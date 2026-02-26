El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias al “pueblo amigo y hermano” de Azerbaiyán con motivo del 34º aniversario de la masacre de Jóyali.

“En el 34º aniversario de la masacre de Jóyali, conmemoro con misericordia y pesar a nuestros hermanos y hermanas azerbaiyanos que fueron martirizados y traslado mis condolencias al pueblo amigo y hermano de Azerbaiyán”, afirmó Erdogan en un mensaje difundido en la red social turca NSosyal.

Sus palabras llegaron en una jornada de recuerdo en Türkiye a las víctimas de la matanza de Jóyali, la muerte masiva de civiles azerbaiyanos a manos de fuerzas armenias en 1992, en la localidad de Jóyali, en la región de Karabaj.

“Nunca olvidaremos esta masacre inhumana, cuyo dolor sentiremos siempre en lo más profundo de nuestros corazones”, añadió el mandatario.

Masacre de Jóyali

La tragedia se remonta al 26 de febrero de 1992, poco después de la disolución de la Unión Soviética, cuando fuerzas armenias tomaron la ciudad tras bombardearla con artillería pesada y tanques.