El Consejo de Seguridad Nacional de Türkiye instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes frente a la creciente ofensiva militar de Israel en la región, advirtiendo que sus acciones están arrastrando a Oriente Medio hacia una catástrofe.

En una declaración emitida tras una reunión que lideró el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, este miércoles, el consejo sostuvo que los ataques de Israel —que se extienden desde Gaza hasta Irán, pasando por Líbano, Siria y Yemen— constituyen violaciones del derecho internacional y una desestabilización deliberada de la región.

“El Gobierno de Israel, a través del genocidio en Gaza y los ataques contra Irán tras años de agresiones en Palestina, Líbano, Siria y Yemen, busca hundir a la región en el desastre”, alertó el comunicado.

Además, el consejo instó a la comunidad internacional a “asumir su responsabilidad” y a actuar con rapidez para detener las acciones de Tel Aviv.

Apoyo continuo a Siria





Por otra parte, durante la reunión también se evaluaron los recientes desarrollos en Siria y se reafirmó el apoyo de Türkiye a los esfuerzos destinados a restaurar la unidad y estabilidad del país. El consejo advirtió asimismo sobre cualquier violencia renovada o intento externo de socavar la soberanía siria.

“Deben evitarse los ataques y ocupaciones que atenten contra la integridad territorial de Siria, así como todas las acciones separatistas, destructivas y divisivas que puedan llevar al país de nuevo al caos”, afirmó el texto.