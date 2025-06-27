El cese de hostilidades entre Irán e Israel, anunciado como un triunfo por el presidente de EE.UU. Donald Trump, no ha significado el fin de las tensiones. Ni mucho menos.

En un nuevo capítulo del conflicto que aún está latente, Irán implementó la ley que suspende su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), luego de que el Parlamento la aprobara y el Consejo de Guardianes la respaldara. “De ahora en adelante, nuestra relación y cooperación con el OIEA asumirá una nueva forma", informó el ministro de Relaciones Exteriores del país, Abbas Araghchi.

Este martes, los parlamentarios iraníes votaron a favor de detener la cooperación ante la falta de condena de este organismo de la ONU a los ataques que Estados Unidos lanzó contra tres instalaciones nucleares. “El Organismo Internacional de Energía Atómica, que se negó incluso a condenar mínimamente el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, ha puesto en subasta su credibilidad internacional”, declaró en su momento el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, según la televisión estatal.

Por su parte, el ministro Araghchi indicó que los daños infligidos a las instalaciones nucleares de Irán durante el conflicto han sido "importantes", y los expertos de la Organización de Energía Atómica del país siguen evaluando el alcance total de la destrucción. El tema de las reparaciones, añadió, es ahora una prioridad para el gobierno.

¿Y las negociaciones nucleares con Estados Unidos?

Por otro lado, el futuro de las negociaciones nucleares con Estados Unidos se tornó difuso este jueves, luego de que Araghchi señalara que Teherán no ha tomado ninguna decisión para reiniciar el diálogo. Las declaraciones del ministro iraní contradicen los comentarios previos de Trump, que aseguró que se esperaba una reunión con representantes iraníes "la próxima semana".

"No existe ningún acuerdo, arreglo ni conversación para comenzar nuevas negociaciones", declaró Araghchi a la televisión estatal.

Además, recordó que, mientras las negociaciones previas estaban en curso, Estados Unidos respaldó ataques israelíes contra territorio iraní y posteriormente lanzó sus propios bombardeos sobre instalaciones nucleares.

"Intentaron atraernos para que cediéramos los derechos de nuestra nación, pero finalmente impusieron la guerra y soltaron al régimen criminal sionista para llevar a cabo los ataques", aseguró. En ese sentido, acusó a Washington de traicionar el proceso diplomático y dijo que esta experiencia moldeará las decisiones futuras de Teherán.

“Sin embargo, la diplomacia continúa y estoy en contacto con varios ministros de Relaciones Exteriores”, añadió Araghchi.

A pesar de que funcionarios estadounidenses indicaron a medios como CNN que se habían realizado esfuerzos diplomáticos discretos para retomar las conversaciones nucleares, Araghchi tachó tales afirmaciones de "especulaciones que no deben tomarse en serio".

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de EE.UU., aclaró que no hay conversaciones programadas, aunque Estados Unidos mantiene contacto indirecto con Irán. La sexta ronda de conversaciones, prevista para celebrarse en Omán, fue cancelada tras los ataques israelíes.

Un conflicto de 12 días y el alto el fuego patrocinado por EE.UU.

El reciente conflicto entre Irán e Israel estalló el 13 de junio cuando Israel lanzó ataques aéreos contra instalaciones militares, nucleares y civiles iraníes. Según el Ministerio de Salud de Irán, al menos 606 personas murieron y 5.332 resultaron heridas. En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra Israel, provocando la muerte de 29 personas y más de 3.400 heridos, según cifras de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El 22 de junio, EE.UU . irrumpió en el conflicto bombardeando tres instalaciones nucleares –Fordow, Natanz e Isfahán–, como parte de su campaña para dañar el programa nuclear iraní.

Tras 12 días de enfrentamientos, el presidente Trump anunció un alto el fuego que entró en vigor el 24 de junio. Sin embargo, el impacto de los ataques aún genera debate dentro y fuera de Estados Unidos.