En un homenaje que demuestra los lazos de amistad y cooperación que trascienden fronteras, la embajada de Türkiye en Ecuador y la Alcaldía de Guayaquil inauguraron oficialmente este miércoles la calle Atatürk, en honor al fundador de la República turca, Mustafa Kemal Atatürk.

La embajadora de Türkiye en Ecuador, Basak Yalcin, destacó el profundo valor simbólico de esta designación urbana, durante la ceremonia de inauguración. En ese sentido, subrayó que nombrar una calle de Guayaquil en honor a Atatürk constituye “un gesto que va más allá de lo urbano y lo administrativo”, y representa un acto de reconocimiento histórico y un símbolo tangible de la amistad entre ambos pueblos.

“Es rendir homenaje a una figura cuyo legado de modernidad, democracia y paz sigue inspirando a naciones de todo el mundo”, recalcó.

Yalcin además agradeció el trabajo del cónsul general de Türkiye en Guayaquil, Álvaro Dassum, para la finalización del proceso, y a la empresa Karpowership por su apoyo financiero.