Fiscalía turca pide arrestos por caso relacionado con 10 toneladas de cocaína incautadas en España
Fuerzas especiales de la Policía de España incautaron casi 10 toneladas de cocaína el 7 de enero en el buque United S, que navegaba en aguas internacionales cerca de islas Canarias. Al menos 13 tripulantes fueron detenidos, cuatro de ellos turcos.
La Fiscalía General de Estambul informó este jueves que se habían completado las declaraciones de 12 sospechosos detenidos en operaciones múltiples. / AA
hace 4 horas

La incautación de casi 10 toneladas de cocaína por parte de la Policía de España en el buque United S, con bandera de Camerún, cuando navegaba en aguas internacionales cerca de las islas Canarias el pasado 7 de enero, llevó a que la Fiscalía de Türkiye abriera su propia investigación. Y en ese proceso, se acaba de solicitar la detención de 10 sospechosos que estarían vinculados con el caso.

La Fiscalía General de Estambul informó este jueves que se habían completado las declaraciones de 12 sospechosos detenidos en operaciones coordinadas y múltiples en seis provincias, antes de que fueran presentados ante los tribunales.

En esa línea, la entidad solicitó el arresto de 10 sospechosos por tráfico de drogas o estimulantes y constitución de una organización criminal, poniéndolos a disposición judicial. Los dos sospechosos restantes enfrentan una solicitud de medidas de control judicial. El proceso penal ahora está en curso.

Cuando el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de España ejecutó la incautación, 13 tripulantes fueron detenidos. Cuatro de ellos contaban con nacionalidad turca. Tras esta operación, las autoridades judiciales de Türkiye iniciaron una investigación paralela.

Eso llevó a que inicialmente siete sospechosos fueran detenidos por cargos que incluyen constitución de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales obtenidos mediante delitos, según el comunicado de la Fiscalía de Estambul.

Asimismo, se han emitido órdenes de arresto contra tres sospechosos que se cree que se encuentran en el extranjero, y se están tramitando notificaciones rojas de Interpol. Cuatro tripulantes permanecen detenidos en España, mientras que otros cinco sospechosos han sido detenidos en Türkiye mientras continúa la investigación.

La operación en España

Tras confiscar las casi 10 toneladas de cocaína, las autoridades españolas informaron que se trata del mayor decomiso de esta sustancia “en alta mar realizado por la Policía Nacional en su historia”, de acuerdo a un comunicado.

El buque United S se quedó sin combustible, por lo que tuvo que ser remolcado hasta las españolas islas Canarias, indicó el comunicado. Las autoridades hallaron "9.994 kilos de cocaína distribuidos en 294 fardos ocultos entre el cargamento de toneladas de sal que transportaba el buque", explicó la policía.

La operación para incautar el cargamento, que según la policía pertenece a "una organización multinacional" dedicada "a la exportación de ingentes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa", contó con la colaboración de la Policía Federal de Brasil, la DEA de EE.UU. y la NCA británica.

El barco fue conducido al puerto de Santa Cruz de Tenerife y allí el jefe de la brigada central de estupefacientes de la Policía Nacional, Alberto Morales, resaltó la relevancia de la denominada operación “Marea Blanca”. Según explicó, la mercancía se la iban a repartir distintas organizaciones que estaban dispuestas a recogerla en alta mar, lo que precipitó el abordaje del buque, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto en Türkiye, desde donde había partido meses atrás.

De hecho, parte de la cocaína, aproximadamente una tonelada repartida en 37 fardos situados en la zona de estribor, estaba dispuesta para su descarga inmediata. El resto estaba almacenado en una de las dos bodegas de las que dispone la embarcación, donde los fardos iban intercalados entre líneas de un cargamento de sal.

FUENTE:TRT Español y agencias
