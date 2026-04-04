Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, afirmó que Ankara ni aprueba los ataques contra Irán ni respalda las represalias de Teherán sobre países de la región, durante una llamada telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, este viernes.
De acuerdo a fuentes diplomáticas turcas, los líderes abordaron las relaciones bilaterales, así como asuntos regionales y globales, durante la conversación que sostuvieron.
El presidente Erdogan advirtió además que los ataques contra buques civiles en el mar Negro socavan la estabilidad regional, e hizo hincapié en que el conflicto con Irán no debe generar un nuevo foco de tensión en la crisis entre Rusia y Ucrania.
El líder turco también destacó que deben impedirse las políticas agresivas del Gobierno de Israel, en cabeza del primer ministro Benjamín Netanyahu, y recalcó que no se pueden permitir acciones que atenten contra el estatus de Jerusalén.