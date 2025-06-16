El intenso intercambio de ataques entre Israel e Irán, la guerra de Rusia y Ucrania que sigue sin una tregua y las tensiones comerciales globales por el aumento de aranceles: esta es la tríada de desafíos que se cierne sobre la cumbre del grupo G7 en Canadá.

Los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido —miembros permanentes del foro— llegaron desde este domingo para la reunión anual del grupo, que se extenderá hasta el martes. A ellos se suman los presidentes de México, Brasil, Ucrania, Corea del Sur y Sudáfrica, junto con los primeros ministros de Australia e India. La Unión Europea asiste como “miembro no enumerado”, con voz en las discusiones. Por su parte, Rusia continúa suspendida del foro desde 2014 tras la anexión de Crimea.

Y la agenda promete ser intensa. Bajo el liderazgo del primer ministro canadiense Mark Carney, el anfitrión, se han establecido como ejes prioritarios de la cumbre el fortalecimiento de la paz, la seguridad energética, la transición digital y la cooperación con el sector privado para impulsar inversiones en infraestructura y desarrollo económico. Sin embargo, la escalada en Oriente Medio ha abierto un nuevo foco de atención.

Tensión en Oriente Medio, en el centro de la agenda



Los ataques que intercambian Tel Aviv y Teherán desde el pasado viernes irrumpió como uno de los temas más urgentes y delicados en esta cumbre. El conflicto, que ya entra a su cuarto día, ha puesto en alerta máxima a la comunidad internacional. Israel ha intensificado su ofensiva con ataques dirigidos a instalaciones nucleares y otras infraestructuras estratégicas iraníes, mientras Teherán responde con represalias que incluyen misiles sobre territorio israelí. En medio, se dispara el riesgo de un enfrentamiento abierto que podría involucrar a toda la región.

Esta crisis ha agregado una capa crítica a la agenda del G7, obligando a los líderes a abordar la cuestión con máxima urgencia. Fuentes diplomáticas dijeron a la agencia de noticias AFP que Canadá está sondeando a varios países para hacer una declaración conjunta ante el conflicto que envuelve a Israel e Irán.

Dicha declaración podría pedir a las partes reducir la tensión o respaldar a Israel en nombre de su "derecho a defenderse" frente al programa nuclear de Irán, a quien los occidentales acusan de querer dotarse de armas nucleares. Teherán ha negado estas acusaciones reiteradamente.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró en declaraciones recientes el apoyo de Washington a la “defensa” de Tel Aviv , y confirmó que se usaron armas estadounidenses en los ataques israelíes. Sin embargo, este domingo sacó la carta de un posible alto el fuego al señalar que tenía “esperanza” de que Israel e Irán puedan llegar eventualmente a un acuerdo. Aunque mencionó que, en ocasiones, los países “tienen que pelear primero”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a la prensa que habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de la cumbre. "Por supuesto, creo que una solución negociada es, a largo plazo, la mejor solución", dijo Von der Leyen, sin pedir un alto al fuego inmediato.

Japón, que ha mantenido históricas relaciones diplomáticas con Irán, calificó los ataques de Tel Aviv como “profundamente lamentables”. Mientras tanto, otras naciones europeas han adoptado un discurso más precavido, llamando a la contención y pidiendo a Teherán reanudar los diálogos nucleares con Washington.

Justamente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió moderación e instó a retomar las negociaciones que este domingo debían continuar con su sexta ronda.

Canadá y Estados Unidos, una relación económica en juego



Como anfitrión de la cumbre y líder de Canadá, uno de los países más impactados por los aranceles de Trump, el primer ministro Carney, tendrá un cara a cara con su homólogo de Estados Unidos. Ambos mandatarios llevan semanas negociando una nueva relación comercial que redefina los vínculos bilaterales tras décadas de integración creciente, especialmente en sectores clave como el automotor.

El año pasado, el comercio bilateral de bienes y servicios entre los dos países, que junto con México integran el ahora llamado T-MEC, ascendió a 904.200 millones de dólares estadounidenses. De esta cifra, 762.100 millones de dólares estadounidenses fueron comercio de bienes.

Por eso, los aranceles que Trump ha impuesto a Canadá son especialmente problemáticos para Ottawa: un 25% a todos los productos no incluidos en el T-MEC; un 10% al petróleo y gas; un 25% al acero y aluminio, y un 25 % al sector del automóvil para los vehículos no considerados.

Además, el Fondo Monetario Internacional recortó en 0,6 puntos el crecimiento económico de Canadá en 2025, para dejarlo en 1,4%, por el impacto de la guerra comercial.