Türkiye pide acciones para frenar la escalada israelí y reafirma su apoyo a la estabilidad de Siria
Durante una importante reunión de seguridad, Türkiye advirtió sobre nuevas espirales de violencia en Oriente Medio debido a las acciones de Israel, y delineó medidas hacia una paz regional duradera.
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, presidió el Consejo de Seguridad Nacional en Ankara. / AA / AA
31 de julio de 2025

El Consejo de Seguridad Nacional de Türkiye instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes frente a la creciente ofensiva militar de Israel en la región, advirtiendo que sus acciones están arrastrando a Oriente Medio hacia una catástrofe.

En una declaración emitida tras una reunión que lideró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles, el consejo sostuvo que los ataques de Israel —que se extienden desde Gaza hasta Irán, pasando por Líbano, Siria y Yemen— constituyen violaciones del derecho internacional y una desestabilización deliberada de la región.

“El Gobierno de Israel, a través del genocidio en Gaza y los ataques contra Irán tras años de agresiones en Palestina, Líbano, Siria y Yemen, busca hundir a la región en el desastre”, alertó el comunicado.

Además, el consejo instó a la comunidad internacional a “asumir su responsabilidad” y a actuar con rapidez para detener las acciones de Tel Aviv.

Apoyo continuo a Siria


Por otra parte, durante la reunión también se evaluaron los recientes desarrollos en Siria y se reafirmó el apoyo de Türkiye a los esfuerzos destinados a restaurar la unidad y estabilidad del país. El consejo advirtió asimismo sobre cualquier violencia renovada o intento externo de socavar la soberanía siria.

“Deben evitarse los ataques y ocupaciones que atenten contra la integridad territorial de Siria, así como todas las acciones separatistas, destructivas y divisivas que puedan llevar al país de nuevo al caos”, afirmó el texto.

Una Türkiye libre de terrorismo


En cuanto a la seguridad interna, el consejo revisó los avances hacia el objetivo del gobierno de una “Türkiye libre de terrorismo”, señalando que las operaciones exitosas contra grupos terroristas han fortalecido la unidad nacional y allanado el camino hacia un progreso más estable en los objetivos nacionales.

“Con la eliminación de las cadenas del terrorismo, la solidaridad de nuestra nación se profundizará y los pasos hacia nuestros objetivos nacionales avanzarán de manera más estable y decidida”, declaró el comunicado.

El consejo también expresó su preocupación por los crecientes signos de escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania, y reiteró la disposición de Türkiye a contribuir a una paz duradera.

