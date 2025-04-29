La organización Amnistía Internacional acusó a Israel de cometer un "genocidio transmitido en directo" contra los palestinos en Gaza, al desatar una campaña sistemática de desplazamientos forzosos y una catástrofe humanitaria sin precedentes. En su informe anual, la ONG afirmó que Israel actuó con "intención específica de destruir a los palestinos en Gaza", una acción que califica, según el derecho internacional, como genocidio.

"Los Estados han observado impotentes cómo Israel ha matado a miles de palestinos, aniquilado varias generaciones de familias enteras, destruido hogares, hospitales y escuelas", denunció Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

El informe resalta que el 90% de la población de Gaza —aproximadamente 1,9 millones de personas— ha sido desplazada a la fuerza. La mayoría permanece sin acceso a agua potable, electricidad, alimentos o atención médica. La organización también documentó "múltiples crímenes de guerra" cometidos por el ejército israelí en 2024, incluidos ataques indiscriminados y desproporcionados contra civiles y bienes de carácter civil.

En paralelo, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza acusó a Israel de utilizar el hambre y la sed como "armas de guerra sistemáticas". Desde el bloqueo total al ingreso de ayuda humanitaria al enclave, que Tel Aviv impuso el pasado 2 de marzo, más de 65.000 niños palestinos han sido hospitalizados por desnutrición aguda.

El comunicado añadió que “el cierre continuo de los cruces fronterizos ha provocado un deterioro catastrófico de las condiciones de salud, especialmente entre niños y bebés”. La falta de alimentos, medicinas y agua potable ha provocado un colapso humanitario total, que pone en peligro a cientos de miles de civiles, incluidos lactantes y ancianos.

La Corte Internacional de Justicia evalúa caso sobre bloqueo israelí

En medio de la creciente presión internacional, esta semana comenzaron en La Haya las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para examinar las obligaciones legales de Israel en los territorios palestinos ocupados. Las sesiones, abiertas al público y celebradas en el Palacio de la Paz, responden a una solicitud elevada por la Asamblea General de la ONU.

Participan representantes de 40 países, entre ellos Türkiye, Sudáfrica, China, Rusia, Brasil, Egipto y España, y organizaciones internacionales clave como la ONU, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe. Aunque Israel presentó una declaración escrita, no intervendrá oralmente durante las audiencias.

Durante su presentación, el embajador palestino ante la CIJ, Ammar Hijazi, acusó a Israel de asesinar deliberadamente a personal humanitario. Según sus declaraciones, más de 408 trabajadores de la ONU, incluyendo casi 300 de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), han perdido la vida desde octubre de 2023, junto con decenas de paramédicos y socorristas.

"Estos asesinatos son deliberados, no accidentales", afirmó Hijazi, denunciando emboscadas a brigadas humanitarias y entierros en fosas comunes. El diplomático advirtió que el actual bloqueo ha derivado en un "asedio total" que genera condiciones "incompatibles con la vida humana", señalando que el objetivo es borrar la existencia de palestinos en Gaza.

En representación de las Naciones Unidas, Elinor Hammarskjold, subsecretaria general de Asuntos Jurídicos, remarcó que Israel está incumpliendo sus obligaciones como potencia ocupante. Desde el 2 de marzo no se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria ni de bienes comerciales a Gaza, situación que ha tenido consecuencias devastadoras.

Hammarskjold subrayó que el respeto al derecho internacional "es la única vía hacia una paz duradera" y que el personal de la ONU "debe ser respetado y protegido". Además, denunció que la legislación israelí dirigida a obstaculizar el funcionamiento de UNRWA constituye una extensión ilegal de soberanía sobre territorio ocupado.