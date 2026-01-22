La incautación de casi 10 toneladas de cocaína por parte de la Policía de España en el buque United S, con bandera de Camerún, cuando navegaba en aguas internacionales cerca de las islas Canarias el pasado 7 de enero, llevó a que la Fiscalía de Türkiye abriera su propia investigación. Y en ese proceso, se acaba de solicitar la detención de 10 sospechosos que estarían vinculados con el caso.

La Fiscalía General de Estambul informó este jueves que se habían completado las declaraciones de 12 sospechosos detenidos en operaciones coordinadas y múltiples en seis provincias, antes de que fueran presentados ante los tribunales.

En esa línea, la entidad solicitó el arresto de 10 sospechosos por tráfico de drogas o estimulantes y constitución de una organización criminal, poniéndolos a disposición judicial. Los dos sospechosos restantes enfrentan una solicitud de medidas de control judicial. El proceso penal ahora está en curso.

Cuando el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de España ejecutó la incautación, 13 tripulantes fueron detenidos. Cuatro de ellos contaban con nacionalidad turca. Tras esta operación, las autoridades judiciales de Türkiye iniciaron una investigación paralela.

Eso llevó a que inicialmente siete sospechosos fueran detenidos por cargos que incluyen constitución de organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales obtenidos mediante delitos, según el comunicado de la Fiscalía de Estambul.

Asimismo, se han emitido órdenes de arresto contra tres sospechosos que se cree que se encuentran en el extranjero, y se están tramitando notificaciones rojas de Interpol. Cuatro tripulantes permanecen detenidos en España, mientras que otros cinco sospechosos han sido detenidos en Türkiye mientras continúa la investigación.