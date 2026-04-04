Erdogan a Putin: Türkiye se opone a los ataques contra Irán y a la inestabilidad en el mar Negro

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló durante una llamada telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, las políticas agresivas de Israel y advirtió que no se pueden permitir acciones que socaven el estatus de Jerusalén.