TÜRKİYE
2 min de lectura
Trump elogia el papel de Türkiye en el alto el fuego y afirma que la ofensiva en Gaza “ha terminado”
El presidente de EE.UU., Donald Trump, destacó el rol de Türkiye y de su mandatario, Recep Tayyip Erdogan, en las negociaciones para el alto el fuego en Gaza. Afirmó que la ofensiva ha terminado y expresó su confianza en que la tregua se mantendrá.
Trump remarcó la importancia de Erdogan en las conversaciones que desembocaron en el cese de los ataques en Gaza. / Reuters
13 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el papel de Türkiye en los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza, describiendo al presidente Recep Tayyip Erdogan como “fantástico” y destacando la influencia de Ankara en la región. Así lo indicó mientras se preparaba para viajar a Oriente Medio, donde participará junto a Erdogan y a otros líderes mundiales en la Cumbre de la Paz.

En este sentido, Trump remarcó la importancia de Erdogan en las conversaciones que desembocaron en el cese de los ataques en Gaza, así como el pactado intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. “Türkiye también fue fantástica, el presidente Erdogan fue fantástico. Realmente ayudó mucho, porque es muy respetado. Tiene una nación muy poderosa, un ejército muy, muy fuerte. Y ayudó mucho”, declaró.

El mandatario también señaló la contribución de varios países que, según afirmó, participaron activamente en las negociaciones, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Indonesia y Jordania.

Por otro lado, durante su conversación con la prensa a bordo del avión Air Force One, Trump restó importancia a las preocupaciones sobre el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Consultado sobre si el alto el fuego se sostendrá, afirmó: “Creo que se mantendrá. Creo que la gente está cansada de esto. Han sido siglos”.

Luego, cuando se le preguntó si confiaba en que la ofensiva había llegado a su fin, reafirmó que esta “ha terminado". ¿De acuerdo? ¿Entienden eso?”.

Sus declaraciones se produjeron antes de su llegada a Israel, donde se espera que se reúna con las familias de los rehenes israelíes y pronuncie un discurso ante la Knéset, el parlamento del país.

Tras su paso por Israel, el mandatario viajará a Sharm el-Sheikh, en Egipto, donde este lunes se unirá a líderes mundiales en la Cumbre de la Paz. La reunión, copresidida por Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi, tiene como objetivo “poner fin a la ofensiva en Gaza, reforzar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y abrir una nueva etapa de seguridad y estabilidad regional”, según El Cairo.

El presidente Erdogan participará en la cumbre, convocado especialmente por Al-Sisi y Trump, según anunció este domingo en redes sociales el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.


FUENTE:TRT Español y agencias
