La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reunió el jueves en Ankara con Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en un encuentro en el que el responsable del organismo anunció planes para abrir una oficina de la organización en la capital turca en las próximas semanas.

“Me alegró reunirme con Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA. Espero que el trabajo realizado con gran dedicación para el pueblo palestino conduzca a resultados concretos y duraderos que pongan fin a su sufrimiento”, escribió Erdogan en la plataforma turca de redes sociales NSosyal tras la reunión, celebrada en la casa de huéspedes del Estado presidencial.

Por su parte, Lazzarini expresó su agradecimiento y destacó el papel de liderazgo de la primera dama en la cuestión palestina.

En la reunión también estuvo presente el embajador Mehmet Gulluoglu, coordinador de Türkiye para la ayuda humanitaria a Palestina.

Oficina en Ankara

La UNRWA abrirá una oficina en Ankara en cuestión de semanas, afirmó Lazzarini ante los medios de comunicación.

“Hemos firmado el acuerdo final con el gobierno de Türkiye, y esta vez también ha sido aprobado por el Parlamento”, dijo a los periodistas, al añadir que se trata de “una cuestión de semanas” para que la oficina comience a operar.