberación de los rehenes israelíes que siguen en Gaza, y detener el genocidio en el enclave palestino, que también enfrenta una hambruna mortal.

En Gaza, mientras tanto, cerece el temor por las consecuencias de una expansión del genocidio israelí. "Las operaciones terrestres significan más destrucción y muerte. No hay lugar seguro en ninguna parte", declaró Ahmad Salem, de 45 años. "Si Israel reanuda y amplía sus operaciones terrestres, seremos las primeras víctimas".

"No queda nada que ocupar", declaró Maysaa al-Heila, quien vive en un campo de desplazados. "Gaza ya no existe".

¿Qué se sabe del plan que presentó Netanyahu?





El primer ministro presentó ante el Gabinete de Seguridad un plan por fases para tomar el control total de Gaza, cuyo 75% del territorio ya está bajo ocupación israelí.

La emisora pública israelí KAN, citando fuentes oficiales anónimas, afirmó que Netanyahu propuso una estrategia "ligera" y "gradual" para lograr el objetivo del control total. De acuerdo al reporte, el plan exige que las fuerzas de ocupación israelíes avancen hacia zonas que no han invadido previamente, incluyendo lo que describe como "campos de entrenamiento de Hamás" en el centro de Gaza y la propia Ciudad de Gaza. Una meta declarada a pesar de las advertencias del jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir.

El plan comienza con el desarraigo de los residentes de la Ciudad de Gaza en el sur, seguido del cerco de la ciudad y el lanzamiento de nuevas incursiones terrestres en zonas densamente pobladas, según revelaron las fuentes a KAN.

Tras la decisión del gabinete, un alto funcionario israelí declaró al periódico The Jerusalem Post que el ejército inicialmente atacaría los “bastiones terroristas” de la Ciudad de Gaza, y que las operaciones se extenderían posteriormente a los campos de refugiados del centro. Se espera que la operación completa dure al menos seis meses.

Otros informes de la prensa israelí también destacaron que varios ministros rechazaron cualquier plan que no suponga un control territorial total sobre Gaza.

Por su parte, Aryeh Deri, líder del partido ultraortodoxo Shas, advirtió que prolongar la ofensiva conllevaría costos políticos y pondría en peligro la vida de los rehenes israelíes. También instó a los ministros a considerar las evaluaciones militares, afirmando que el plan de Netanyahu corre el riesgo de inflingir "daños políticos continuos", y podría aumentar el riesgo para los cautivos, según informó KAN.

Zamir, jefe del Ejército, reiteró su oposición a cualquier plan que implique la reocupación total de Gaza. En esa línea, citó riesgos clave, como daños a los rehenes israelíes, el agotamiento de las tropas y reservistas, y el daño a la legitimidad internacional de Tel Aviv.

En un comunicado que había emitido el jueves, el jefe militar subrayó su independencia y prometió "seguir expresando nuestra postura sin temor". "No nos ocupamos de teorías: nos ocupamos de asuntos de vida o muerte, de la defensa del Estado, y lo hacemos mirando directamente a los ojos de nuestros soldados y ciudadanos", declaró en el comunicado.

A lo que se suma que el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó este viernes que la decisión del gabinete "es un desastre que conducirá a muchos más desastres". Lapid afirmó en su cuenta de X que la medida está "en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad", y que no tiene en cuenta "el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes".

El líder de la oposición también denunció que los dos ministros de ultraderecha –el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir– han arrastrado a Netanyahu a una decisión que "llevará meses" y "conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados".

Netanyahu habla de entregar Gaza a “fuerzas árabes”





Antes de la reunión con el gabinete, Netanyahu declaró a la cadena estadounidense Fox News que su gobierno tiene la intención de tomar el control total de Gaza. "Tenemos la intención", respondió cuando se le preguntó si Israel se apoderaría del enclave por completo.

Y cuando Fox News le preguntó si Tel Aviv controlaría el enclave como lo hizo entre 1967 y 2005, Netanyahu respondió: "Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla". "Queremos entregarla a fuerzas árabes que la gobiernen adecuadamente sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamás", dijo.

Respondiendo a esta afirmación de Netanyahu, un funcionario de Jordania dijo a la agencia de noticias Reuters que los árabes "sólo apoyarán lo que los palestinos acuerden y decidan”. "La seguridad en Gaza debe garantizarse a través de instituciones palestinas legítimas", afirmó la fuente.

Netanyahu no dio más detalles sobre los acuerdos de gobernanza ni sobre qué países árabes podrían participar. "Los árabes no aceptarán las políticas de Netanyahu ni limpiarán su desastre", sostuvo el funcionario jordano.

Hamás acusa a Israel de “sacrificar” a los rehenes en Gaza





En su reacción al plan que presentó Netanyahu, Hamás denunció que el primer ministro busca “sacrificar” a los rehenes israelíes que permanecen en el enclave.

“Los proyectos de Netanyahu para intensificar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los rehenes y sacrificarlos en pos de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista", declaró el grupo de resistencia palestino en un comunicado este jueves.

A eso se suma que las familias de los rehenes israelíes rechazaron de tajo la ofensiva renovada de Netanyahu. Yehuda Cohen, padre de Nimrod Cohen, un soldado israelí retenido en Gaza, declaró que el primer ministro está prolongando el genocidio para satisfacer a los extremistas de su régimen y evitar su colapso.