Conmemorando el aniversario de uno de los mayores desastres que ha sufrido Türkiye en su historia reciente, el presidente Recep Tayyip Erdogan honró este viernes a las personas que perdieron la vida durante los devastadores terremotos del 6 de febrero de 2023, que sacudieron 11 provincias del sur del país. Al cumplirse el tercer año de la tragedia, el mandatario señaló que el Gobierno ha cumplido con su promesa de reconstruir en poco tiempo las ciudades destruidas.
A través de un emotivo mensaje en la red social turca NSosyal, el presidente afirmó: “No olvidaremos a nuestros hermanos y hermanas que alcanzaron a Díos a causa de los dos grandes terremotos que vivimos hace exactamente tres años”.
Luego, Erdogan añadió: “Le prometimos a nuestra nación que siempre mantendríamos vivos sus recuerdos en nuestros corazones y mentes, que protegeríamos lo que nos confiaron y que levantaríamos nuevamente nuestras ciudades destruidas por el terremoto”. “Hoy, con el permiso de Allah, hemos superado esta prueba y reconstruido y revitalizado nuestras ciudades en el corto plazo de tres años. Cumplimos nuestra palabra”, continuó.
El mensaje estuvo acompañado de un video que muestra la magnitud de la destrucción causada por los terremotos, así como los posteriores trabajos de reconstrucción realizados en toda la región. Asimismo, el presidente tiene previsto asistir este viernes a actos conmemorativos en honor a las víctimas de los sismos.
Los terremotos del 6 de febrero de 2023, de magnitud 7,8 y 7,6, sacudieron con fuerza el sur de Türkiye y el norte de Siria. Su epicentro se registró en la provincia de Kahramanmaras y los sintieron unos 13 millones de personas en otras 10 provincias: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye y Sanliurfa.
Estos fueron los terremotos más fuertes en Türkiye desde el que azotó Erzincan en 1939 con magnitud de 7,9. El desastre de 2023 dejó un saldo de más de 50.000 personas muertas y alteró de manera irreversible la vida de quienes sobrevivieron.
Se estima que alrededor de 14 millones de personas —equivalentes al 16% de la población de Türkiye— resultaron afectadas y, según expertos en desarrollo de las Naciones Unidas, cerca de 1,5 millones quedaron sin hogar.
La solidaridad de América Latina y España con Türkiye
Ante el alcance del desastre, numerosos países enviaron equipos de búsqueda y rescate al sur de Türkiye. La ayuda procedente de múltiples naciones incluyó kits médicos, personal de salud, asistencia financiera, equipos de rescate, perros de búsqueda, equipamiento de alta tecnología, calefactores y generadores.
En este contexto, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Mevlut Cavusoglu, afirmó que 95 países y 16 organizaciones internacionales ofrecieron asistencia al país. En declaraciones realizadas desde la capital, Ankara, en los días posteriores a la tragedia, Cavusoglu precisó que 6.479 efectivos procedentes de 56 países se encontraban en ese momento sobre el terreno participando en las labores de emergencia.
Entre los países que prestaron apoyo a Türkiye estuvieron España y varias naciones de América Latina.
España
España fue uno de los países que respondió con mayor rapidez al llamado de Türkiye para recibir asistencia internacional tras los terremotos. Luego del desastre, tanto instituciones oficiales como diversas ONG españolas se movilizaron para brindar apoyo a las víctimas.
En este contexto, el Parlamento español emitió una declaración oficial en la que instó a una cooperación activa a nivel institucional con Türkiye y Siria. Madrid expresó su solidaridad mediante el envío de equipos de rescate y la provisión de asistencia de emergencia a ambos países, según la declaración.
Como parte de estos esfuerzos, un equipo de 84 personas —integrado por personal de logística, coordinación y sanitario— fue desplegado en Türkiye junto con un hospital de campaña dotado de tecnología y medicamentos de última generación, con capacidad para atender entre 150 y 200 pacientes diarios, albergar a 20 personas en camas y realizar intervenciones quirúrgicas.
