Al borde de hundirse en sus primeras 24 horas, por cuenta de los ataques de Israel contra Líbano, el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha logrado sobrevivir una semana, con una ronda de diálogos de por medio y la expectativa de continuarlos. El terreno para alcanzar un acuerdo que suspenda el mes y medio de guerra sigue inestable y fangoso: las dos partes mantienen demandas difíciles de aceptar para el otro. Y aun así, el presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a decir este martes –como lo ha hecho desde el primer día– que el fin de la guerra está “cerca”. Desde Teherán mantienen la reserva ante las intenciones y exigencias de Washington.
Con su tono de seguridad habitual y en una idea que ha reiterado, Trump le dijo al canal Fox Business sobre el conflicto con Irán que cree “que está cerca de terminar, sí. Es decir, lo considero muy cerca de terminar". "¿Saben qué? Si me retirara ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir ese país, y aún no hemos terminado. Ya veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", insistió.
La entrevista completa, con la presentadora Maria Bartiromo, se transmitirá este miércoles en el horario estelar de EE.UU. Las declaraciones del mandatario provienen de un fragmento que fue difundido en la red social X.
En una publicación previa en Instagram, Bartiromo afirmó que Trump se refirió repetidamente a la guerra con Irán usando verbos en pasado durante su entrevista, lo que la llevó a preguntarle directamente: "¿Se terminó?". "Él dijo: 'Se acabó'", relató la periodista, describiendo la conversación.
¿Una nueva ronda de diálogo en apenas días?
Horas antes, el martes, el presidente estadounidense marcó un tono optimista ante la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán en Pakistán en los próximos dos días. Durante una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump le recomendó no salir de la ciudad en un par de jornadas.
"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", reveló el mandatario. Y entonces agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el capitán está haciendo un gran trabajo".
Trump se refería al general pakistaní, Asim Munir, con quien desarrolló una sólida relación mientras buscaba mediar para poner fin al conflicto entre Pakistán e India en 2025. "Es fantástico, y por lo tanto es más probable que volvamos allí", insistió Trump. Y luego cuestionó: "¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?".
Pero las palabras de Trump no llegan exentas de ambivalencia. Aproximadamente una hora antes de esa conversación, el mandatario intentó desestimar la posibilidad de un regreso a Pakistán, declarando al Post en otra llamada: “No creo que nuestra reunión se celebre allí. Probablemente iremos a otro lugar. Tenemos otro lugar en mente, ¿de acuerdo?”. No está claro qué cambió entre las dos llamadas.
Ahora bien, un reporte de la agencia estatal de noticias iraní IRNA apunta a que desde Teherán están tomando con mucha más reserva la posibilidad de la nueva ronda de diálogos. Una fuente diplomática en Pakistán, citada por la publicación, confirmó que hay un intercambio continuo de mensajes con Islamabad tras los diálogos del fin de semana. Pero, ante las afirmaciones de algunas fuentes pakistaníes y medios occidentales sobre próximas conversaciones con Washington, la persona aclaró que no existe información sobre ningún acuerdo para celebrar diálogos ni en Islamabad ni en ningún otro lugar.
La fuente también recalcó que una eventual ronda de conversaciones podría tener lugar en cualquier momento y lugar; sin embargo, aún no se ha tomado ninguna decisión oficial al respecto.
Los diálogos que Estados Unidos e Irán sostuvieron este fin de semana en Islamabad, marcando el primer encuentro directo entre funcionarios de los dos países en más de una década, concluyeron el domingo sin un avance significativo. Sin embargo, al día siguiente la agencia de noticias Anadolu reportó que múltiples fuentes habían confirmado que las conversaciones seguían activas y que habría otra ronda “muy pronto”.
De hecho, un diplomático radicado en Oriente Medio, señaló bajo condición de anonimato que las conversaciones entre los mediadores y EE.UU. han continuado desde que el vicepresidente JD Vance partió de Islamabad, mientras que una fuente involucrada en las negociaciones indicó que Pakistán sigue transmitiendo mensajes entre Teherán y Washington.
