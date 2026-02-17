El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jeri tras apenas cuatro meses en el cargo, luego de un escándalo por reuniones no reveladas con un empresario chino. Este episodio suma un nuevo capítulo a la larga sucesión de líderes en la nación sudamericana.
Jeri fue removido el martes mediante una moción de censura aprobada por mayoría simple. Con su salida, su sucesor se convertiría en el octavo presidente del país andino en apenas ocho años, y Jeri se suma como el tercer mandatario consecutivo en ser destituido.
Aunque el presidente y sus aliados sostenían que debería enfrentar un juicio político y no una censura parlamentaria, Jeri adelantó que respetaría el resultado de la votación. En la línea de sucesión se encuentra el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi; sin embargo, ha declarado que no asumirá la presidencia. Esto obligará a los legisladores a elegir un nuevo jefe del Congreso, quien a su vez asumiría el cargo.
La situación recuerda al ascenso de Francisco Sagasti en 2020, elegido por el Congreso en medio de una profunda crisis política y protestas tras los cinco días de mandato de Manuel Merino.
Perú ha vivido una inestabilidad política extrema en los últimos años. Los cambios frecuentes en la presidencia se han dado por renuncias, juicios políticos, destituciones y periodos interinos. Desde 2016, el país ha tenido ocho presidentes.
Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó entre 2016 y 2018, renunció antes de ser sometido a juicio político. Le siguió Martín Vizcarra, que asumió en 2018 y fue destituido por el Congreso en 2020 mediante juicio político. Ese mismo año, Manuel Merino tomó el cargo el 10 de noviembre y renunció apenas cinco días después, tras masivas protestas ciudadanas.
A continuación, Francisco Sagasti asumió como presidente interino el 17 de noviembre de 2020, con la misión de estabilizar el país hasta julio de 2021. Ese mes entregó el poder a Pedro Castillo, quien gobernó hasta diciembre de 2022 y fue destituido tras intentar disolver el Congreso; actualmente está encarcelado en Lima enfrentando cargos de rebelión y corrupción.
Su sucesora, Dina Boluarte, asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022 y permaneció hasta octubre de 2025, cuando fue destituida por el Congreso. Aunque enfrentó investigaciones relacionadas con protestas, permanece libre. Finalmente, José Jeri asumió el poder el 10 de octubre de 2025 tras la salida de Boluarte, pero fue destituido este martes en medio de acusaciones de corrupción.