AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
José Jeri se convierte en séptimo presidente destituido en Perú en una década
Con 39 años, Jeri llegó al poder en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, expulsada por el Congreso en medio de protestas violentas contra la corrupción.
José Jeri se convierte en séptimo presidente destituido en Perú en una década
FOTO DE ARCHIVO: José Jerí, presidente destituido de Perú / Reuters
hace una hora

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jeri tras apenas cuatro meses en el cargo, luego de un escándalo por reuniones no reveladas con un empresario chino. Este episodio suma un nuevo capítulo a la larga sucesión de líderes en la nación sudamericana.

Jeri fue removido el martes mediante una moción de censura aprobada por mayoría simple. Con su salida, su sucesor se convertiría en el octavo presidente del país andino en apenas ocho años, y Jeri se suma como el tercer mandatario consecutivo en ser destituido.

Aunque el presidente y sus aliados sostenían que debería enfrentar un juicio político y no una censura parlamentaria, Jeri adelantó que respetaría el resultado de la votación. En la línea de sucesión se encuentra el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi; sin embargo, ha declarado que no asumirá la presidencia. Esto obligará a los legisladores a elegir un nuevo jefe del Congreso, quien a su vez asumiría el cargo.

La situación recuerda al ascenso de Francisco Sagasti en 2020, elegido por el Congreso en medio de una profunda crisis política y protestas tras los cinco días de mandato de Manuel Merino.

Perú ha vivido una inestabilidad política extrema en los últimos años. Los cambios frecuentes en la presidencia se han dado por renuncias, juicios políticos, destituciones y periodos interinos. Desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes.

RECOMENDADOS

Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó entre 2016 y 2018, renunció antes de ser sometido a juicio político. Le siguió Martín Vizcarra, que asumió en 2018 y fue destituido por el Congreso en 2020 mediante juicio político. Ese mismo año, Manuel Merino tomó el cargo el 10 de noviembre y renunció apenas cinco días después, tras masivas protestas ciudadanas.

A continuación, Francisco Sagasti asumió como presidente interino el 17 de noviembre de 2020, con la misión de estabilizar el país hasta julio de 2021. Ese mes entregó el poder a Pedro Castillo, quien gobernó hasta diciembre de 2022 y fue destituido tras intentar disolver el Congreso; actualmente está encarcelado en Lima enfrentando cargos de rebelión y corrupción.

Su sucesora, Dina Boluarte, asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 y permaneció hasta octubre de 2025, cuando fue destituida por el Congreso. Aunque enfrentó investigaciones relacionadas con protestas, permanece libre. Finalmente, José Jeri asumió el poder el 10 de octubre de 2025 tras la salida de Boluarte, pero fue destituido este martes en medio de acusaciones de corrupción.

RelacionadoTRT Español - ¿Cómo es la moción de censura en Perú contra José Jerí y qué presidentes han sido destituidos?


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Las fuerzas de EE.UU. completan su retirada de una base militar clave en Siria: CENTCOM
Corporación Petrolera Turca firma un memorando con BP para posible colaboración en Iraq y Libia
Iraq dice haber trasladado a más de 4.500 miembros de Daesh desde Siria en coordinación con EE.UU.
Gaza insta al comité nacional a entrar “urgentemente” al enclave palestino asediado
Propuesta de paz para Gaza busca desarme gradual de Hamás, bajo marco respaldado por EE.UU.: informe
La calle Atatürk se inaugura en Guayaquil como símbolo de amistad entre Ecuador y Türkiye
Türkiye y Grecia deben mantener abiertos los canales de diálogo, afirma el presidente Erdogan
EE.UU. e Irán muestran flexibilidad ante posible acuerdo nuclear, destaca ministro turco Fidan
Menos de 100 pacientes palestinos evacuados por Rafah, aunque 18.000 necesitan atención urgente: OMS
“No se alcanzó nada definitivo” en la reunión de Trump con Netanyahu en la Casa Blanca
Irán conmemora el aniversario de la revolución bajo la amenaza latente de EE.UU.
Netanyahu en la Casa Blanca en medio de protestas que piden a Trump “no dejarse engañar” sobre Irán
Por Baba Umar
Zohran Mamdani denuncia “cruel” detención de ICE a activista palestina que sufrió emergencia médica
"Escapando": Petro denuncia plan para atentar contra su helicóptero durante emergencia en Colombia
Israel lanzó bombas termobáricas en Gaza que “evaporaron” a 2.800 palestinos, revela informe