Recordando que este era un discurso que debía dar el presidente Nicolás Maduro, capturado por EE.UU. en una operación militar el pasado 3 de enero , la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este jueves a la Asamblea Nacional del país para hacer un recuento de lo logrado por el Ejecutivo en 2025, anunciar reformas en el sector del petróleo y reafirmar que la nación latinoamericana no tiene miedo de “encarar diplomáticamente” a Washington. Sus palabras, cargadas de referencias al libertador del país Simón Bolívar, llegaron el mismo día en que María Corina Machado, líder opositora venezolana, se reunió con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Washington y le entregó su medalla del Premio Nobel de Paz, que recibió en diciembre pasado.

Tras asumir temporalmente la presidencia de Venezuela, Rodríguez fue la encargada de entregar ante los asambleístas el mensaje anual de rendición de cuentas, el cual, indicó, Maduro debía pronunciar el pasado 5 de enero. “Estuvimos trabajando juntos este discurso hasta 6 horas antes de su secuestro”, recordó la presidenta encargada. Y entonces calificó la operación militar de EE.UU. como “una agresión armada proveniente de una potencia nuclear, como nunca había conocido en nuestra historia, nunca. Es una agresión inédita”.

Luego destacó que el país latinoamericano se encuentra “en medio de una agresión y de una feroz amenaza moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia”. A lo que añadió que “Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo. Con todos los pueblos del mundo y con los Estados Unidos también (…) Tenemos derecho y lo haremos correctamente”. Y acto seguido habló de una “cooperación energética” bajo la cual anunció una serie de reformas en el sector petrolero.

Por un lado, planteó modificaciones a la llamada Ley de Hidrocarburos para buscar inversiones en las infraestructuras petroleras, en momentos en que el crudo está en el centro del debate entre EE.UU. y Venezuela. "Hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo", indicó.

La ley antibloqueo es un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones en Venezuela para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019, y que en esencia obliga a las empresas extranjeras a asociarse con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como accionistas minoritarios. El cambio en esta norma permitirá que "los flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura", según la mandataria.

Luego, Rodríguez anunció la creación de dos fondos que, sostuvo, se manejarán con "cualquier" divisa que entren a Venezuela. Por un lado, está el fondo de protección social “para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas”, señaló. El otro fondo será el de infraestructura y servicios para el desarrollo económico y social: “Esas divisas irán para el agua, la electricidad y la vialidad”. "Son dos fondos soberanos y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también", detalló.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó previamente un plan para desarrollar la industria petrolera venezolana, que contempla inversiones en su entramado eléctrico y la recuperación de infraestructuras. Venezuela logró este año una cuota de producción de 1,2 millones de barriles de petróleo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020.

La presidenta encargada destacó también un proyecto de ley para la "aceleración de trámites" y así "desaplicar cualquier norma" que esté "impidiendo la llegada de inversiones". También afirmó que la economía creció 8,5 % en 2025.

“No tenemos miedo”

El extenso discurso que dio Rodríguez también abordó la diplomacia con Estados Unidos. Por un lado, reiteró su mensaje de que “hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a la primera dama (Cilia Flores), es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”. Sin embargo, recordó que esa “mancha” debe dirimirse “diplomáticamente”.

“No tenemos miedo a encarar diplomáticamente, a través del diálogo político como corresponde” a Estados Unidos, añadió. “Tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor”. Luego sostuvo que "si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor (…) Será de pie, nunca reptando ni arrastrándome, será de pie”.

Este miércoles, Trump afirmó que mantuvo una conversación telefónica “buena” y “productiva” con Rodríguez, en lo que marcó su primer contacto público desde que la presidenta encargada asumió funciones. “Acabamos de tener una gran conversación hoy, y es una persona fantástica”, afirmó Trump el miércoles desde el Despacho Oval, al referirse a Rodríguez. Añadió que es “alguien con quien hemos trabajado muy bien”, en lo que fue interpretado como una señal de distensión tras los hechos recientes.

Trump explicó que, por lo general, el secretario de Estado, Marco Rubio, gestiona los contactos con Rodríguez, pero que esta vez decidió hablar directamente con ella. Según dijo, fue una llamada extensa, en la que abordaron varios temas, y aseguró que Estados Unidos “se está llevando muy bien con Venezuela”.