En vísperas a lo que se espera sea una jornada crucial en el Foro Económico Mundial en Davos, la tensión sobre Groenlandia vuelve a escalar. Antes de partir hacia el evento, donde hablará este miércoles, el presidente de EE.UU., Donald Trump, evitó precisar hasta dónde está dispuesto a llegar para apoderarse del territorio danés: “Ya lo sabrán”, respondió a los periodistas mientras insinuaba la posibilidad de un acuerdo. Sus declaraciones encendieron las alarmas en Europa, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la respuesta de la UE será “firme, unida y proporcionada” frente a las amenazas que consideran dirigidas contra la soberanía de un aliado de la OTAN.

“Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir bastante bien”, afirmó Trump en conversación con los medios el martes.

Dinamarca ha advertido que toda la OTAN está en riesgo si Trump cumple sus amenazas de tomar control de Groenlandia. Por su parte, durante el fin de semana, el mandatario estadounidense prometió nuevos aranceles a países europeos como Gran Bretaña, Francia y Alemania, que enviaron tropas a la isla en solidaridad.

También, durante sus declaraciones del martes, buscó minimizar las críticas acerca de que podría estar poniendo en peligro el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, bajo el cual el bloque se comprometió a aumentar la inversión en EE.UU. Trump sostuvo que el pacto sigue siendo esencial para el bloque: “Necesitan ese acuerdo muy desesperadamente con nosotros”.

El mandatario insistió además en que llegar a un entendimiento con Dinamarca y la OTAN es posible. “Creo que llegaremos a algo en lo que la OTAN estará muy feliz y nosotros también estaremos muy felices”, afirmó. Luego reiteró su retórica de que Washington necesita Groenlandia por seguridad: “Lo necesitamos por motivos de seguridad nacional e incluso por la seguridad mundial”.

Ante una pregunta sobre la amplia oposición entre la población de la isla a sus planes, Trump afirmó: “Cuando hable con ellos, estoy seguro de que estarán encantados”.

Siguiendo la ya conocida línea del Gobierno de Trump, el enviado de comercio estadounidense, Jamieson Greer, advirtió este martes a las naciones europeas que no utilicen su “bazuca” arancelaria contra Washington como represalia por las amenazas de adquirir Groenlandia.

“No sería prudente (...) Cada país va a hacer lo que esté en su interés nacional”, señaló Greer a los periodistas en Davos.

La llegada de Trump a Davos se retrasó ligeramente después de que un fallo eléctrico obligara al avión presidencial Air Force One a regresar a la Base Conjunta Andrews poco después del despegue. La Casa Blanca calificó el incidente de “problema menor” y, por precaución, Trump y su comitiva cambiaron de aeronave antes de reanudar el viaje hacia Suiza.

Periodistas a bordo informaron de un breve apagón de las luces en la cabina, lo que llevó a la tripulación a regresar a la base. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el presidente retomó su itinerario sin cambios en la agenda.