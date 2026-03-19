“Significa mucho para mí introducir la cultura palestina a los peruanos”, cuenta Eman Al Atawna, una chef palestina de 49 años, nacida en Gaza, en conversación con TRT Español desde su restaurante en Perú. “Cada receta que presento narra la historia de mi pueblo y es un recuerdo de mi amada tierra natal”.

En Pachacámac, sur de Lima, donde la capital se encuentra con el desierto, esta palestina revive esos recuerdos desde la cocina de Bokja, el restaurante palestino que abrió en 2025 para fusionar la gastronomía de su tierra con ingredientes e inspiración peruanos.

Durante sus más de 20 años en Perú, Al Atawna ha sido reconocida por instituciones como Le Cordon Bleu, donde imparte clases, y por el Congreso del país, que en 2016 le otorgó una distinción por promover el empoderamiento de las mujeres. En 2025, el alcalde de Pachacámac le entregó una medalla por su aporte a la resistencia cultural a través de la comida.

“Esta cocina es una forma de resistencia frente a la ocupación israelí”, sentencia Al Atawna.

La cocina que preserva la palestinidad

“Cada vez que cocino un plato, recuerdo el olor de mi hogar, el sabor y los rostros de quienes lo compartieron. Recuerdo las conversaciones, las risas, todo”, explica. Cocinar, añade, es una “manera de preservar recetas y métodos tradicionales palestinos” transmitidos de generación en generación.

En Bokja aplica estas lecciones preparando platos como el musakhan, pollo con zumaque y pan taboon, tradicional de Palestina, que se cocinaba durante la cosecha de aceitunas, junto a la prensa de aceite, en un ambiente de reunión fraternal, cantos y ululaciones.

La chef prepara el pan en horno de leña, reutiliza sobras, como pan seco en el fattah, comprueba la sal de las aceitunas con un huevo y cocina siempre con aceite de oliva. También elabora ma’amoul, el dulce festivo, y hojas de parra rellenas. Para Al Atawna, la precisión no está en medidas exactas, sino en los sentidos: vista, tacto, olfato y gusto. Todas son técnicas aprendidas en el ámbito familiar, de su abuela, madre y tías.

Bokja

El nombre del restaurante, Bokja, remite a los fardos de tela blanca que las familias palestinas usaban para guardar varias pertenencias como su documento de identidad y llaves de sus casas durante la Nakba, “catástrofe en árabe”, cuando más de 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares por fuerzas sionistas para crear el estado de Israel.

“Mi abuela me contó que recorrió largas distancias hacia un camino desconocido. Llevaba la llave de la casa, los títulos de propiedad de la tierra y pan para sus hijos en su bokja”, relata Al Atawna sobre lo que atravesaron sus abuelos tras la Nakba y cómo conservaron esa llave por décadas. “Se aferraban a la esperanza de regresar. Mi abuelo, que ahora tiene 106 años, nació antes de la ocupación israelí y fue testigo directo de ella”.

La propia bokja de Al Atawna contenía recuerdos de Gaza: un vestido bordado por su abuela, un cuenco de barro, un mortero tallado en madera de olivo, algarrobas, za’atar y salvia, hoy difíciles de recolectar bajo riesgo de multas o detención por las autoridades israelíes. “El aroma de mi hogar y el calor de mi familia viajaron conmigo en mi bokja”, evoca.

“Todo lo que nos simboliza, la ocupación lo impide, lo destruye o lo arranca, como el olivo, símbolo de Palestina. Las autoridades israelíes han arrancado cientos de miles de olivos a lo largo de décadas”, señala.

Pérdida

Nacida en Gaza en 1976, Al Atawna creció con un fuerte arraigo cultural, escuchando las historias de su abuela sobre la casa familiar, perdida en 1948, recuerdos que conserva cerca de su corazón. “Hablaba de la casa y de los olivos del huerto como si acabara de salir de allí. Me pintó la casa y el pueblo”, dice. “Lo memoricé, aunque nunca lo he visto”.

Como millones de palestinos a los que se les ha impedido regresar por las restricciones israelíes, el desplazamiento forzado se extendió a lo largo de generaciones. Así la familia Al Atawna quedó dividida entre Gaza, Jordania, Siria y Líbano, donde muchos viven en campos de refugiados como Baqa’a, Wehdat, Yarmouk y Ain al-Hilweh.

Vivió en carne propia la agresión militar israelí, además de cortes de electricidad que dejaban los hogares a oscuras durante horas, escasez de harina y medicinas, toques de queda impuestos sin previo aviso y puestos de control.

“La ocupación me robó derechos básicos que todo niño debería tener”, dice. “El miedo reemplazó a la seguridad. Mi infancia comenzó con hogar, familia y amor, pero aprendí la pérdida y el miedo antes de aprender a jugar”.

Infancia

Bajo “el sonido de los bombardeos, las balas y las redadas”, Al Atawna admite: “Fui testigo de una violencia que ningún niño debería ver jamás: mi casa demolida, vecinos asesinados, niños menores de 10 años arrestados, familiares martirizados y madres llorando a hijos asesinados por francotiradores israelíes”.

El ataque israelí más devastador, recuerda, ocurrió en 2003. “Un solo bombardeo mató a 86 personas de una misma familia extensa –en su mayoría mujeres y niños– dentro de su casa”, afirma, en referencia a la familia Abu Al-Aba.