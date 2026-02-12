TÜRKİYE
La calle Atatürk se inaugura en Guayaquil como símbolo de amistad entre Ecuador y Türkiye
La embajada de Türkiye en Ecuador y la Alcaldía de Guayaquil inauguraron este miércoles la calle Atatürk, en honor al fundador de la República turca y figura histórica.
La embajadora de Türkiye en Ecuador, Basak Yalcin, destacó el profundo valor simbólico de la calle Atatürk. / Otros
En un homenaje que demuestra los lazos de amistad y cooperación que trascienden fronteras, la embajada de Türkiye en Ecuador y la Alcaldía de Guayaquil inauguraron oficialmente este miércoles la calle Atatürk, en honor al fundador de la República turca, Mustafa Kemal Atatürk.

La embajadora de Türkiye en Ecuador, Basak Yalcin, destacó el profundo valor simbólico de esta designación urbana, durante la ceremonia de inauguración. En ese sentido, subrayó que nombrar una calle de Guayaquil en honor a Atatürk constituye “un gesto que va más allá de lo urbano y lo administrativo”, y representa un acto de reconocimiento histórico y un símbolo tangible de la amistad entre ambos pueblos.

“Es rendir homenaje a una figura cuyo legado de modernidad, democracia y paz sigue inspirando a naciones de todo el mundo”, recalcó.

Yalcin además agradeció el trabajo del cónsul general de Türkiye en Guayaquil, Álvaro Dassum, para la finalización del proceso, y a la empresa Karpowership por su apoyo financiero.

Ahora bien, la calle Atatürk en Guayaquil pasa a formar parte de los otros espacios simbólicos que existen en Ecuador, como la calle Ankara y la Plaza de Türkiye en Quito, consolidando una presencia simbólica turca en el espacio urbano y reforzando los vínculos bilaterales.

“Esta calle será, desde hoy, un punto de encuentro cotidiano entre nuestros países, separados por 12.000 kilómetros, pero unidos por valores comunes”, afirmó la embajadora.

Además resaltó el carácter abierto, dinámico y cosmopolita de Guayaquil, ciudad a la que describió como “la Estambul del Ecuador”, por su rol como corazón comercial y cultural del país y su proyección internacional.

La inauguración de la calle Atatürk reafirma el compromiso de Türkiye y Ecuador de seguir construyendo puentes de cooperación, amistad y entendimiento mutuo, proyectando hacia el futuro una relación basada en valores compartidos de paz y desarrollo, de acuerdo a un comunicado de la embajada.

FUENTE:TRT Español
