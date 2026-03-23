Desde el estrecho de Ormuz hasta instalaciones energéticas y de desalinización: ahora que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido a su cuarta semana, las acciones militares y las amenazas sólo se agravan. Y a medida que el riesgo se esparce por todo Oriente Medio –como si de un desangre se tratara– los mercados financieros siguen tambaleándose en lo que ya se considera la peor crisis global de energía en décadas.

El ultimátum del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Irán , para que reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a la “destrucción” de sus plantas energéticas, fue contestado con Teherán con otra amenaza de alto calibre. No sólo habrá “contención cero”, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sino que en caso de bombardeos contra instalaciones energéticas y de combustible del país, “toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen (israelí) en la región será atacada”, apuntó un portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el organismo que supervisa las operaciones militares de Teherán. Sus declaraciones se conocieron a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

Ahora bien, que la mira esté puesta sobre la infraestructura de desalinización no es algo menor, porque este tipo de plantas “proporcionan entre la mitad y casi el 90 % del suministro nacional de agua en algunos países del Golfo”, advirtió a principios de marzo Mohammed Mahmoud, experto en seguridad hídrica y responsable para Oriente Medio del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas. En su conversación con la agencia de noticias Anadolu indicó que “cuando se interrumpe el suministro de agua y la infraestructura que genera el agua se ve afectada, se crea una situación realmente peligrosa”. ¿La razón? “Cada vez más personas utilizan agua desalinizada para beber, cocinar y lavarse, sobre todo en zonas donde el agua es un recurso escaso”, dice la ONU .

Justamente, el momento en que esta amenaza llega es clave para la región, pues las temperaturas van dirigiéndose hacia el pico del verano, cuando la demanda de agua se dispara. De hecho, reporta Anadolu, la dependencia del Golfo a las plantas de desalinización ha crecido a la par del desarrollo de la zona. Grandes ciudades como Abu Dabi, Dubái, Doha, Kuwait y Yeda dependen ahora casi por completo del agua desalinizada, señala la publicación.

Y registra que en los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), había aproximadamente 815 plantas desalinizadoras, que representaban para 2023 cerca del 31% de la capacidad mundial de desalinización, extrayendo agua de mar del Golfo Pérsico. Además, cifras del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) revelan que alrededor del 83% de la población de Oriente Medio se enfrenta a una grave escasez de agua renovable, una cifra que, según las proyecciones, se acercará al 100% para 2050 a medida que se intensifique el cambio climático. Así que apuntar contra infraestructura hídrica es un arma de guerra poderosa.

Irán amenaza con bloquear vías marítimas vitales de la región

Este lunes, llegó otro mensaje de advertencia desde Irán: si Estados Unidos e Israel atacan sus costas o sus islas, Teherán procederá a desplegar minas navales en todo el Golfo Pérsico, lo que podría llevar a un bloqueo de múltiples vías marítimas en la región.

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En un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars, el Consejo de Defensa Nacional de Irán afirmó que cualquier intento del "enemigo" de atacar sus costas o islas conllevaría al minado de las rutas de acceso y las líneas de comunicación en todo el Golfo. Luego, detalló que las medidas incluirían diversos tipos de minas navales, incluidas unas de tipo flotante que podrían lanzarse desde la costa.

Las declaraciones surgen luego de que medios israelíes reportaran este domingo que Estados Unidos está sopesando una posible operación terrestre para tomar la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán. El diario Jerusalem Post, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto, indicó que altos funcionarios estadounidenses informaron recientemente a sus homólogos israelíes y a otros países que Washington podría no tener más alternativa que lanzar una operación terrestre para tomar el control de la isla.

Un funcionario estadounidense también declaró al periódico que las fuerzas armadas del país han acelerado el despliegue de miles de infantes de marina y personal naval en Oriente Medio como parte de los preparativos para una posible operación. Se estima que el despliegue podría involucrar a unas 4.500 tropas adicionales, lo que ha generado especulaciones sobre una posible operación de desembarco en la isla.

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La isla de Kharg, ubicada en el Golfo Pérsico, es la columna vertebral de la economía iraní y su principal centro de exportación de petróleo, procesando aproximadamente el 90% de los envíos de crudo del país, a menudo con destino a China.

Finalmente, el comunicado iraní de este lunes sostuvo que, ante un ataque contra sus costas o sus islas, todo el Golfo Pérsico "enfrentaría condiciones similares a las del estrecho de Ormuz durante un período prolongado”. Y entonces señaló que la responsabilidad de tal escenario recaería sobre quien inicie la agresión.

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El estrecho de Ormuz está abierto, insiste Teherán

Por otro lado, el ministro iraní de Exteriores Araghchi volvió a reiterar que el estrecho de Ormuz está abierto para la circulación de buques que pertenezcan a países que no están involucrados ni son cómplices de la guerra, pero que las embarcaciones temen pasar por él debido a las condiciones que Washington y Tel Aviv desataron con sus ataques.

"El estrecho de Ormuz no está cerrado. Los barcos dudan porque las aseguradoras temen ante la guerra que iniciaron ustedes, no Irán", declaró Araghchi a través de un mensaje en X este domingo. "Ninguna aseguradora, ni ningún iraní, se dejará influir por más amenazas. Intenten respetarlo", añadió. Luego agregó que “la libertad de navegación no puede existir sin la libertad de comercio. Respeten ambas o no esperen ninguna".

En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán también afirmó que el estrecho de Ormuz "no está bloqueado". Sin embargo, añadió que los buques “pertenecientes a las partes agresoras no pueden considerarse como normales y no hostiles, y serán tratados de conformidad con el marco legal derivado del conflicto, así como con las decisiones y medidas de las autoridades iraníes competentes”.

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Por su parte, el legislador iraní Alaeddin Boroujerdi, miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, afirmó el domingo que Teherán ha establecido un "nuevo concepto de soberanía" sobre el estrecho de Ormuz tras 47 años y que ahora cobra a ciertos buques 2 millones de dólares por su paso.

"Recaudar 2 millones de dólares en tasas de tránsito de algunos buques que cruzan el estrecho refleja la fortaleza de Irán", declaró Boroujerdi durante un programa de televisión citado por medios iraníes.