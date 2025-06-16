TÜRKİYE
Presidente Erdogan resalta declaraciones de Trump sobre terminar el conflicto entre Irán e Israel
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, advirtió sobre el daño irreversible de los continuos ataques en la región y reiteró la disposición de Ankara para mediar una solución.
En una llamada telefónica, Erdogan y Trump abordaron el conflicto entre Israel e Irán, las relaciones bilaterales y los asuntos regionales. / AP
16 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió con agrado las recientes declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre poner fin al conflicto entre Israel e Irán, y enfatizó la necesidad de una acción inmediata para prevenir una catástrofe que arrase todo Oriente Medio.

Durante una conversación telefónica, los dos líderes abordaron el conflicto entre Israel e Irán, las relaciones bilaterales y los asuntos regionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye este domingo en X.

Erdogan reiteró que la diplomacia es el único camino viable para resolver el asunto del programa nuclear de Irán. En esa línea, expresó la disposición de Ankara para realizar todos los esfuerzos posibles que lleven a este fin, incluyendo la facilitación.

Los ataques de Israel contra Irán han causado “daños civiles y económicos irreversibles” para ambas partes, afirmó el presidente turco, subrayando la necesidad de poner fin a este arriesgado panorama.

Previamente, Trump publicó en la red Truth Social que "Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y lo harán". También señaló que se estaban realizando numerosas llamadas y reuniones para lograr la paz.

"Acción urgente"



El conflicto entre Irán e Israel comenzó la madrugada del viernes cuando Tel Aviv atacó instalaciones militares y nucleares iraníes, matando a muchos de sus principales comandantes y científicos.

Israel ha continuado los ataques y Teherán ha lanzado ataques de represalia.

Trump y Erdogan también tuvieron una llamada previa el sábado.

Se deben tomar "medidas urgentes" para evitar que el conflicto entre Irán e Israel se extienda a toda la región, insistió el mandatario turco durante esa conversación.

Erdogan advierte que Oriente Medio no puede sufrir un nuevo conflicto

El presidente Erdogan también habló con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq bin Taimur Al Said, para abordar la escalada del conflicto entre Israel e Irán, así como otros asuntos regionales y globales más amplios.

En la conversación, el mandatario turvo advirtió que “los enfrentamientos provocados por los ataques de Israel contra Irán representan un riesgo significativo para la seguridad regional”, y enfatizó que “la región no puede sufrir un nuevo conflicto”, según un comunicado de la Presidencia de Türkiye, publicado este domingo.

RelacionadoTRT Global - Presidente Erdogan: Ataques israelíes contra Irán son “una provocación clara”

Además, Erdogan criticó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificándolo de “un problema para la estabilidad y la seguridad globales”.

En ese sentido, expresó especial preocupación por el hecho de que los ataques ocurrieran justo antes de la sexta ronda de los diálogos nucleares, subrayando la postura de Ankara de que “la negociación es la única vía para resolver la disputa nuclear”.

Al destacar la dimensión humanitaria, Erdogan enfatizó que “los recientes acontecimientos no deben eclipsar el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza”.

Llamadas previas con líderes regionales



La conversación de Erdogan con el sultán de Omán se produjo tras una serie de llamadas telefónicas con líderes regionales durante el fin de semana, incluyendo a funcionarios de Irán, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Pakistán, Siria y Estados Unidos.

En su diálogo el sábado con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, Erdogan afirmó que Netanyahu intentaba incendiar la región y sabotear las negociaciones nucleares con sus ataques contra Irán.

Un comunicado de su oficina indicó que Erdogan le dijo a Pezeshkian que los ataques de Israel buscaban desviar la atención de lo que él llamó un genocidio en Gaza.

RelacionadoTRT Global - Ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye y Rusia abordan conflicto entre Israel e Irán

FUENTE:TRT Español y agencias
