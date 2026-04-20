GUERRA EN LÍBANO
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España acusa a Israel de aplicar la “estrategia de Gaza” en Líbano
El ministro español José Manuel Albares denuncia que Israel replica en el sur de Líbano la estrategia usada en Gaza con destrucción civil y desplazamientos forzosos, y advierte de escalada regional.
España acusa a Israel de aplicar la “estrategia de Gaza” en Líbano
Una mujer camina junto a edificios dañados en medio de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano / Reuters
hace 34 minutos

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó que Israel está aplicando en el sur de Líbano la misma estrategia militar que en Gaza, al tiempo que subrayó que no puede mantener relaciones normales con la Unión Europea en medio de continuas violaciones de derechos humanos.

En declaraciones a la radiotelevisión pública RTVE este lunes, Albares sostuvo que la situación en Líbano responde a un patrón de “impedir la vida normal de los ciudadanos libaneses, la destrucción de infraestructuras civiles, la flagrante violación del derecho internacional, órdenes de desplazamiento forzoso de la población para impedir su retorno, así como ataques de ambas partes contra la fuerza de la ONU en Líbano”.

Todo ello, según el ministro, apunta a que Israel busca hacerse con el control de una parte de un Estado soberano.

“Esto sería muy grave para la estabilidad de Oriente Medio y para la propia seguridad de Israel”, advirtió Albares, quien añadió que el país “está llevando a Oriente Medio hacia una guerra perpetua”.

Asimismo, reiteró el impulso de España para que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel, una postura que defenderá en la reunión de ministros de Exteriores prevista para el martes.

“Israel tiene que entender que no puede mantener una relación normal cuando se están violando flagrantemente los derechos humanos”, añadió.

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Sin papel en Ormuz

En relación con el conflicto regional más amplio, Albares afirmó que España no participará en ninguna operación militar en el Estrecho de Ormuz, donde las tensiones siguen siendo elevadas pese a un alto el fuego temporal entre Irán, Estados Unidos e Israel.

“No vamos a participar en ninguna operación militar en el estrecho”, afirmó, al tiempo que subrayó que España apuesta por soluciones diplomáticas.

La semana pasada, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que Reino Unido y Francia liderarán una misión multinacional “pacífica y defensiva” para proteger el estrecho una vez finalicen los combates en la región.

Albares pidió que esta vía marítima vuelva a ser “un paso libre, seguro y abierto para todos los buques sin discriminación”, aunque señaló que cualquier mecanismo de verificación futuro debería estar liderado por la Organización de las Naciones Unidas.

El ministro también alertó sobre el aumento de las tensiones militares entre Irán y Estados Unidos e instó a Teherán a participar en conversaciones de paz en Pakistán para evitar una mayor escalada.


FUENTE:TRT Español y agencias
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