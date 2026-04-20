El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó que Israel está aplicando en el sur de Líbano la misma estrategia militar que en Gaza, al tiempo que subrayó que no puede mantener relaciones normales con la Unión Europea en medio de continuas violaciones de derechos humanos.

En declaraciones a la radiotelevisión pública RTVE este lunes, Albares sostuvo que la situación en Líbano responde a un patrón de “impedir la vida normal de los ciudadanos libaneses, la destrucción de infraestructuras civiles, la flagrante violación del derecho internacional, órdenes de desplazamiento forzoso de la población para impedir su retorno, así como ataques de ambas partes contra la fuerza de la ONU en Líbano”.

Todo ello, según el ministro, apunta a que Israel busca hacerse con el control de una parte de un Estado soberano.

“Esto sería muy grave para la estabilidad de Oriente Medio y para la propia seguridad de Israel”, advirtió Albares, quien añadió que el país “está llevando a Oriente Medio hacia una guerra perpetua”.

Asimismo, reiteró el impulso de España para que la UE suspenda su Acuerdo de Asociación con Israel, una postura que defenderá en la reunión de ministros de Exteriores prevista para el martes.

“Israel tiene que entender que no puede mantener una relación normal cuando se están violando flagrantemente los derechos humanos”, añadió.