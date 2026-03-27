Con el fin de ofrecer al presidente estadounidense Donald Trump mayores opciones militares mientras sopesa posibles conversaciones de paz con Teherán, el Pentágono está considerando enviar hasta 10.000 tropas terrestres adicionales a Oriente Medio, según informó el diario The Wall Street Journal el miércoles por la noche.

Citando a funcionarios del Departamento de Guerra familiarizados con la planificación, el medio señaló que el posible despliegue incluiría unidades de infantería y vehículos blindados.

Estas fuerzas adicionales se sumarían a unos 5.000 marines y miles de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada que ya han sido ordenados a la región.

Aún no está claro dónde serían desplegadas las tropas, pero funcionarios indicaron que probablemente se posicionarían dentro del alcance operativo de Irán y de la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo frente a la costa del país.

Asimismo, el Pentágono también informó que Estados Unidos ha desplegado lanchas no tripuladas para patrullas como parte de sus operaciones contra Irán, siendo la primera vez que Washington confirma el uso de estos vehículos en un conflicto activo.

El jueves, Trump amenazó durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca que aumentaría la presión sobre Irán si no alcanzaba un acuerdo. Más tarde, el presidente estadounidense anunció que pausaría los ataques a las plantas energéticas de Irán durante 10 días, hasta el 6 de abril, “a petición de Teherán”, afirmando que las conversaciones iban “muy bien”.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas de los medios de noticias falsas y otros, van muy bien”, añadió en una publicación en Truth Social.

Posteriormente, dijo al programa "The Five" de Fox News que los iraníes habían solicitado una pausa de siete días. No hubo reacción inmediata de Teherán.

Sus declaraciones llegan a pesar del rechazo de los funcionarios iraníes a la propuesta de 15 puntos de Trump, a la que calificaron de “unilateral e injusta”. Además, The Wall Street Journal informó, citando a mediadores en las conversaciones de paz, que Irán no había pedido oficialmente una pausa, como sostuvo Trump.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que pretende “abrir el estrecho de Ormuz”, con o sin el apoyo de los aliados de Estados Unidos. “Todos los anuncios relacionados con despliegues de tropas provendrán del Departamento de Guerra”, dijo Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca. Añadió: “El presidente Trump siempre tiene todas las opciones militares a su disposición”.