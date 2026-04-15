Al borde de hundirse en sus primeras 24 horas, por cuenta de los ataques de Israel contra Líbano, el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha logrado sobrevivir una semana, con una ronda de diálogos de por medio y la expectativa de continuarlos. El terreno para alcanzar un acuerdo que suspenda el mes y medio de guerra sigue inestable y fangoso: las dos partes mantienen demandas difíciles de aceptar para el otro. Y aun así, el presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a decir este martes –como lo ha hecho desde el primer día– que el fin de la guerra está “cerca”. Desde Teherán mantienen la reserva ante las intenciones y exigencias de Washington.

Con su tono de seguridad habitual y en una idea que ha reiterado, Trump le dijo al canal Fox Business sobre el conflicto con Irán que cree “que está cerca de terminar, sí. Es decir, lo considero muy cerca de terminar". "¿Saben qué? Si me retirara ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir ese país, y aún no hemos terminado. Ya veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", insistió.

La entrevista completa, con la presentadora Maria Bartiromo, se transmitirá este miércoles en el horario estelar de EE.UU. Las declaraciones del mandatario provienen de un fragmento que fue difundido en la red social X.

En una publicación previa en Instagram , Bartiromo afirmó que Trump se refirió repetidamente a la guerra con Irán usando verbos en pasado durante su entrevista, lo que la llevó a preguntarle directamente: "¿Se terminó?". "Él dijo: 'Se acabó'", relató la periodista, describiendo la conversación.

¿Una nueva ronda de diálogo en apenas días?

Horas antes, el martes, el presidente estadounidense marcó un tono optimista ante la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán en Pakistán en los próximos dos días. Durante una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump le recomendó no salir de la ciudad en un par de jornadas.

"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", reveló el mandatario. Y entonces agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el capitán está haciendo un gran trabajo".

Trump se refería al general pakistaní, Asim Munir, con quien desarrolló una sólida relación mientras buscaba mediar para poner fin al conflicto entre Pakistán e India en 2025. "Es fantástico, y por lo tanto es más probable que volvamos allí", insistió Trump. Y luego cuestionó: "¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?".

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Pero las palabras de Trump no llegan exentas de ambivalencia. Aproximadamente una hora antes de esa conversación, el mandatario intentó desestimar la posibilidad de un regreso a Pakistán, declarando al Post en otra llamada: “No creo que nuestra reunión se celebre allí. Probablemente iremos a otro lugar. Tenemos otro lugar en mente, ¿de acuerdo?”. No está claro qué cambió entre las dos llamadas.

Ahora bien, un reporte de la agencia estatal de noticias iraní IRNA apunta a que desde Teherán están tomando con mucha más reserva la posibilidad de la nueva ronda de diálogos. Una fuente diplomática en Pakistán, citada por la publicación, confirmó que hay un intercambio continuo de mensajes con Islamabad tras los diálogos del fin de semana. Pero, ante las afirmaciones de algunas fuentes pakistaníes y medios occidentales sobre próximas conversaciones con Washington, la persona aclaró que no existe información sobre ningún acuerdo para celebrar diálogos ni en Islamabad ni en ningún otro lugar.

La fuente también recalcó que una eventual ronda de conversaciones podría tener lugar en cualquier momento y lugar; sin embargo, aún no se ha tomado ninguna decisión oficial al respecto.

Los diálogos que Estados Unidos e Irán sostuvieron este fin de semana en Islamabad, marcando el primer encuentro directo entre funcionarios de los dos países en más de una década, concluyeron el domingo sin un avance significativo. Sin embargo, al día siguiente la agencia de noticias Anadolu reportó que múltiples fuentes habían confirmado que las conversaciones seguían activas y que habría otra ronda “muy pronto”.

De hecho, un diplomático radicado en Oriente Medio, señaló bajo condición de anonimato que las conversaciones entre los mediadores y EE.UU. han continuado desde que el vicepresidente JD Vance partió de Islamabad, mientras que una fuente involucrada en las negociaciones indicó que Pakistán sigue transmitiendo mensajes entre Teherán y Washington.

Evitar extender el alto el fuego

Ahora bien, el miércoles inició con un nuevo reporte de prensa, esta vez de la cadena ABC News, que apunta a que Trump no contempla la posibilidad de extender el alto el fuego con Irán, lo que implica que el momento decisivo en la guerra es inminente, según las propias palabras del mandatario.

De acuerdo al periodista Jonathan Karl, el presidente declaró que no cree que sea necesaria una extensión de la tregua. Acto seguido, indica el reporte, señaló que se avecinan "dos días increíbles", lo que volvió a generar expectativas de un avance significativo en el diálogo, o en el peor de los casos, de una escalada.