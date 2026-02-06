Conmemorando el aniversario de uno de los mayores desastres que ha sufrido Türkiye en su historia reciente, el presidente Recep Tayyip Erdogan honró este viernes a las personas que perdieron la vida durante los devastadores terremotos del 6 de febrero de 2023, que sacudieron 11 provincias del sur del país. Al cumplirse el tercer año de la tragedia, el mandatario señaló que el Gobierno ha cumplido con su promesa de reconstruir en poco tiempo las ciudades destruidas.

A través de un emotivo mensaje en la red social turca NSosyal, el presidente afirmó: “No olvidaremos a nuestros hermanos y hermanas que alcanzaron a Díos a causa de los dos grandes terremotos que vivimos hace exactamente tres años”.

Luego, Erdogan añadió: “Le prometimos a nuestra nación que siempre mantendríamos vivos sus recuerdos en nuestros corazones y mentes, que protegeríamos lo que nos confiaron y que levantaríamos nuevamente nuestras ciudades destruidas por el terremoto”. “Hoy, con el permiso de Allah, hemos superado esta prueba y reconstruido y revitalizado nuestras ciudades en el corto plazo de tres años. Cumplimos nuestra palabra”, continuó.

El mensaje estuvo acompañado de un video que muestra la magnitud de la destrucción causada por los terremotos, así como los posteriores trabajos de reconstrucción realizados en toda la región. Asimismo, el presidente tiene previsto asistir este viernes a actos conmemorativos en honor a las víctimas de los sismos.

Los terremotos del 6 de febrero de 2023, de magnitud 7,8 y 7,6, sacudieron con fuerza el sur de Türkiye y el norte de Siria. Su epicentro se registró en la provincia de Kahramanmaras y los sintieron unos 13 millones de personas en otras 10 provincias: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye y Sanliurfa.

Estos fueron los terremotos más fuertes en Türkiye desde el que azotó Erzincan en 1939 con magnitud de 7,9. El desastre de 2023 dejó un saldo de más de 50.000 personas muertas y alteró de manera irreversible la vida de quienes sobrevivieron.

Se estima que alrededor de 14 millones de personas —equivalentes al 16% de la población de Türkiye— resultaron afectadas y, según expertos en desarrollo de las Naciones Unidas, cerca de 1,5 millones quedaron sin hogar.

La solidaridad de América Latina y España con Türkiye

Ante el alcance del desastre, numerosos países enviaron equipos de búsqueda y rescate al sur de Türkiye. La ayuda procedente de múltiples naciones incluyó kits médicos, personal de salud, asistencia financiera, equipos de rescate, perros de búsqueda, equipamiento de alta tecnología, calefactores y generadores.

En este contexto, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Mevlut Cavusoglu, afirmó que 95 países y 16 organizaciones internacionales ofrecieron asistencia al país. En declaraciones realizadas desde la capital, Ankara, en los días posteriores a la tragedia, Cavusoglu precisó que 6.479 efectivos procedentes de 56 países se encontraban en ese momento sobre el terreno participando en las labores de emergencia.

Entre los países que prestaron apoyo a Türkiye estuvieron España y varias naciones de América Latina.

España

España fue uno de los países que respondió con mayor rapidez al llamado de Türkiye para recibir asistencia internacional tras los terremotos. Luego del desastre, tanto instituciones oficiales como diversas ONG españolas se movilizaron para brindar apoyo a las víctimas.

En este contexto, el Parlamento español emitió una declaración oficial en la que instó a una cooperación activa a nivel institucional con Türkiye y Siria. Madrid expresó su solidaridad mediante el envío de equipos de rescate y la provisión de asistencia de emergencia a ambos países, según la declaración.

Como parte de estos esfuerzos, un equipo de 84 personas —integrado por personal de logística, coordinación y sanitario— fue desplegado en Türkiye junto con un hospital de campaña dotado de tecnología y medicamentos de última generación, con capacidad para atender entre 150 y 200 pacientes diarios, albergar a 20 personas en camas y realizar intervenciones quirúrgicas.

A estas acciones se sumaron iniciativas regionales y civiles: las comunidades autónomas de Madrid y Cantabria prepararon materiales de ayuda, mientras que la comunidad musulmana de Granada lanzó una campaña solidaria a través de la Fundación de la Mezquita Suprema de Granada.

México

Desde América Latina, México también se sumó a los esfuerzos de apoyo a Türkiye, enviando un avión con 100 toneladas de ayuda humanitaria. El cargamento incluía alimentos, ropa, mantas, carpas, generadores, así como suministros médicos e higiénicos.

Además del traslado de materiales, alrededor de 100 personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales participaron directamente en las labores de rescate en las zonas más afectadas por los terremotos, como las provincias de Hatay, Kahramanmaras y Malatya, reforzando la asistencia humanitaria sobre el terreno.