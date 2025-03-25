Ataques aéreos incesantes, ofensiva terrestre y órdenes de desplazamiento: la situación en Gaza recuerda a los días más oscuros desde que comenzó el genocidio. Desde que Israel rompió el acuerdo de alto el fuego la semana pasada, ha intensificado sus bombardeos, que han matado al menos a 26 palestinos este martes, a los que se suman las decenas de víctimas del lunes, entre ellas dos periodistas palestinos.
Solo este martes, al menos 10 personas perdieron la vida en tres ataques contra tiendas que albergaban a civiles desplazados en la ciudad sureña de Jan Yunis, según informaron fuentes de la agencia de noticias Anadolu. Asimismo, otro palestino falleció en un ataque aéreo dirigido contra un grupo de civiles al oeste de la ciudad.
Los ataques aéreos también impactaron el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, matando a al menos ocho miembros de una misma familia. En la Ciudad de Gaza, otros cuatro palestinos murieron cuando cazas israelíes atacaron una residencia en el barrio de Sabra. Además, tres personas más perdieron la vida en otro ataque contra una vivienda en Beit Lahia, según fuentes médicas.
La cifra de periodistas asesinados sube a 208
En medio de estos continuos ataques, dos periodistas palestinos fueron asesinados por Israel, lo que eleva el número total de víctimas en esta profesión a 208 desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, según informaron autoridades locales este lunes.
La Oficina de Medios de Gaza detalló que Hossam Shabat, corresponsal del canal qatarí Al Jazeera, murió en un bombardeo israelí al norte del territorio.
También Mohammed Mansour, reportero de Palestine Today TV, fue asesinado en otro ataque que impactó su apartamento en la ciudad sureña de Jan Yunis. La cadena confirmó en un comunicado que su esposa e hijo también fallecieron en el incidente.
La Oficina de Medios responsabilizó "por completo" a Israel, Estados Unidos y sus aliados —incluyendo Reino Unido, Alemania y Francia— por lo que calificó como "un crimen brutal".
En este contexto, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos competentes para ejercer "presión efectiva" y detener lo que denominó "genocidio en curso", además de garantizar la protección de periodistas y trabajadores de medios.
Más de 43 heridos en 24 hs
Los periodistas asesinados no fueron los únicos que murieron bajo el fuego israelí este lunes. Fuentes médicas reportaron que al menos 43 palestinos fallecieron por ataques aéreos.
Cuatro personas perdieron la vida cuando aviones de combate israelíes bombardearon este lunes una vivienda familiar en la ciudad sureña de Jan Yunis. Seis personas más murieron y varias resultaron heridas en otro ataque aéreo contra una tienda de desplazados en la misma ciudad.
El bombardeo israelí continuó en la zona de Al-Attar, al oeste de Jan Yunis, donde cuatro personas, incluido un niño, murieron. Cerca de allí, otro menor palestino perdió la vida cuando el ejército israelí atacó un taller de reparaciones en Ma’an. Testigos también relataron que el ejército israelí destruyó al menos cinco vehículos vacíos en distintas zonas de Jan Yunis, dejando cinco heridos.
En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, ataques aéreos mataron a dos mujeres al impactar un apartamento, según informaron fuentes médicas.
El Hospital Al-Awda, también en el centro de Gaza, reportó en un comunicado que cuatro personas, incluida una niña, murieron y 13 resultaron heridas debido al bombardeo israelí a una carpa de desplazados en Nuseirat. Además, un ataque israelí cerca de Al-Mughraqa, en el centro del enclave, dejó cuatro palestinos muertos.
En la Ciudad de Gaza, cuatro palestinos murieron en ataques contra el vecindario oriental de Shujeiya, informó la fuente médica.
El ejército israelí inició una campaña aérea sorpresiva contra Gaza el 18 de marzo, matando al menos a 730 personas e hiriendo a casi 1.200, pese al alto al fuego y acuerdo de intercambio de prisioneros vigente desde enero.
Mientras, la crisis humanitaria se agrava, ya que Israel mantiene cerrados los pasos fronterizos de Gaza desde principios de marzo, impidiendo la entrada de asistencia y provocando una grave escasez de alimentos en el territorio devastado por la ofensiva.
Desde octubre de 2023 más de 50.000 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— han muerto, y más de 113.200 han resultado heridos.