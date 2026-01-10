La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió el jueves en Ankara con Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en un encuentro en el que el responsable del organismo anunció planes para abrir una oficina de la organización en la capital turca en las próximas semanas.
“Me alegró reunirme con Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA. Espero que el trabajo realizado con gran dedicación para el pueblo palestino conduzca a resultados concretos y duraderos que pongan fin a su sufrimiento”, escribió Erdogan en la plataforma turca de redes sociales NSosyal tras la reunión, celebrada en la casa de huéspedes del Estado presidencial.
Por su parte, Lazzarini expresó su agradecimiento y destacó el papel de liderazgo de la primera dama en la cuestión palestina.
En la reunión también estuvo presente el embajador Mehmet Gulluoglu, coordinador de Türkiye para la ayuda humanitaria a Palestina.
Oficina en Ankara
La UNRWA abrirá una oficina en Ankara en cuestión de semanas, afirmó Lazzarini ante los medios de comunicación.
“Hemos firmado el acuerdo final con el gobierno de Türkiye, y esta vez también ha sido aprobado por el Parlamento”, dijo a los periodistas, al añadir que se trata de “una cuestión de semanas” para que la oficina comience a operar.
El anuncio se produjo un día después de que la Agencia de la ONU informara de que atraviesa una “grave” crisis financiera que la ha obligado a despedir a 571 empleados en Gaza que habían seguido trabajando para el organismo tras ser evacuados del territorio devastado por la ofensiva.
La UNRWA explicó que la decisión, “extremadamente difícil”, se debe a problemas de financiación derivados de la caída de las contribuciones voluntarias de las que depende, tras una campaña de críticas y ataques cada vez más duros por parte de Israel.
Desde hace más de siete décadas, la agencia ha proporcionado ayuda y asistencia a los refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania ocupada, Líbano, Jordania y Siria, y sigue operando “a pesar de muchísimas limitaciones”, señaló Lazzarini.
El año pasado, Israel prohibió a la UNRWA operar dentro de su territorio, y Lazzarini afirmó que también busca frenar sus actividades en los territorios palestinos.
“Existe un deseo por parte del gobierno de Israel de desmantelar la UNRWA, de asegurarse de que la agencia no tenga ningún papel futuro en Gaza y posiblemente en los territorios palestinos ocupados”, afirmó.
“Si la agencia no puede o tiene que dejar de operar en Gaza o en Cisjordania ocupada, se creará un enorme vacío. Básicamente, no existe ningún socio ni capacidad para asumir servicios públicos de esta magnitud y alcance, ni con la confianza de la comunidad de la que la agencia ha gozado hasta ahora”, concluyó.