Evitar extender el alto el fuego
Ahora bien, el miércoles inició con un nuevo reporte de prensa, esta vez de la cadena ABC News, que apunta a que Trump no contempla la posibilidad de extender el alto el fuego con Irán, lo que implica que el momento decisivo en la guerra es inminente, según las propias palabras del mandatario.
De acuerdo al periodista Jonathan Karl, el presidente declaró que no cree que sea necesaria una extensión de la tregua. Acto seguido, indica el reporte, señaló que se avecinan "dos días increíbles", lo que volvió a generar expectativas de un avance significativo en el diálogo, o en el peor de los casos, de una escalada.
Así las cosas, Trump sugirió que el conflicto podría terminar mediante un acuerdo negociado o una acción militar que elimine las capacidades de Irán, pero afirmó que prefiere un acuerdo que permita al país reconstruirse. "Podría terminar de cualquier manera, pero creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Ahora tienen un régimen diferente. Pase lo que pase, eliminamos a los radicales. Se han ido, ya no están con nosotros", declaró.
La comunidad internacional ha insistido desde el comienzo del conflicto en una solución negociada. Pero esta vía enfrenta obstáculos complejos. Los puntos sobre los que Washington y Teherán no logran ponerse de acuerdo son los mismos con los que han avivado la guerra todas estas semanas.
Por un lado está el estrecho de Ormuz, el paso vital para el suministro energético mundial que Irán ha bloqueado para buques no autorizados, pero que Estados Unidos se ha comprometido a reabrir. Por el otro, el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales que enfrenta el país.
Cuatro de las fuentes que consultó Anadolu detallaron que fueron las diferencias sobre estos tres temas las que acabaron por estancar los diálogos, a pesar de que en algunos momentos las partes parecían estar cerca de alcanzar al menos un entendimiento marco.
Un acuerdo “a lo grande”
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien además encabezó la delegación negociadora en Pakistán, afirmó en un evento este martes que Trump va en busca de un acuerdo integral con Irán, en lugar de un pacto más limitado.
Así Vance describió las negociaciones en curso como parte de una estrategia más amplia vinculada a la tregua que cumple una semana. "Lo interesante es que tenemos este alto el fuego en vigor. Creo que lleva seis o siete días. El alto el fuego se mantiene", declaró.
Y entonces añadió que Trump no quiere "un acuerdo menor".
"Quiere un acuerdo a lo grande. Y lo que le ofrece a Irán es muy sencillo... Dijo: 'Si están dispuestos a comportarse como un país normal, nosotros estamos dispuestos a tratarlos económicamente como a un país normal'. No quiere un acuerdo menor", insistió.
Distancia por programa nuclear iraní
En su intervención, Vance agregó que "la razón por la que el acuerdo aún no se ha concretado es porque el presidente realmente quiere un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares", afirmó. Y también reveló que Trump le comunicó a Teherán que hará que prosperen si se compromete a "no tener un arma nuclear". Largamente, Irán ha negado que esta sea su intención y ha señalado que su programa nuclear es de carácter civil y pacífico.
De hecho, este miércoles calificó tal afirmación como una “gran mentira” que carece de evidencias. IRNA reportó que la Misión Permanente de Irán ante las Organizaciones Internacionales en Viena rechazó categóricamente las insinuaciones de que Teherán busca un arma nuclear y reiteró que son una "gran mentira" sin fundamento alguno.
En una publicación difundida el martes en X, la misión declaró: "La afirmación de que 'Irán no tendrá un arma nuclear... pero aún la desea' es una gran mentira". En esa línea añadió que “la reafirmación de Irán" de que "bajo ninguna circunstancia buscará, desarrollará ni adquirirá armas nucleares" fue bien recibida por el Consejo de Seguridad de la ONU y verificada constantemente por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
"Tras realizar la verificación más exhaustiva de su historia, el OIEA reconoció que Irán no tiene un programa de armas nucleares. No existe evidencia de desvío de materiales nucleares por parte de Irán en los informes del organismo. Por el contrario, existen numerosos informes que confirman que todos los materiales nucleares están debidamente contabilizados".