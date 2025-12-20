El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su retórica contra su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, al insinuar que sus días están “contados” y asegurar que su país enfrenta un “bloqueo total y completo” por parte del Ejército estadounidense.

Pero Maduro no ha dado señales de retroceder ante la creciente presión de Washington en el mar Caribe, incluso cuando fuerzas navales estadounidenses incautaron el Skipper, un buque que transportaba petróleo venezolano cerca de la costa del país, e impidieron la salida de otros petroleros del país.

Washington lleva adelante la llamada Operación Lanza del Sur, iniciada en septiembre de 2025 y presentada como una campaña militar y antidrogas en el Caribe y el Pacífico oriental, que también contribuyó a elevar la tensión con Caracas.

El martes por la noche, Trump afirmó que Venezuela está sitiada y recomendó a Maduro devolver a Estados Unidos “todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron”, en referencia a la cancelación de proyectos petroleros liderados por Exxon y ConocoPhillips durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.

Sin embargo, aunque el tono del presidente estadounidense se volvió más agresivo, expertos señalan que esto no implica necesariamente un conflicto inminente.

Si bien el despliegue militar estadounidense en el Caribe es significativo —con 11 buques de guerra, incluido el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo—, una posible invasión requeriría muchas más fuerzas, afirmó Matthew Bryza, exdiplomático estadounidense.

“Es importante, por supuesto, pero los 14.000 soldados que forman parte de las fuerzas reunidas ahora en el Caribe no son suficientes para librar una guerra contra Venezuela, que tiene un gran ejército y un terreno muy difícil, con selvas montañosas”, dijo Bryza a TRT World.

Maduro condenó con firmeza las crecientes amenazas y escaladas de Trump, y describió las acciones de Estados Unidos como una campaña de “agresión multidimensional, que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de corsarios”. “Hemos jurado defender nuestra patria y que en este suelo triunfen la paz y la felicidad compartida”, afirmó el martes.

Campaña de “intimidación”

Según Bryza, quien sirvió durante el gobierno de George W. Bush en el momento de la invasión a Iraq, la dura retórica de Trump apunta “a intimidar a Maduro para que renuncie y abandone el poder”.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, expresó una visión similar y comparó el comportamiento de Trump con “la personalidad de un alcohólico”. “Quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido”, dijo Wiles, citada en una entrevista con Vanity Fair.

Un doble ataque estadounidense contra una embarcación acusada de narcotráfico —que incluyó un segundo bombardeo en el que murieron sobrevivientes— generó indignación en Washington, donde legisladores cuestionan la legalidad de la operación.

Expertos advierten que un bloqueo militar contra cualquier país está prohibido por la Carta de la ONU. No obstante, el Gobierno de Trump sostiene que su “bloqueo total y completo” contra Venezuela se limita a los petroleros sancionados.