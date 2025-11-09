“Nunca más una Bolivia aislada… ni mucho menos una Bolivia de espalda al mundo”: con esas palabras, Rodrigo Paz marcó su investidura como presidente del país este sábado, en una jornada que estrenó oficialmente el nuevo rumbo político de la nación latinoamericana tras dos décadas de mandatos de izquierda en cabeza del Movimiento al Socialismo.

Luego de ganar una segunda vuelta inédita en las elecciones presidenciales, Paz, de 58 años, trazó en su primer discurso como jefe de Estado las prioridades del gobierno que encabezará los próximos cinco años, mostrándose abierto a los capitales internacionales y a las relaciones con naciones occidentales. De hecho, entre sus primeras acciones estuvo restablecer los lazos diplomáticos de alto nivel con Estados Unidos, interrumpidos desde 2008.

El quiebre en las relaciones Washington-La Paz se remonta al Gobierno del expresidente Evo Morales, quien en ese año expulsó al exenviado estadounidense acusándolo de apoyar un complot de la derecha. Washington, en represalia, hizo lo mismo. "Vamos a establecer esas relaciones", afirmó posteriormente el nuevo presidente en una declaración junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien precisó que será "a nivel de embajadores, como siempre debería de ser".

A la toma de posesión de Paz asistieron más de 70 delegaciones internacionales, con la presencia destacada de los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Gabriel Boric (Chile), Santiago Peña (Paraguay), y Yamandú Orsi (Uruguay). Además hubo representantes de EE.UU., Perú, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica y España.

Vínculos con Latinoamérica

Tras la ceremonia de investidura, Paz se reunió brevemente con sus ahora homólogos Milei, Boric y Noboa, en encuentros separados. En la conversación con Milei, el presidente de Bolivia solicitó una visita oficial a Buenos Aires para impulsar una "nueva etapa" de cooperación. "Creo que en algún momento lo tendré que ir a visitar, solicito ello para generar y retomar una agenda común. Han terminado 20 años, esta es una nueva etapa", expresó Paz a Milei en el Palacio de Gobierno, ubicado en la ciudad de La Paz, sede administrativa de Bolivia.

El mandatario boliviano añadió en ese encuentro que la "cooperación" de la nación con los vecinos de sus "cinco fronteras" –Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú– "será esencial" para el trabajo de su nuevo gobierno. Milei respondió a Paz: "Sé lo que estás recibiendo, te lo puedo decir por experiencia propia (...) en lo que creas que podemos ayudarte, a la orden".

En cuanto a la reunión con Noboa, el objetivo fue “reiniciar” las relaciones y cooperación entre Bolivia y Ecuador, pues los lazos estuvieron en suspenso durante el Gobierno del presidente saliente Luis Arce (2020-2025). La Presidencia de Ecuador informó en la red social X que el encuentro entre los mandatarios marcó "un reinicio en las relaciones de amistad y cooperación de las dos naciones en beneficio de sus ciudadanos”.

Boric, por su parte, felicitó a Paz tras su investidura, en lo que fue el primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años. El gesto representa un giro en una relación afectada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones por la demanda marítima boliviana. El jefe de Estado chileno además destacó "la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto" entre ambos países.

La tensión entre las dos naciones alcanzó un punto crítico en 2013, cuando Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por una salida soberana al Pacífico, petición rechazada en 2018. El Gobierno de Chile destacó en una nota de prensa que Boric enfatizó "la importancia de estrechar vínculos y fortalecer el trabajo conjunto en materias como el control fronterizo y el Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia".

Y el interés de Paz por estos países no es casual. Daniel Morales Ruvalcaba, columnista de TRT Español, explicó en su más reciente columna de opinión que para Bolivia, “América del Sur constituye el entorno más decisivo para recuperar el dinamismo económico y fortalecer su inserción internacional. Sus principales vínculos comerciales se concentran en Brasil y Argentina —este último con una diáspora boliviana cercana al medio millón de personas—, que absorben alrededor del 30% de las exportaciones nacionales, mientras que los socios de la Comunidad Andina (Perú, Colombia y Ecuador) aportan cerca del 15%”.

“Heredamos un país destruido”

Aparte de los caminos diplomáticos que abrió este sábado, Paz también dedicó una parte de su discurso a señalar en qué condiciones recibe Bolivia. Sin rodeos, sostuvo que los gobiernos anteriores dejaron una economía “en la inflación y la deuda”.

“Heredamos un país destruido”, aseveró. “Nos dejaron una economía colapsada, las reservas internacionales más bajas en 30 años, inflación, escasez, deuda e inseguridad”. Y, al destacar la crisis económica que atraviesa el país, añadió: “Nos dejaron déficits fiscales injustificables. La corrupción se ha convertido prácticamente en política de Estado. Ya basta de ideologías que no pueden alimentar a nadie”. “Rechazamos un sistema que no respeta el empleo, la producción, el crecimiento ni la propiedad privada”, insistió.