A estas acciones se sumaron iniciativas regionales y civiles: las comunidades autónomas de Madrid y Cantabria prepararon materiales de ayuda, mientras que la comunidad musulmana de Granada lanzó una campaña solidaria a través de la Fundación de la Mezquita Suprema de Granada.
México
Desde América Latina, México también se sumó a los esfuerzos de apoyo a Türkiye, enviando un avión con 100 toneladas de ayuda humanitaria. El cargamento incluía alimentos, ropa, mantas, carpas, generadores, así como suministros médicos e higiénicos.
Además del traslado de materiales, alrededor de 100 personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales participaron directamente en las labores de rescate en las zonas más afectadas por los terremotos, como las provincias de Hatay, Kahramanmaras y Malatya, reforzando la asistencia humanitaria sobre el terreno.
La iniciativa fue coordinada entre los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de México, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Embajada de México en Türkiye, permitiendo una respuesta conjunta tanto en el envío de recursos como en el despliegue de personal.
Al recibir el avión en el aeropuerto de Adana, el diplomático mexicano Mario Chaparro destacó el compromiso de su país. “El pueblo mexicano se solidariza con sus amigos y hermanos en Türkiye”, afirmó a la agencia de noticias Anadolu, subrayando la importancia de la cooperación internacional en momentos de desastre.
Argentina
Argentina también brindó apoyo a Türkiye mediante el envío de donaciones humanitarias y equipos de rescate. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, la ayuda —que incluía colchones, sábanas, mantas y botas de goma— partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, con destino a Türkiye.
Además, las autoridades argentinas desplegaron un equipo de 28 expertos en búsqueda y rescate de los Cascos Blancos, acompañados de dos perros de trabajo y tres toneladas de equipamiento, para colaborar con la Agencia de Gestión de Desastres de Türkiye (AFAD) en la ciudad de Adana.
A nivel civil, el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), con sede en Buenos Aires, también se sumó a las iniciativas solidarias, impulsando una campaña de recaudación de fondos destinada a los afectados por los terremotos en Türkiye y Siria.
Brasil
Brasil se sumó a la respuesta internacional mediante el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria tras el terremoto.
Según informó la estatal Agencia Brasil, el Ministerio de Salud envió a Türkiye una carga de artículos de emergencia con un peso aproximado de 750 kilogramos, destinada a asistir a unas 500 personas durante tres meses, o a 1.500 personas durante un mes.
En paralelo, el Cuerpo de Bomberos de Sao Paulo (Corpo de Bombeiros PMESP) confirmó el despliegue de un contingente compuesto por 42 rescatistas para participar en las labores de búsqueda y rescate.
Asimismo, se trasladaron alrededor de seis toneladas de equipamiento adicional, junto con cuatro perros detectores, con el objetivo de reforzar la respuesta humanitaria brasileña en las zonas afectadas.
Colombia
Por su parte, Colombia envió seis toneladas de ayuda humanitaria y un equipo de 20 expertos a Türkiye para apoyar a las víctimas del desastre.
La embajadora de Türkiye en Bogotá, Beste Pehlivan Sun, explicó a la agencia Anadolu que los envíos incluían una gran cantidad de mantas, ropa de invierno y artículos de higiene.
“Nuestros amigos colombianos, nuestros ciudadanos que viven aquí y nuestros empresarios han tomado acción para ayudar a sanar las heridas. Expresamos nuestro agradecimiento a la generosidad del pueblo colombiano”, afirmó la diplomática.
El Salvador
El Salvador también contribuyó a los esfuerzos de ayuda enviando un equipo de rescate, junto con 10 toneladas de equipamiento de búsqueda y rescate, además de medicamentos y alimentos.
El contingente, integrado por 115 personas, incluía soldados y personal de los departamentos de Protección Civil y Salud, así como tres perros detectores.
El equipo llegó a Türkiye el 9 de febrero y fue desplegado en la ciudad de Kahramanmaras.
Durante su misión, el grupo logró rescatar a dos personas, una mujer y un niño, en la región.